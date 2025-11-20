Στον πρόεδρο της Βουλής το ψήφισμα της ΚΕΔΕ με τις θέσεις και τα βασικά αιτήματα των δήμων της χώρας

Το ψήφισμα του Ετήσιου Τακτικού Συνεδρίου της ΚΕΔΕ, που πραγματοποιήθηκε στην Αλεξανδρούπολη, παρέλαβε ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, στο πλαίσιο της συνάντησης που είχε με τον πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) Λάζαρο Κυρίζογλου, Δήμαρχο Αμπελοκήπων-Μενεμένης και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης.

Το ψήφισμα συγκεντρώνει τις θέσεις και τα βασικά αιτήματα των δήμων της χώρας, με έμφαση στη λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού, στη χρηματοδότηση, στη συνεργασία με την κεντρική διοίκηση και στην ανάγκη θεσμικών παρεμβάσεων που ενισχύουν το καθημερινό έργο των δήμων.

O κ. Κακλαμάνης εξέφρασε τη χαρά του για την παρουσία τους, υπογραμμίζοντας ότι δεν έχει πάψει ποτέ να θεωρεί τους αυτοδιοικητικούς «συναδέλφους» του, ενώ σημείωσε ότι αποτελεί τιμή για τη Βουλή η πρωτοβουλία της ΚΕΔΕ να ενημερώνει το Ελληνικό Κοινοβούλιο μέσω του προέδρου του.

«Παρά το γεγονός ότι ο Πρόεδρος της Βουλής δεν διαθέτει εκτελεστικές αρμοδιότητες, έχει ωστόσο ισχυρές θεσμικές δυνατότητες τις οποίες προτίθεμαι να αξιοποιήσω στο έπακρον», ανέφερε ο πρόεδρος της Βουλής. Για τα ζητήματα που τέθηκαν, κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο πρόεδρος της Βουλής σημείωσε ότι γνωρίζει “από πρώτο χέρι”, από τη θητεία του ως Δήμαρχος Αθηναίων, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι δήμοι. Ο κ. Κακλαμάνης διαβεβαίωσε την ΚΕΔΕ ότι θα ενημερώσει και τη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής για το θέμα, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι θα λάβει την ομόφωνη εξουσιοδότηση να προβεί σε κάποιες ενέργειες. Κλείνοντας, κάλεσε τους αιρετούς «να νιώθουν τη Βουλή ως δεύτερο σπίτι τους».

Ο κ. Κυρίζογλου, λαμβάνοντας τον λόγο, υπογράμμισε ότι «η Εκτελεστική Επιτροπή της ΚΕΔΕ πραγματοποιεί τις θεσμικές της επισκέψεις ενόψει της συζήτησης και της ψήφισης του κρατικού προϋπολογισμού του 2026». Σχολίασε ότι η αντιπροσωπεία βρίσκεται «σε ένα οικείο περιβάλλον», συνομιλώντας, όπως είπε, με έναν άνθρωπο που «μας καταλαβαίνει, έναν δικό μας αυτοδιοικητικό». Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο δυσβάστακτο λειτουργικό κόστος των δήμων, σημειώνοντας ότι το ζήτημα αυτό συνδέεται άμεσα με τη διαδικασία του κρατικού προϋπολογισμού. Κλείνοντας, ευχαρίστησε τον πρόεδρο της Βουλής «για την υποδοχή και για την κατανόηση που έδειξε στα προβλήματά μας», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε.

Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα καλό και εποικοδομητικό κλίμα, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή σχέση συνεργασίας μεταξύ της Βουλής των Ελλήνων και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Στη συνάντηση συμμετείχαν οι: Λάζαρος Κυρίζογλου, Πρόεδρος ΚΕΔΕ – Δήμαρχος Αμπελοκήπων-Μενεμένης, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, Α’ Αντιπρόεδρος ΚΕΔΕ – Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης καθώς και τα μέλη του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ: Αμπατζόγλου Θεόδωρος – Δήμαρχος Αμαρουσίου, Δανιηλίδης Σίμος – Δήμαρχος Νεάπολης Συκεών, Ραβιόλος Ελευθέριος – Δήμαρχος Καρύστου, Τσιάκος Βασίλειος – Δήμαρχος Καρδίτσας, Ζαχαριάδης Κωνσταντίνος – Δημοτικός Σύμβουλος Αθηναίων, Μπαρμπάκος Ευάγγελος – Δημοτικός Σύμβουλος Καλλιθέας και Τεντόμας Χρήστος- Δημοτικός Σύμβουλος Αθηναίων.

Στο τραπέζι η διεκδίκηση 4,5 δισ. ευρώ

Επίσης, η Εκτελεστική Επιτροπή της ΚΕΔΕ συναντήθηκε με με τον Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ Κώστα Σκρέκα και στελέχη του κυβερνώντος κόμματος, με σκοπό να παρουσιάσει τα δίκαια και τεκμηριωμένα αιτήματα της Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθμού και ειδικότερα την αναγκαία αύξηση των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) στο ύψος των 4,5 δισ. ευρώ, αποκλειστικά για τους Δήμους, μέσω του Κρατικού Προϋπολογισμού του 2026.

Εκ μέρους της εκτελεστικής Επιτροπής της ΚΕΔΕ συμμετείχαν οι κ.κ. Λάζαρος Κυρίζογλου – Πρόεδρος, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος – Α΄ Αντιπρόεδρος, Γιώργος Παπαναστασίου – Β΄ Αντιπρόεδρος, Θεόδωρος Αμπατζόγλου, Βασίλης Τσιάκος, Λευτέρης Ραβιόλος, Σίμος Δανιηλίδης, Κώστας Ζαχαριάδης, Βαγγέλης Μπαρμπάκος, Χρήστος Τεντόμας.

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, κ. Λάζαρος Κυρίζογλου, μεταξύ άλλων υπογράμμισε: «Σας καλούμε, ως κυβερνών κόμμα, να ανταποκριθείτε στα δίκαια αιτήματά μας, προκειμένου να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε απρόσκοπτα και να συνεχίσουμε να στηρίζουμε τις τοπικές κοινωνίες».

Η αντιπροσωπεία της ΚΕΔΕ παρουσίασε με σαφήνεια το σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι Δήμοι.

Τα στοιχεία που παρουσίασε η ΚΕΔΕ: Η πραγματική εικόνα των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ)

Η ΚΕΔΕ υπενθύμισε ότι οι ΚΑΠ αποτελούν τον βασικό πυλώνα των τακτικών εσόδων των Δήμων, καλύπτοντας λειτουργικές, κοινωνικές και αναπτυξιακές ανάγκες μικρής κλίμακας. Η κάθετη μείωση των χρηματοδοτήσεων την περίοδο της οικονομικής κρίσης, σε συνδυασμό με την πανδημία και το αυξημένο κόστος λειτουργίας, έχουν δημιουργήσει τεράστια οικονομικά κενά, τα οποία δεν έχουν αναπληρωθεί.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Προέδρου της ΚΕΔΕ:

Οι ΚΑΠ υπολείπονται ακόμη κατά 1,33 δισ. ευρώ σε σχέση με το 2009.

Οι λειτουργικές δαπάνες των Δήμων έχουν αυξηθεί σημαντικά λόγω μισθολογικού κόστους, ενέργειας και μεταφοράς νέων αρμοδιοτήτων χωρίς αντίστοιχους πόρους.

Ακολουθεί ο σχετικός πίνακας:

Οι πολιτικές και θεσμικές διεκδικήσεις της ΚΕΔΕ

Η Εκτελεστική Επιτροπή επανέλαβε την πάγια θέση της για:

Επαρκή χρηματοδότηση των Δήμων για λειτουργία και αρμοδιότητες.

Θεσμικό εκσυγχρονισμό του μοντέλου λειτουργίας των Δήμων.

Ενίσχυση των Δήμων με αναγκαίο προσωπικό.

Νέο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα για τις Τοπικές Υποδομές.

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Υποστήριξης Μικρών, Ορεινών και Νησιωτικών Δήμων.

Ισότιμη συμμετοχή στη διαχείριση Ευρωπαϊκών Πόρων.

Αναβάθμιση σχολικών μονάδων.

Εθνικό σχέδιο διαχείρισης υδάτων.

Αναγνώριση του ρόλου της Αυτοδιοίκησης στην πολεοδομική πολιτική.

Πράσινη διαχείριση απορριμμάτων.

Ενίσχυση του τοπικού Κοινωνικού Κράτους.

Αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης.

Αντιμετώπιση του δημογραφικού

Νέα εθνική ενεργειακή πολιτική.

Αναβάθμιση της καταστατικής θέσης των αιρετών.

Συμμετοχή στη διαχείριση μεταναστευτικών/προσφυγικών ροών.

Θεσμοθέτηση Μητροπολιτικής Αυτοδιοίκησης.

Ενίσχυση Αθλητισμού και Πολιτισμού.

Τουριστική ανάπτυξη.

Ψηφιακή μετάβαση και καινοτομία.

Επόμενα βήματα – θεσμικός διάλογος και κινητοποιήσεις

Η ΚΕΔΕ θα συνεχίσει τις συναντήσεις με τους πολιτικούς αρχηγούς των υπόλοιπων Κοινοβουλευτικών Κομμάτων, και θα παραστεί και στη συζήτηση του Προϋπολογισμού του 2026.

Κατόπιν ενημέρωσης της Εκτελεστικής Επιτροπής από τον Πρόεδρο της Βουλής για την ημερομηνία ψήφισης του Προϋπολογισμού στις 17 Δεκεμβρίου, η παρουσία των αιρετών στη Βουλή και το συμβολικό κλείσιμο των Δημαρχείων πρόκειται να πραγματοποιηθεί στις 16 Δεκεμβρίου.