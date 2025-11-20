Κάγια Κάλας σε Μανιάτη: Η ΕΕ αναγνωρίζει μόνο την Κυπριακή Δημοκρατία – Το Τουρκολιβυκό Μνημόνιο παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών

Enikos Newsroom

πολιτική

Κάγια Κάλας σε Μανιάτη: Η ΕΕ αναγνωρίζει μόνο την Κυπριακή Δημοκρατία – Το Τουρκολιβυκό Μνημόνιο παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών
Φωτογραφία: Reuters

Η ΕΕ αναγνωρίζει μόνο την Κυπριακή Δημοκρατία, το Τουρκο-Λιβυκό Μνημόνιο παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών και άμεσα διορθώθηκαν στην Έκθεση του Κοινού Κέντρου Ερευνών (Joint Research Centre – JRC) και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας τα σχετικά τμήματα της, που αναφέρονταν στο ψευδοκράτος και στο Μνημόνιο, τονίζει η αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, Κάγια Κάλλας, απαντώντας προς τον ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Γιάννη Μανιάτη, που είχε καταθέσει σχετική κατεπείγουσα ερώτηση.

Υπενθυμίζεται ότι την επόμενη κιόλας μέρα της ερώτησης του αντιπροέδρου της Ομάδας των Σοσιαλιστών και επικεφαλής της ευρωομάδας του ΠΑΣΟΚ κ. Μανιάτη, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας (EDA), προέβη στην απόσυρση της απαράδεκτης έκθεσης και στη δημοσίευση στη θέση της επιστολής, αναγνωρίζοντας ότι στην Έκθεση υπήρχαν «απαράδεκτες ανακρίβειες» και «λανθασμένες πληροφορίες», όπως είχε καταγγείλει ο Γ. Μανιάτης.

Η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, αναφέρει συγκεκριμένα στην απάντηση της: «Μετά την υποβολή των γραπτών ερωτήσεων από τον κ. βουλευτή, οι αρμόδιες υπηρεσίες έλαβαν άμεσα μέτρα για τη διόρθωση των σχετικών τμημάτων της έκθεσης. Η ΕΕ αναγνωρίζει μόνο την Κυπριακή Δημοκρατία ως υποκείμενο του διεθνούς δικαίου.

Όσον αφορά το μνημόνιο συνεννόησης Τουρκίας-Λιβύης για την οριοθέτηση περιοχών θαλάσσιας δικαιοδοσίας στη Μεσόγειο θάλασσα, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπενθύμισε, τον Ιούνιο του 2025, ότι παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών, ότι δεν συμμορφώνεται με το Δίκαιο της Θάλασσας και ότι δεν μπορεί να επιφέρει νομικές συνέπειες για τρίτα κράτη.

Δημόσια έγγραφα της ΕΕ, όπως η δέσμη μέτρων για τη διεύρυνση, έχουν επανειλημμένα επισημάνει τις θέσεις της ΕΕ για τα θέματα αυτά».

Μετά την παραπάνω απάντηση , ο κ. Μανιάτης δήλωσε: «Η κατάθεση της κατεπείγουσας ερώτησης μας προς την Κάγια Κάλλας για το απαράδεκτο περιεχόμενο της μελέτης, έφερε το επιθυμητό για την πατρίδα αποτέλεσμα. Αν δεν το είχαμε εντοπίσει, είναι βέβαιο ότι η απραξία της κυβέρνησης θα δημιουργούσε αρνητικές επιπτώσεις σε βάρος των εθνικών συμφερόντων».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

