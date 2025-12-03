Αγρότες: Έφτασαν με τα τρακτέρ τους στο τελωνείο του Προμαχώνα

Σύνοψη από το

  • Αγρότες και κτηνοτρόφοι από τις Σέρρες έφτασαν στον Προμαχώνα μετά από πέντε ώρες πορείας.
  • Η πορεία τους σταμάτησε στο δεύτερο μπλόκο της αστυνομίας, περίπου 20 χιλιόμετρα πριν το τελωνείο, με τους αγρότες να αναζητούν εναλλακτικές διαδρομές.
  • Καταγράφηκε σε βίντεο η στιγμή που αστυνομική κλούβα πέρασε με ταχύτητα ανάμεσα από τα τρακτέρ, με τους αγρότες να τρέχουν στην άκρη για να μην χτυπηθούν.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Στέλιος Μπαμιατζής

κοινωνία

ΑΓΡΟΤΕΣ ΠΡΟΜΑΧΩΝΑΣ

Πέντε ώρες χρειάστηκαν οι αγρότες και κτηνοτρόφοι από τις Σέρρες για να φτάσουν στον Προμαχώνα.

Νωρίτερα, η πορεία των αγροτών σταμάτησε στο δεύτερο μπλόκο της αστυνομίας το οποίο βρίσκεται στο 4ο χιλιόμετρο της διαδρομής Σιδηροκάστρου–Προμαχώνα, περίπου 20 χιλιόμετρα πριν το τελωνείο, σε σημείο όπου ο κάθετος άξονας της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης–Σερρών–Προμαχώνα ήταν κλειστός.

Οι αγρότες, αδυνατώντας να περάσουν από το μπλόκο, στράφηκαν στην αναζήτηση εναλλακτικών περασμάτων μέσα από το βουνό, εξετάζοντας χωματόδρομους και δασικές διαδρομές που θα μπορούσαν να τους οδηγήσουν στον Προμαχώνα χωρίς να συναντήσουν αστυνομικές δυνάμεις.

Αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι από όλο τον νομό Σερρών συγκεντρώθηκαν με τα τρακτέρ τους στη διασταύρωση Σιδηροκάστρου, στον κόμβο Λευκώνα, από όπου και ξεκίνησαν την πορεία τους με κατεύθυνση το τελωνείο του Προμαχώνα.

Σε εκείνο το σημείο, σύμφωνα με την ΕΡΤ, κατάφεραν να παρακάμψουν το πρώτο μπλόκο της αστυνομίας και να συνεχίσουν, ωστόσο στο δεύτερο μπλόκο η αστυνομική δύναμη ήταν ισχυρότερη και δεν τους επέτρεψε τη διέλευση.

Η στιγμή που αστυνομική κλούβα προσπαθεί να σπάσει τον κλοιό των αγροτών

Νωρίτερα, καταγράφηκε σε βίντεο του voria.gr, η στιγμή κατά την οποία ο οδηγός της κλούβας της αστυνομίας κάνει αναστροφή και περνάει με ταχύτητα ανάμεσα από τα τρακτέρ, ενώ την ίδια ώρα έντρομοι οι αγρότες τρέχουν στην άκρη για να μην τους χτυπήσει το μεγάλο όχημα που ανεβάζει ταχύτητα. Ορισμένοι άρχισαν να χτυπούν την κλούβα πριν αυτή απομακρυνθεί.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αϋπνία: Η αρχαία άσκηση που την αντιμετωπίζει αποτελεσματικά

ΕΟΦ: Σε περιορισμένη διαθεσιμότητα 273 φάρμακα τον Νοέμβριο

Fitch: Τι λέει ο οίκος για τις δημοσιονομικές πιέσεις της Ελλάδας του 2026

Πληρωμές ύψους 1,2 δισ. από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε αγρότες: Ποιοι πληρώνονται εντός του μήνα, σύμφωνα με τον Χατζηδάκη

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
19:58 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

Χάρτες: Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία την Πέμπτη – Σε «κόκκινο συναγερμό» και η Αττική

Ραγδαία θα είναι η επιδείνωση που θα παρουσιάσει ο καιρός από αύριο Πέμπτη σε όλη τη χώρα, καθ...
19:40 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

Αγρότες: Έκλεισαν και πάλι το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη στα διόδια των Μαλγάρων – Αποκλεισμός και του τελωνείου των Ευζώνων 

Απροσπέλαστα είναι από τις 18:30 της Τετάρτης (3/12) και για δύο ώρες τα διόδια Μαλγάρων, επί ...
19:31 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

Αθήνα: Δύο συλλήψεις για ληστεία στα βραχάκια της Ακρόπολης – Χτύπησαν 18χρονο στο κεφάλι και αφαίρεσαν κινητά 

Από αστυνομικούς της ΔΙ.ΑΣ. συνελήφθησαν, πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης 3 Δεκεμβρίου στην π...
19:20 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

Κέρκυρα: Αυτοκίνητο με μητέρα και κόρη έπεσε σε ποτάμι – Οι πρώτες πληροφορίες

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τετάρτης (3/12) στην περιοχή Κουραμάδες στην Κέρκυρα, όταν έ...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»