Αγρότες: Έφτασαν με τα τρακτέρ τους στο τελωνείο του Προμαχώνα

Πέντε ώρες χρειάστηκαν οι αγρότες και κτηνοτρόφοι από τις Σέρρες για να φτάσουν στον Προμαχώνα.

Νωρίτερα, η πορεία των αγροτών σταμάτησε στο δεύτερο μπλόκο της αστυνομίας το οποίο βρίσκεται στο 4ο χιλιόμετρο της διαδρομής Σιδηροκάστρου–Προμαχώνα, περίπου 20 χιλιόμετρα πριν το τελωνείο, σε σημείο όπου ο κάθετος άξονας της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης–Σερρών–Προμαχώνα ήταν κλειστός.

Οι αγρότες, αδυνατώντας να περάσουν από το μπλόκο, στράφηκαν στην αναζήτηση εναλλακτικών περασμάτων μέσα από το βουνό, εξετάζοντας χωματόδρομους και δασικές διαδρομές που θα μπορούσαν να τους οδηγήσουν στον Προμαχώνα χωρίς να συναντήσουν αστυνομικές δυνάμεις.

Αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι από όλο τον νομό Σερρών συγκεντρώθηκαν με τα τρακτέρ τους στη διασταύρωση Σιδηροκάστρου, στον κόμβο Λευκώνα, από όπου και ξεκίνησαν την πορεία τους με κατεύθυνση το τελωνείο του Προμαχώνα.

Σε εκείνο το σημείο, σύμφωνα με την ΕΡΤ, κατάφεραν να παρακάμψουν το πρώτο μπλόκο της αστυνομίας και να συνεχίσουν, ωστόσο στο δεύτερο μπλόκο η αστυνομική δύναμη ήταν ισχυρότερη και δεν τους επέτρεψε τη διέλευση.

Η στιγμή που αστυνομική κλούβα προσπαθεί να σπάσει τον κλοιό των αγροτών

Νωρίτερα, καταγράφηκε σε βίντεο του voria.gr, η στιγμή κατά την οποία ο οδηγός της κλούβας της αστυνομίας κάνει αναστροφή και περνάει με ταχύτητα ανάμεσα από τα τρακτέρ, ενώ την ίδια ώρα έντρομοι οι αγρότες τρέχουν στην άκρη για να μην τους χτυπήσει το μεγάλο όχημα που ανεβάζει ταχύτητα. Ορισμένοι άρχισαν να χτυπούν την κλούβα πριν αυτή απομακρυνθεί.