Πατάει γκάζι, κάνει αναστροφή και επιχειρεί να σπάσει το μπλόκο των αγροτών, ο οδηγός κλούβας της αστυνομίας, σε ένα από τα σημεία όπου έχουν βγει οι αγρότες στον δρόμο, στον κόμβο Πετριτσίου στις Σέρρες.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που δημοσιεύει η voria.gr, ο οδηγός της κλούβας κάνει αναστροφή, και περνάει με ταχύτητα ανάμεσα από τα τρακτέρ, ενώ την ίδια ώρα έντρομοι οι αγρότες τρέχουν στην άκρη για να μην τους χτυπήσει το μεγάλο όχημα που ανεβάζει ταχύτητα, ενώ ορισμένοι άρχισαν να χτυπούν την κλούβα πριν αυτή απομακρυνθεί.

Υπενθυμίζεται ότι οι αγρότες των Σερρών έστησαν αρχικά το πρωί μπλόκο στον κόμβο του Λευκώνα και στη συνέχεια σπάζοντας τον φραγμό της αστυνομίας, νέο μπλόκο στον κόμβο Πετριτσίου, με κατεύθυνση προς τον μεθοριακό σταθμό του Προμαχώνα.