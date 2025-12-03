Σέρρες: Η στιγμή που αστυνομική κλούβα προσπαθεί να σπάσει τον κλοιό των αγροτών – Δείτε το βίντεο

Enikos Newsroom

κοινωνία

Σέρρες: Η στιγμή που αστυνομική κλούβα προσπαθεί να σπάσει τον κλοιό των αγροτών – Δείτε το βίντεο

Πατάει γκάζι, κάνει αναστροφή και επιχειρεί να σπάσει το μπλόκο των αγροτών, ο οδηγός κλούβας της αστυνομίας, σε ένα από τα σημεία όπου έχουν βγει οι αγρότες στον δρόμο, στον κόμβο Πετριτσίου στις Σέρρες.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που δημοσιεύει η voria.gr, ο οδηγός της κλούβας κάνει αναστροφή, και περνάει με ταχύτητα ανάμεσα από τα τρακτέρ, ενώ την ίδια ώρα έντρομοι οι αγρότες τρέχουν στην άκρη για να μην τους χτυπήσει το μεγάλο όχημα που ανεβάζει ταχύτητα, ενώ ορισμένοι άρχισαν να χτυπούν την κλούβα πριν αυτή απομακρυνθεί.

Υπενθυμίζεται ότι οι αγρότες των Σερρών έστησαν αρχικά το πρωί μπλόκο στον κόμβο του Λευκώνα και στη συνέχεια σπάζοντας τον φραγμό της αστυνομίας, νέο μπλόκο στον κόμβο Πετριτσίου, με κατεύθυνση προς τον μεθοριακό σταθμό του Προμαχώνα.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Οι επιστήμονες προειδοποιούν: Δεν πρέπει να τρώμε τρόφιμα με φρουκτόζη όταν έχουμε λοίμωξη – Μπορεί να αυξήσει τη φλεγμονή

Ριζικές αλλαγές στο σύστημα Υγείας φέρνουν νέες ψηφιακές και θεσμικές παρεμβάσεις

Πρόεδρος ΕΛΓΑ: Πριν από τις γιορτές η προκαταβολή αποζημιώσεων του 2025- Τι είπε για τις καταγγελίες περί παρακράτησης εισφ...

Σούπερ μάρκετ: Στο 1,75% ο πληθωρισμός τον Νοέμβριο, σύμφωνα με το ΙΕΛΚΑ – Σε ποια προϊόντα αυξήθηκαν οι τιμές και σε ποια ...

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
17:55 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Σε κατάστημα κράτησης ανηλίκων ο 16χρονος που συνελήφθη με κλεμμένη μηχανή έπειτα από καταδίωξη 

Σε κατάστημα κράτησης ανηλίκων οδηγείται, μετά την απολογία του στην ανακρίτρια, ο 16χρονος πο...
17:54 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

Μπλακ άουτ στο Μαρούσι – Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές

Μπλακ άουτ αυτή την ώρα στο Μαρούσι, καθώς γύρω στις 17.15 το απόγευμα της Τετάρτης (3/12) έπε...
17:50 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

Χάρτης: Δείτε πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία που θα πλήξει τα επόμενα 24ωρα τη χώρα μας – Οι περιοχές που θα επηρεαστούν  

Χάρτη σε σχέση με την πορεία της κακοκαιρίας που αναμένεται να πλήξει την χώρα μας τα επόμενα ...
17:45 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

Μετρό: Διακοπή κυκλοφορίας σε τμήμα της Γραμμής 3 – Η ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ

Η Γραμμή 3 του Μετρό διεξάγεται προσωρινά στο τμήμα Δημοτικό Θέατρο – Εθνική Άμυνα, λόγω...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»