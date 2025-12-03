Σέρρες: Αγρότες με τρακτέρ «έσπασαν» το μπλόκο των αστυνομικών – Κατευθύνονται προς Προμαχώνα

Enikos Newsroom

κοινωνία

Σέρρες- αγρότες

Τεταμένο παραμένει το κλίμα στα αγροτικά μπλόκα. Πριν από λίγο αγρότες με τρακτέρ στις Σέρρες πέρασαν μέσα από παράκαμψη σπάζοντας με αυτό τον τρόπο το μπλόκο που είχαν στήσει αστυνομικοί με κλούβες, προκειμένου να μπορέσουν να κατευθυνθούν προς τον Προμαχώνα.

Αγρότες και κτηνοτρόφοι, αλλά και εκπρόσωποι άλλων εργατικών σωματείων του νομού Σερρών, σύμφωνα με απόφαση που έλαβαν σε χθεσινή τους συνέλευση ήταν προγραμματισμένο να συγκεντρωθούν στη διασταύρωση Λευκώνα με πρόθεση να φτάσουν το τελωνείο του Προμαχώνα, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Φάρμακο 70 ετών για την πίεση μπορεί να ανοίξει νέο δρόμο για την αντιμετώπιση του καρκίνου

Ο δεκάλογος του αποκλεισμού και της ευαλωτότητας των ατόμων με αναπηρία

Κρατικό voucher έως 800 ευρώ: Ποιοι και μέχρι πότε μπορούν να κάνουν αίτηση

Κινούμαι Ηλεκτρικά: Νέα πίστωση για επιδοτήσεις – Ποιους αφορά

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
12:12 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

Αγρότες: Ένταση στην κινητοποίηση στον κόμβο Κιάτου – Έκλεισαν μέρος της Εθνικής Οδού Πατρών – Κορίνθου – ΒΙΝΤΕΟ

Ένταση επικράτησε νωρίτερα σήμερα το πρωί (3/12) στην κινητοποίηση των αγροτών της Κορινθίας, ...
11:48 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

Νέο μπλόκο αγροτών στην Εγνατία Οδό – Κλειστό το ρεύμα προς Βέροια

Λίγο πριν από τις 10:30 το πρωί έφτασαν στον κόμβο Νησελίου, επί της Εγνατίας Οδού, οι αγρότες...
11:21 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

Αττική: Επιχείρηση για κύκλωμα εμπορίας ανθρώπων, κυρίως ανήλικων – 5 συλλήψεις, ανάμεσά τους και ο αρχηγός

Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί της Τετάρτης (3/12/2025) αστυνομική επιχείρηση της Υποδιεύθυν...
11:12 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

Αλεξανδρούπολη: Διακοπή κυκλοφορίας των φορτηγών διεθνών μεταφορών στο Τελωνείο των Κήπων – Συνεχίζονται οι αγροτικές κινητοποιήσεις

Συνεχίζεται για δεύτερη ημέρα και επ’ αόριστον η διακοπή της κυκλοφορίας των φορτηγών δι...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»