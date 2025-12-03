Σέρρες: Αγρότες με τρακτέρ «έσπασαν» το μπλόκο των αστυνομικών – Κατευθύνονται προς Προμαχώνα

Τεταμένο παραμένει το κλίμα στα αγροτικά μπλόκα. Πριν από λίγο αγρότες με τρακτέρ στις Σέρρες πέρασαν μέσα από παράκαμψη σπάζοντας με αυτό τον τρόπο το μπλόκο που είχαν στήσει αστυνομικοί με κλούβες, προκειμένου να μπορέσουν να κατευθυνθούν προς τον Προμαχώνα.

Αγρότες και κτηνοτρόφοι, αλλά και εκπρόσωποι άλλων εργατικών σωματείων του νομού Σερρών, σύμφωνα με απόφαση που έλαβαν σε χθεσινή τους συνέλευση ήταν προγραμματισμένο να συγκεντρωθούν στη διασταύρωση Λευκώνα με πρόθεση να φτάσουν το τελωνείο του Προμαχώνα, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία.