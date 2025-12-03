Κύπελλο Ελλάδας: Στην επόμενη φάση ο Ατρόμητος με «διπλό» στη Λάρισα

Ο Ατρόμητος προκρίθηκε στην επόμενη φάση του Κυπέλλου Ελλάδας νικώντας την ΑΕΛ με 1-0 στην AEL FC Arena, χάρη στο γκολ του Μπάκου στο 79ο λεπτό. Βίοι αντίθετοι, η θεσσαλική ομάδα αποχαιρέτησε τη διοργάνωση, έχοντας εξαρχής έργο, καθώς χρειαζόταν νίκη με τουλάχιστον τρία γκολ διαφορά για να ελπίζει.

Σε ένα ισορροπημένο παιχνίδι στο πρώτο ημίχρονο η πρώτη καλή στιγμή ανήκε στους φιλοξενούμενους, με τον Μπάκου να κάνει το διαγώνιο σουτ και τον Μελίσσα να αποκρούει στο 9΄. Οι «βυσσινί» απάντησαν στο 16΄ με τον Τούπτα, που σούταρε πάνω από το δοκάρι.

Στο 27΄ ο Μπάκου με σουτ από το ύψος του πέναλτι έστειλε την μπάλα δίπλα από το δεξί δοκάρι της ΑΕΛ και στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου (45΄+1) ο Μίχορλ σούταρε από πλεονεκτική θέση αλλά η προσπάθειά του αποκρούστηκε.

Στο δεύτερο 45λεπτο η ομάδα των δυτικών προαστίων ήταν πιο απειλητική και στο 63ο λεπτό έχασε μεγάλη ευκαιρία, όταν στο δυνατό σουτ του Μπάκου εκτός περιοχής η μπάλα χτύπησε στο οριζόντιο δοκάρι και «έσκασε» εκτός της τελικής γραμμής.

Τελικά ο Ατρόμητος πήρε αυτό που άξιζε στο 79ο λεπτό με τη μόνιμη απειλή για την άμυνα της ΑΕΛ, τον Μπάκου, ο οποίος βρέθηκε απέναντι στον Μελίσσα και τον πλάσαρε για το (τελικό) 0-1, στέλνοντας και τυπικά την ομάδα του στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Σταύρος Τσιμεντερίδης (Κοζάνης)

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Μελίσσας, Σουρλής, Ατανάσοβ – Τσαντίλας, Μουντές, Καραμάνης

ΑΕΛ (Στέλιος Μαλεζάς): Μελίσσας, Ηλιάδης (66΄ Παπαγεωργίου), Μπαγκαλιάνης, Παντελάκης, Γκρόζος (46΄ Βαρσάμης), Δεληγιαννίδης (66΄ Σουφιάν), Σουρλής, Ατανάσοβ, Μούργος (59΄ Χατζηστραβός), Τούπτα (46΄ Γκιούσης), Πασάς.

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Ντούσαν Κέρκεζ): Κοσέλεφ, Μουντές, Σταυρόπουλος (59΄ Μανσούρ), Τσακμάκης, Ούρονεν (90΄ Αμπαρτζίδης), Τσιγγάρας, Μίχορλ, Καραμάνης (77΄ Φαν Φέερτ), Μπακού, Γιουμπιτάνα, Τσαντίλας (90΄ Παπαδόπουλος).

