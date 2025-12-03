Απελευθερώθηκαν οι ναυτικοί του ελληνόκτητου πλοίου Eternity C – Το βύθισαν οι Χούθι τον Ιούλιο

Σύνοψη από το

  • Οι Χούθι απελευθέρωσαν τους ναυτικούς του φορτηγού πλοίου Eternity C, το οποίο είχε βυθιστεί τον Ιούλιο στην Ερυθρά Θάλασσα εξαιτίας επίθεσης των υεμενιτών ανταρτών.
  • Η απελευθέρωση του πληρώματος πραγματοποιήθηκε χάρη στη μεσολάβηση του Ομάν, με τους ναυτικούς να μεταφέρονται αεροπορικώς από τη Σαναά στη Μουσκάτ.
  • Το υπουργείο Εξωτερικών των Φιλιππίνων είχε προαναγγείλει την επικείμενη απελευθέρωση των εννέα φιλιππινέζων ναυτικών, εκφράζοντας ευχαριστίες στο Ομάν για τις προσπάθειές του.
Στέλιος Μπαμιατζής

διεθνή

Οι Χούθι απελευθέρωσαν τους ναυτικούς του φορτηγού πλοίου Eternity C, το οποίο είχε βυθιστεί τον Ιούλιο στην Ερυθρά Θάλασσα εξαιτίας επίθεσης που δέχθηκε από τους υεμενίτες αντάρτες, σύμφωνα με το δίκτυο Al-Masirah. Όπως μεταδίδει σήμερα Τετάρτη το προσκείμενο στους Χούθι τηλεοπτικό δίκτυο, οι ναυτικοί μεταφέρθηκαν αεροπορικώς από τη Σαναά στη Μουσκάτ, πρωτεύουσα του Ομάν.

«Το πλήρωμα του πλοίου Eternity C απελευθερώθηκε χάρη στη μεσολάβηση του Ομάν και ένα αεροπλάνο τους μεταφέρει αυτήν τη στιγμή από τη Σαναά στη Μουσκάτ», ανέφερε νωρίτερα το ρεπορτάζ του Al-Masirah.

Το υπουργείο Εξωτερικών των Φιλιππίνων είχε προαναγγείλει χθες Τρίτη την επικείμενη απελευθέρωση των εννέα φιλιππινέζων ναυτικών, ευχαριστώντας την κυβέρνηση του Ομάν για τις μεσολαβητικές του προσπάθειες.

«Η ναυτική δύναμη των ενόπλων δυνάμεων της Υεμένης στόχευσε το πλοίο (ETERNITY C)», είχε δηλώσει ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των υποστηριζόμενων από το Ιράν ανταρτών, Γιαχία Σάρι, ισχυριζόμενος ότι η επίθεση έγινε σε ένδειξη αλληλεγγύης με τους Παλαιστίνιους στη Γάζα και υποστηρίζοντας ότι το πλοίο κατευθυνόταν προς το ισραηλινό λιμάνι Εϊλάτ.

Το βίντεο ντοκουμέντο

Στα πλάνα φαίνεται η εκτόξευση αντιπλοϊκών πυραύλων από την Υεμένη και η στιγμή που αυτοί χτυπούν το «Eternity C» ενώ αυτό πλέει στην Ερυθρά Θάλασσα. Στη συνέχεια, το βίντεο παρουσιάζει τις εκτεταμένες ζημιές που υπέστη το φορτηγό πλοίο καθώς και την πλήρη βύθισή του.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

18:41 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

18:27 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

16:05 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

12:52 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

