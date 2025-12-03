Κυπαρισσία: Μυστήριο με αρπαγή 47χρονου έξω από το σπίτι του

  • Ένας 47χρονος στην Κυπαρισσία έπεσε θύμα αρπαγής από τέσσερις άνδρες έξω από το σπίτι του το βράδι της Τρίτης.
  • Οι δράστες τον μετέφεραν εκτός πόλης, πήραν τα κλειδιά του σπιτιού και του αυτοκινήτου του, και στη συνέχεια τον εγκατέλειψαν στην Τσακώνα.
  • Το θύμα ζήτησε βοήθεια σε καφενείο του χωριού, ενώ η Αστυνομία έχει ξεκινήσει αναζήτηση των δραστών.
Enikos Newsroom

κοινωνία

περιπολικό νύχτα

Ένα περίεργο περιστατικό συνέβη το βράδυ της Τρίτης στην Κυπαρισσία, όταν λίγο μετά τις 11 το βράδυ ένας 47χρονος επιχείρησε να μπει στο σπίτι του.

Εκεί τον περίμεναν 4 άνδρες, οι οποίοι τον ανάγκασαν επιβιβαστεί στο όχημά τους και στη συνέχεια τον μετέφεραν σε περιοχή έξω από την Κυπαρισσία. Έπειτα, σύμφωνα με το tharrosnews.gr, πήραν τα κλειδιά του σπιτιού του θύματος και μπήκαν σε αυτό αφαιρώντας τα κλειδιά του αυτοκινήτου του.

Με δυο οχήματα πλέον, κατευθυνθήκαν προς την Τσακώνα όπου άφησαν τον 47χρονο με το όχημά του, χωρίς τα κλειδιά του.

Το θύμα έσπευσε σε καφενείο του χωριού όπου ζήτησε βοήθεια. Πλέον η Αστυνομία αναζητά τους δράστες.

13:38 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

