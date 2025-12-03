Κυπαρισσία: Μυστήριο με αρπαγή 47χρονου έξω από το σπίτι του

Ένα περίεργο περιστατικό συνέβη το βράδυ της Τρίτης στην Κυπαρισσία, όταν λίγο μετά τις 11 το βράδυ ένας 47χρονος επιχείρησε να μπει στο σπίτι του.

Εκεί τον περίμεναν 4 άνδρες, οι οποίοι τον ανάγκασαν επιβιβαστεί στο όχημά τους και στη συνέχεια τον μετέφεραν σε περιοχή έξω από την Κυπαρισσία. Έπειτα, σύμφωνα με το tharrosnews.gr, πήραν τα κλειδιά του σπιτιού του θύματος και μπήκαν σε αυτό αφαιρώντας τα κλειδιά του αυτοκινήτου του.

Με δυο οχήματα πλέον, κατευθυνθήκαν προς την Τσακώνα όπου άφησαν τον 47χρονο με το όχημά του, χωρίς τα κλειδιά του.

Το θύμα έσπευσε σε καφενείο του χωριού όπου ζήτησε βοήθεια. Πλέον η Αστυνομία αναζητά τους δράστες.