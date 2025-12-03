Ρούτε: «Η Ρωσία προετοιμάζεται για μακροχρόνια σύγκρουση» – Υποβάθμισε την απουσία Ρούμπιο από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ

Οι υπουργοί Εξωτερικών του ΝΑΤΟ συναντώνται σήμερα στις Βρυξέλλες εν μέσω αβεβαιότητας για την πορεία των ειρηνευτικών συνομιλιών στην Ουκρανία, με την απουσία του Αμερικανού ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο να προκαλεί συζητήσεις.

Σύμφωνα με ανώτερο σύμβουλο του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, οι χθεσινές συνομιλίες Ρωσίας και ΗΠΑ δεν οδήγησαν σε πρόοδο για ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία, παρά τις έντονες πιέσεις που δέχθηκε η χώρα την προηγούμενη εβδομάδα.

Η Ρωσία διαφώνησε με τις προτάσεις των ΗΠΑ, λίγες ώρες αφότου ο Πούτιν απείλησε ότι η Ρωσία είναι έτοιμη για πόλεμο με την Ευρώπη αν εκείνη αυτό επιθυμεί.

Κατά την άφιξή του στη συνάντηση των υπουργών στις Βρυξέλλες, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, προσπάθησε να δει τα θετικά στοιχεία, σχολιάζει ο Guardian, δηλώνοντας: «Οι ειρηνευτικές συνομιλίες συνεχίζονται».

Παραδέχθηκε ωστόσο ότι «δεν είμαστε σίγουροι πότε θα ολοκληρωθούν» και τόνισε ότι η Συμμαχία πρέπει να είναι έτοιμη να συνεχίσει να υποστηρίζει την Ουκρανία «για να αντισταθεί στους Ρώσους».

Επίσης, σύμφωνα με το BBC, στην εναρκτήρια ομιλία του δήλωσε ότι η Ρωσία«συνεχίζει να δοκιμάζει την αποτρεπτική μας δύναμη» και ότι «αντιμετωπίζουμε πραγματικούς και διαρκείς κινδύνους».

Ο Ρούττε συνέχισε λέγοντας ότι η Ρωσία έχει παραβιάσει τον εναέριο χώρο της Συμμαχίας με αεροσκάφη και drones, έχει πραγματοποιήσει σαμποτάζ και έχει στείλει κατασκοπευτικά πλοία στα ύδατά της.

Αυτές οι ενέργειες είναι «απερίσκεπτες και επικίνδυνες», πρόσθεσε.

Η Ρωσία «συνεργάζεται στενά» με την Κίνα, τη Βόρεια Κορέα και το Ιράν «για να διαταράξει τις κοινωνίες μας και να καταστρέψει τους παγκόσμιους κανόνες», είπε, και «προετοιμάζεται για μακροχρόνια αντιπαράθεση».

Ο Ρούτε απέφυγε να σχολιάσει τις δηλώσεις Πούτιν, που έκαναν λόγο για προετοιμασία της Ρωσίας για πόλεμο με την Ευρώπη. Σημείωσε όμως ότι «ο τρόπος για να επιτευχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία είναι να συνεχιστεί η πίεση προς τη Ρωσία, εξασφαλίζοντας τη συνεχή ροή όπλων στην Ουκρανία για να ενισχυθεί η άμυνά της».

Όσον αφορά την απουσία του Μάρκο Ρούμπιο, όπως μεταδίδει το Sky News, ο Ρούτε υπερασπίστηκε την επιλογή αυτή, λέγοντας: «Οι ΗΠΑ θα εκπροσωπηθούν σήμερα και αυτό είναι επαρκές», καθώς τον αντικαθιστά ο αναπληρωτής του, Κρίστοφερ Λάντοου.

Παρά την προηγούμενη αμφιβολία του Λάντοου για την ανάγκη ύπαρξης του ΝΑΤΟ, η αμερικανική εκπροσώπηση διασφαλίζει τη συμμετοχή των ΗΠΑ στις διαβουλεύσεις.