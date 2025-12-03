Τουρκία: Σκληρή απάντηση Τσελίκ στο αμυντικό δόγμα Δένδια – «Είναι τρολ σε θέση υπουργού»

Η Τουρκία δεν έκρυψε την ενόχλησή της για το νέο αμυντικό δόγμα που παρουσίασε ο Έλληνας υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας, με τον εκπρόσωπο του κόμματος του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, Ομέρ Τσελίκ, να εκτοξεύει προσωπικές επιθέσεις και σκληρή κριτική, υπογραμμίζοντας την ένταση που μπορεί να δημιουργήσει η Αθήνα στην περιοχή του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου.

Σε ερώτηση για το εάν η Τουρκία θα προχωρήσει σε οποιαδήποτε ενέργεια ως απάντηση στις δηλώσεις Δένδια, ο Τσελίκ απάντησε: «Υπάρχουν ασφαλώς ενέργειες, αλλά όλα έχουν τον χρόνο τους. Οι συγκρούσεις και ο πόλεμος είναι εργαλεία ανθρώπων χαμηλού επιπέδου. Σε τέτοια ζητήματα, και Θεός φυλάξοι, η εθνική ασφάλεια της Τουρκίας δεν υπόκειται σε διαπραγμάτευση».

«Δεν υπάρχει θέμα καθυστέρησης, διαίρεσης ή διαπραγμάτευσης όσον αφορά την ασφάλεια της Τουρκίας. Αλλά δεν θα προσαρμόσουμε ολόκληρη την πολιτική μας ατζέντα απαντώντας στον τρολ που κάθεται στο υπουργικό κάθισμα», τόνισε, σύμφωνα με την ιστοσελίδα TRT Haber.

Ο Τσελίκ επισήμανε ότι τέτοιου είδους δηλώσεις -αναφερόμενος στον Δένδια- θα κλιμακώσουν την ένταση στο Αιγαίο και στη Μεσόγειο, προσθέτοντας: «Υπάρχουν ορισμένα πρόσωπα στην ελληνική πολιτική που έχουν χτίσει ολόκληρη την καριέρα τους πάνω σε αυτό. Ωστόσο, στο τέλος της ημέρας, θα συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε τη διπλωματία. Θα φροντίσουμε να προχωρήσουμε σε αμοιβαία βήματα για να αποκαταστήσουμε τις σχέσεις καλής γειτονίας με την Ελλάδα».

Σχετικά με την πολιτική της Τουρκίας για την Κύπρο και τις σχέσεις με το ψευδοκράτος, ο Τσελίκ υπογράμμισε ότι «οι Τουρκοκύπριοι δεν θα μείνουν ποτέ μόνοι κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες και η υπόθεσή τους αποτελεί εθνικό ζήτημα».

Τόνισε επίσης ότι η παρουσία τουρκικών στρατευμάτων στο νησί αποτελεί «εγγύηση ειρήνης» και ότι όσο δεν γίνεται αποδεκτή η ύπαρξη δύο κυρίαρχων κρατών στην Κύπρο, καμία άλλη λύση δεν μπορεί να λειτουργήσει.