Στο Μαξίμου την Παρασκευή αγρότες της Κρήτης: Συνάντηση με τον Κωστή Χατζηδάκη μία ανάσα πριν από τις κινητοποιήσεις

Την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου δόθηκε το ραντεβού αντιπροσωπείας της συντονιστικής επιτροπής των αγροτών Κρήτης με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη.

Μια ανάσα από την έναρξη των κινητοποιήσεων, την ερχόμενη Δευτέρα, η συντονιστική επιτροπή μεταβαίνει στο Μέγαρο Μαξίμου προκειμένου να αναλύσει στον κ. Χατζηδάκη την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στον κλάδο, με τις “ψαλιδισμένες” επιδοτήσεις, τον υψηλό κόστος παραγωγής και τις χαμηλές τιμές των προϊόντων, συνθήκες που φέρνουν τόσο την αγροτική παραγωγή όσο και την κτηνοτροφία στο χείλος του γκρεμού.

Στο Μέγαρο Μαξίμου αναμένεται να μεταβούν 7 μέλη της συντονιστικής επιτροπής, συνοδευόμενα από τον περιφερειάρχη Κρήτης, Σταύρο Αρναουτάκη και τον δήμαρχο Ανωγείων, Σωκράτη Κεφαλογιάννη, αναμένοντας να δοθούν λύσεις στα φλέγοντα ζητήματα του κλάδου. Η συνάντηση έχει οριστεί, σύμφωνα με το ERTNews, για τις 12 το μεσημέρι.

Στο μεταξύ, ο τρέχων σχεδιασμός για τις κινητοποιήσεις που αναμένονται να ξεκινήσουν τη Δευτέρα, περιλαμβάνουν αποκλεισμό των λιμανιών και των αεροδρομίων της Κρήτης.