Αλλαγή δόγματος για τις Ένοπλες Δυνάμεις – Χωρίς φρεγάτες στο Αιγαίο, με πυραύλους στα νησιά

Το νέο δόγμα των Ενόπλων Δυνάμεων ξεδίπλωσε σε ομιλία του ο Νίκος Δένδιας, αποκαλύπτοντας ότι οι νέες φρεγάτες του Πολεμικού Ναυτικού δεν θα επιχειρούν στο Αιγαίο αλλά μακριά, ώστε να μην είναι εκτεθειμένες σε επιθέσεις από φθηνά drones. Παράλληλα, αποκάλυψε ότι τα νησιά θα μετατραπούν σε φρούρια.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Αλλαγή του δόγματος των Ενόπλων Δυνάμεων για την εποπτεία του Αιγαίου και την προστασία των νησιών. Πλέον, ο Στόλος θα έχει μειωμένο ρόλο σε σχέση με τα έως τώρα σχέδια αλλά και τις πρακτικές που ακολουθούνταν και διδάσκονταν στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων.

Όπως αποκάλυψε ο Νίκος Δένδιας: «Το Αιγαίο δεν έχει καμία έννοια να το προστατεύει ο Στόλος, όπως γινόταν μέχρι τώρα. Οι καινούργιες φρεγάτες, τα καινούργια πλοία, είναι πάρα πολύ ακριβά εργαλεία για να μένουν περιορισμένα σε μια στενή θάλασσα όπως το Αιγαίο, εκτεθειμένα σε σύγχρονες απειλές».

Μιλώντας στο 3ο Συνέδριο Εργασίας της ΑΜΚΕ «Κόμβος», με τίτλο «Η Ελλάδα σε Παγκόσμια Προοπτική», το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Καρατζά, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας ξεδίπλωσε για πρώτη φορά το νέο δόγμα των Ενόπλων Δυνάμεων, που δεν περιλαμβάνει την παρουσία των νέων φρεγατών FDI Belharra στο Αιγαίο.

«Αλλάξαμε το δόγμα πλήρως», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «το Αιγαίο πλέον δεν θα προστατεύεται μόνον από τον Στόλο. Θα προστατεύεται κυρίως από το πυραυλικό πυροβολικό, που θα είναι διασκορπισμένο και μετακινούμενο στα εκατοντάδες, αν όχι χιλιάδες, νησιά του Αρχιπελάγους. Το Αιγαίο θα το κλείσουμε από τη στεριά».

Σύμφωνα με το σχέδιο που παρουσίασε ο Ν. Δένδιας, «ο Στόλος θα είναι ελεύθερος να επιχειρεί, αλλά όχι δεσμευμένος μέσα στη στενή θάλασσα. Και επίσης, αλλάζοντας τις δυνατότητες των πλοίων που είχαμε ήδη παραγγείλει, και οι τέσσερις γαλλικές φρεγάτες – στις 18 Δεκεμβρίου θα παραλάβω την πρώτη στη Γαλλία και θα σηκώσουμε την ελληνική σημαία – και οι τέσσερις ιταλικές που θα πάρουμε μετά (2 συν 2), θα φέρουν όλες στρατηγικούς πυραύλους. Δηλαδή πυραύλους που μπορούν να εκτοξευθούν από οπουδήποτε στην Ανατολική Μεσόγειο και να πλήξουν στόχο σε απόσταση άνω των 1.500 χιλιομέτρων. Στον εν δυνάμει αντίπαλο θα υπάρχει μια ισχυρή δύναμη αποτροπής».

Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι το Αιγαίο μένει ουσιαστικά να αντιμετωπίζει τις από θαλάσσης απειλές με τις επτά ΤΠΚ κλάσης «ΡΟΥΣΣΕΝ», τρεις ΤΠΚ Combattante, τέσσερα περιπολικά Island και εννέα (επισήμως) κανονιοφόρους. Βεβαίως, ο Αρχηγός του Πολεμικού Ναυτικού επιμένει στο πρόγραμμα απόσυρσης πλοίων και υποβρυχίων, με τον αριθμό να αυξάνεται χωρίς να αντικαθίσταται από νέες πλώρες.

Όπως ανέφερε στην ομιλία του ο υπουργός, στο νέο δόγμα δίνεται πολύ μεγάλη σημασία στη δημιουργία του θόλου, ο οποίος θα μπορέσει να αντιμετωπίσει κάθε απειλή από αέρος αλλά και από θαλάσσης.

«Η Ελλάδα έχει κάνει, λοιπόν, την επιλογή με το νέο δόγμα, το οποίο υλοποιούμε κάτω από αυτό που έχω ονομάσει “Ασπίδα του Αχιλλέα”, να προστατεύσει τον χώρο της ολιστικά με πυραυλικά συστήματα. Όπως θα προστατεύσει, όπως θα κλείσει, και τη θάλασσα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στον αντίποδα, ωστόσο, υπάρχουν και εκείνες οι φωνές μέσα στο «Ελληνικό Πεντάγωνο» και δη μέσα στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (ΓΕΝ), που αντιτίθενται πλήρως στη νέα αμυντική προσέγγιση, προτάσσοντας το δεδομένο της πολυνησίας του Αιγαίου, σε απόσταση αναπνοής από τις τουρκικές ακτές. Η προσέγγιση του νέου δόγματος, όπως εξηγούν στο enikos.gr, αφορά την αντιμετώπιση εναέριων απειλών, όχι όμως αποβατικών μονάδων. Παράλληλα, θέτουν ερωτήματα για τον τρόπο με τον οποίο τα νησιά θα μπορέσουν να προστατευτούν σε ενδεχόμενο ναυτικό αποκλεισμό, που θα οδηγήσει σε διακοπή κάθε γραμμής ανεφοδιασμού.

Άλλωστε, τα διδάγματα από τις δύο τελευταίες μεγάλες συγκρούσεις σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή έδειξαν ότι κομβικές μάχες, που έκριναν την έκβαση των πολέμων, χάθηκαν εξαιτίας των γραμμών ανεφοδιασμού.

Η απουσία των φρεγατών από το Αιγαίο, στο νέο δόγμα των Ενόπλων Δυνάμεων, έφερε συνειρμικά σε ορισμένους και την αναβίωση του παλαιού τρόπου δράσης του ΠΝ με τις «αγκιστρώσεις» των πυραυλακάτων. Με τη μόνη διαφορά ότι πλέον όλα είναι ορατά, εκτός από εκείνα που διαθέτουν ισχυρά ηλεκτρονικά αντίμετρα.