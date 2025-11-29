ΗΠΑ: Ρούμπιο, Γουίτκοφ και Κούσνερ θα συναντήσουν Ουκρανούς διαπραγματευτές την Κυριακή στη Φλόριντα

Σήφης Γαρυφαλάκης

διεθνή

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, και ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, θα συναντήσουν Ουκρανούς αξιωματούχους αύριο, Κυριακή, στη Φλόριντα, δήλωσε σήμερα Αμερικανός κυβερνητικός αξιωματούχος.

Θα συνοδεύονται από τον Τζάρεντ Κούσνερ, τον γαμπρό του Αμερικανού προέδρου, μετά την παρουσίαση από τον Ντόναλντ Τραμπ ενός σχεδίου για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας, πρόσθεσε ο αξιωματούχος καθώς ουκρανική αντιπροσωπεία ταξιδεύει για τις Ηνωμένες Πολιτείες προκειμένου να συνεχίσει τις συνομιλίες για μια συμφωνία για το τέλος του πολέμου.

Νωρίτερα σήμερα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι Ουκρανοί διαπραγματευτές μεταβαίνουν στις ΗΠΑ για να συζητήσουν το σχέδιο αυτό.

20:37 , Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025

