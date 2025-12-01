Τουρκικά ΜΜΕ: Αντιδρούν έντονα στις δηλώσεις Δένδια – «Θα κλείσει το Αιγαίο με πυραύλους – Στοχεύει ευθέως την Άγκυρα»

  • Τουρκικά μέσα ενημέρωσης κάλυψαν με έντονο τρόπο τις δηλώσεις του Έλληνα υπουργού Άμυνας, Νίκου Δένδια, παρουσιάζοντας τις αναφορές του στη νέα ελληνική αμυντική στρατηγική ως κίνηση που στοχεύει ευθέως την Άγκυρα.
  • Δημοσιεύματα των Hurriyet και Milliyet εστίασαν ιδιαίτερα στη φράση ότι η Ελλάδα «θα “κλειδώσει” το Αιγαίο με πυραύλους», αλλά και στις αλλαγές που προανήγγειλε ο Έλληνας ΥΠΑΜ.
  • Η πανεπιστημιακός Canan Tercan σχολίασε ότι «η προσέγγιση μεταξύ των ΗΠΑ και της Τουρκίας έχει ενοχλήσει την Ελλάδα» και εκτίμησε ότι «οι εντάσεις στο Αιγαίο θα συνεχιστούν τα επόμενα χρόνια».
Δένδιας από Έβρο

Έντονη ήταν η κάλυψη των δηλώσεων του Έλληνα υπουργού Άμυνας, Νίκου Δένδια, από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία παρουσίασαν τις αναφορές του στη νέα ελληνική αμυντική στρατηγική ως κίνηση που στοχεύει ευθέως την Άγκυρα.

Δημοσιεύματα της Hurriyet και της Milliyet εστίασαν ιδιαίτερα στη φράση ότι η Ελλάδα «θα “κλειδώσει” το Αιγαίο με πυραύλους», αλλά και στις αλλαγές που προανήγγειλε ο Έλληνας ΥΠΑΜ.

Η Hurriyet, με τίτλο «Ο Δένδιας κάνει μια απειλητική δήλωση: “Θα κλείσουμε το Αιγαίο με πυραύλους”», τονίζει πως η ομιλία του Έλληνα υπουργού Άμυνας «στοχοποιεί την Τουρκία», αναφέροντας ότι ο Δένδιας «υποστήριξε ότι η Τουρκία αποτελεί απειλή για την Ελλάδα» και ότι η Αθήνα σχεδιάζει «να αναπτύξει πυραύλους σε εκατοντάδες νησιά στο Αιγαίο».

Πηγή: hurriyet.com.tr

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Δένδιας παρουσίασε μια «ριζική αναθεώρηση του αμυντικού δόγματος» της χώρας, επαναλαμβάνοντας την εκτίμησή του ότι η Τουρκία αποτελεί «τη μεγαλύτερη απειλή για τη χώρα του».

Τέλος, η τουρκική εφημερίδα σημείωσε ότι ο Δένδιας υπογράμμισε πως «οι τέσσερις μεταχειρισμένες φρεγάτες κλάσης Bergamini που θα αγοραστούν από την Ιταλία θα φέρουν πυραύλους ικανούς να πλήξουν στόχους σε απόσταση 1.500 χιλιομέτρων όταν εκτοξευθούν από οποιοδήποτε σημείο της Ανατολικής Μεσογείου».

Η Milliyet, σε ανάλογο ύφος, έκανε λόγο για «Σχέδιο να “κλειδώσει” το Αιγαίο» και αναρωτήθηκε «Τι θα κάνει η Τουρκία απέναντι στο προκλητικό βήμα της Ελλάδας».

Πηγή: milliyet.com.tr

Η εφημερίδα μετέφερε τις δηλώσεις της πανεπιστημιακού Canan Tercan, η οποία σχολίασε ότι «η προσέγγιση μεταξύ των ΗΠΑ και της Τουρκίας έχει ενοχλήσει την Ελλάδα».

Η Tercan άφησε επίσης ανοικτό το ενδεχόμενο τουρκικών κινήσεων ως απάντηση. Σχολίασε επίσης ότι η κίνηση της Αθήνας «έχει ταράξει τις ισορροπίες στην περιοχή».

Η ίδια πρόσθεσε ότι «περνάμε από μια περίοδο όπου οι ΗΠΑ παρέχουν στρατιωτική στήριξη στην Ελλάδα, ενώ η Τουρκία χρειάζεται να ενισχύσει την παρουσία της με σεισμικά ερευνητικά σκάφη», εκτιμώντας ότι «οι εντάσεις στο Αιγαίο θα συνεχιστούν τα επόμενα χρόνια».

Μιλώντας στο CNN Türk, η Tercan ανέφερε: «Πρώτα απ’ όλα, το πιο σημαντικό που πρέπει να κάνει η Τουρκία είναι το εξής: πρέπει να τοποθετηθεί στη Μεσόγειο και στη Μαύρη Θάλασσα, όπου μπορεί, με τα σεισμικά και ερευνητικά της σκάφη. Με άλλα λόγια, πρέπει να πει: “Είμαι εδώ και τα ερευνητικά μου σκάφη είναι εδώ”. Είτε ανακαλυφθεί φυσικό αέριο είτε όχι, αυτό δεν έχει σημασία. Ωστόσο, έχουμε σκάφη και ερευνητικά σκάφη που αυτή τη στιγμή δεν χρησιμοποιούνται και είναι έτοιμα προς χρήση. Αυτά πρέπει να αναπτυχθούν στο Αιγαίο, στη Μεσόγειο και στη Μαύρη Θάλασσα, διασφαλίζοντας την παρουσία της Τουρκίας εκεί. Πρέπει πρώτα να δηλώσουμε την παρουσία μας με αυτόν τον τρόπο. Έπειτα, φυσικά, πρέπει να ξεκινήσουμε τις νομικές διαδικασίες που σχετίζονται με αυτές τις δηλώσεις».

 

 

