Reuters: Nέο πρόβλημα με τα αεροσκάφη A320 της Airbus – Εντοπίστηκε «αστοχία» στα πάνελ της ατράκτου

H Airbus βρίσκεται αντιμέτωπη με έναν νέο τεχνικό πρόβλημα που απειλεί να φρενάρει τις παραδόσεις της, την ώρα που πασχίζει να καλύψει τον φιλόδοξο στόχο της για το 2025.

Σύμφωνα με πηγές της αεροπορικής βιομηχανίας που επικαλείται το Reuters, η Airbus έχει εντοπίσει «ζήτημα βιομηχανικής ποιότητας» που επηρεάζει το πάνελ της ατράκτου σε αρκετές δεκάδες αεροσκάφη της οικογένειας A320, καθυστερώντας κάποιες παραδόσεις.

Προς το παρόν, «δεν υπάρχουν ενδείξεις» ότι το πρόβλημα αφορά αεροσκάφη που βρίσκονται ήδη σε χρήση.

Η εταιρεία δεν προχώρησε σε κάποιο σχόλιο, ενώ η ακριβής αιτία του ελαττώματος «δεν μπορούσε να εντοπιστεί άμεσα».

Το θέμα αναδύθηκε σε μια περίοδο που ο ευρωπαϊκός κολοσσός προσπαθεί να ενισχύσει την παραγωγή του και παράλληλα αντιμετωπίζει τις συνέπειες μιας πρόσφατης ανάκλησης αεροσκαφών λόγω σφάλματος στον υπολογιστή πτήσης.

Άτομο με άμεση γνώση της υπόθεσης ανέφερε ότι «ορισμένες παραδόσεις έχουν ήδη επηρεαστεί», χωρίς ωστόσο να υπάρχει επιβεβαίωση για το πόσες ή για πόσο διάστημα.

Πηγές της αγοράς εκτιμούν ότι η Airbus παρέδωσε 72 αεροσκάφη τον Νοέμβριο, λιγότερα από τα αναμενόμενα, ανεβάζοντας το σύνολο του έτους έως τώρα στα 657. Ο στόχος της εταιρείας είναι περίπου 820 παραδόσεις μέσα στο 2025, κάτι που σημαίνει ότι τον Δεκέμβριο θα έπρεπε να επιτευχθεί ρεκόρ άνω των 160 παραδόσεων – σε σύγκριση με το προηγούμενο υψηλό των 138 το 2019.

Οι εκτιμήσεις των αναλυτών

Οι αναλυτές εμφανίζονται διχασμένοι για το αν ο μεγαλύτερος κατασκευαστής αεροσκαφών στον κόσμο θα πετύχει τον στόχο του, ο οποίος επηρεάζει άμεσα τα έσοδα και τις ροές μετρητών, καθώς οι αεροπορικές εταιρείες πληρώνουν μεγάλο μέρος της αξίας ενός αεροσκάφους κατά την παράδοση.

Η αναλύτρια της Jefferies, Κλοέ Λεμαρί, δήλωσε ότι η επίδοση του Νοεμβρίου ήταν «ασθενέστερη από το αναμενόμενο», αν και το συνολικό αποτέλεσμα «παραμένει εφικτό», καθώς η παραγωγή αυξάνεται.

Ο ανεξάρτητος αναλυτής Ρομπ Μόρις εκτίμησε ότι η Airbus θα μπορούσε να φθάσει τις περίπου 800 παραδόσεις – επίπεδο που «ενδεχομένως να θεωρηθεί επιτυχία» με βάση τη διατύπωση της πρόβλεψης, αλλά υπάρχει «κίνδυνος το τελικό αποτέλεσμα να είναι οριακά χαμηλότερο».

Τροποποιήσεις σε 6.000 αεροσκάφη A320

Την ίδια ώρα, η Airbus ανακοίνωσε ότι έχει ήδη τροποποιήσει τη μεγάλη πλειονότητα των περίπου 6.000 αεροσκαφών A320 που επηρεάζονται από μια επείγουσα οδηγία ασφαλείας, η οποία εκδόθηκε μετά την ανακάλυψη ευπάθειας λογισμικού που συνδέθηκε με ένα πρόσφατο περιστατικό αλλαγής ύψους σε πτήση της JetBlue.

«Λιγότερα από 100» αεροσκάφη χρειάζονται ακόμη εργασίες αποκατάστασης, ενώ δεκάδες αεροπορικές εταιρείες σε Ασία και ΗΠΑ υλοποίησαν άμεσα την ενημέρωση (update), που επιβλήθηκε από τις ρυθμιστικές αρχές παγκοσμίως.

Κάποιες εταιρείες ωστόσο συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν επιπτώσεις: η Avianca της Κολομβίας έχει σταματήσει τις κρατήσεις έως τις 8 Δεκεμβρίου, ενώ η JetBlue είπε ότι θα ακυρώσει περίπου 20 πτήσεις τη Δευτέρα.

Πηγές ανέφεραν ότι η «πρωτοφανής» απόφαση ανάκλησης σχεδόν των μισών στενών ατράκτων της σειράς A320 πάρθηκε λίγο μετά την εμφάνιση της πιθανής -αλλά όχι αποδεδειγμένης- σύνδεσης του περιστατικού της JetBlue με το ελαττωματικό λογισμικό.

Μέσα σε 24 ώρες, οι μηχανικοί εντόπισαν τα συγκεκριμένα αεροσκάφη που επηρεάζονταν. Πολλές εταιρείες αναθεώρησαν προς τα κάτω τον αριθμό των αεροσκαφών που χρειάζονταν ενημέρωση και τον απαιτούμενο χρόνο, με την Airbus να έχει αρχικά εκτιμήσει «τρεις ώρες ανά αεροσκάφος».

Τουλάχιστον μία μεγάλη εταιρεία αντιμετώπισε καθυστερήσεις επειδή δεν διέθετε επαρκή αριθμό data loaders για ταυτόχρονη ενημέρωση δεκάδων αεροσκαφών. Η easyJet και η Wizz Air δήλωσαν ότι ολοκλήρωσαν τις ενημερώσεις μέσα στο Σαββατοκύριακο χωρίς ακυρώσεις, ενώ η JetBlue ανέφερε ότι αναμένει να έχει επαναφέρει σε υπηρεσία «137 από τα 150 επηρεαζόμενα αεροσκάφη» έως τη Δευτέρα, αν και θα ακυρώσει «περίπου 20 πτήσεις».