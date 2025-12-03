Ουκρανία: Οι συνομιλίες ΗΠΑ – Ρωσίας οδηγήθηκαν σε αδιέξοδο ενώ ο Πούτιν απειλεί την Ευρώπη – Το νέο ψυχροπολεμικό σκηνικό

Η διπλωματική κινητικότητα γύρω από τον πόλεμο στην Ουκρανία παραμένει έντονη αλλά χωρίς ορατά αποτελέσματα, καθώς μια νέα σειρά επαφών μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας στην Μόσχα κατέληξε σε αδιέξοδο, την ώρα που ο Βλαντίμιρ Πούτιν κλιμάκωσε τις απειλές του προς την Ευρώπη και οι συνομιλητές του από την αμερικανική πλευρά μετέφεραν συγκρατημένη αισιοδοξία μόνο για επιμέρους ζητήματα ασφαλείας.

Η Ρωσία και οι ΗΠΑ «δεν σημείωσαν πρόοδο» προς μια ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία κατά τις συνομιλίες τους, όπως δήλωσε ανώτερος σύμβουλος του Πούτιν, Γιούρι Ουσάκοφ, λίγες μόλις ώρες αφότου ο Ρώσος ηγέτης απηύθυνε απειλές ότι η Μόσχα «είναι έτοιμη για πόλεμο» με την Ευρώπη, αν εκείνη το θέλει.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε συνεδρίαση του υπουργικού του συμβουλίου την Τρίτη ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι ένα «χάος» και όχι μια εύκολη κατάσταση για επίλυση.

Συνάντηση στη Μόσχα χωρίς ορατά αποτέλεσμα

Σε δηλώσεις του στα ρωσικά μέσα ενημέρωσης, ο Ουσάκοφ ανέφερε ότι έπειτα από μια πεντάωρη συνάντηση με τον απεσταλμένο του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και τον γαμπρό του Αμερικανού Προέδρου, Τζάρεντ Κούσνερ, οι δύο πλευρές ήρθαν «ούτε πιο κοντά ούτε πιο μακριά από την επίλυση της κρίσης στην Ουκρανία. Υπάρχει πολύ δουλειά που πρέπει να γίνει».

Ο Ουσάκοφ χαρακτήρισε τη συνάντηση «εξαιρετικά χρήσιμη, εποικοδομητική και ενημερωμένη», αλλά παρά ταύτα σημείωσε ότι δεν υπήρξε συμφωνία σε βασικά ζητήματα, συμπεριλαμβανομένων των πιθανών γραμμών εδαφικού ελέγχου σε μια υποθετική ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Αναφερόμενος στο αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο, είπε: «Δεν συζητήσαμε συγκεκριμένες αμερικανικές προτάσεις, αλλά συζητήσαμε την ουσία όσων είναι ενσωματωμένα σε αυτά τα αμερικανικά έγγραφα. Θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε με κάποια πράγματα και ο πρόεδρος [Πούτιν] επίσης δεν έκρυψε την κριτική μας και ακόμη και την αρνητική μας στάση απέναντι σε έναν αριθμό προτάσεων».

Ο Ουσάκοφ πρόσθεσε πως ορισμένες πτυχές των διαπραγματεύσεων δεν θα αποκαλυφθούν και άφησε να εννοηθεί ότι δεν επίκειται νέα σύνοδος κορυφής μεταξύ Τραμπ και Πούτιν.

Ο Γουίτκοφ, στο έκτο ταξίδι του στη Μόσχα φέτος, αναμενόταν να παρουσιάσει στον Πούτιν μια επικαιροποιημένη εκδοχή της αμερικανικής ειρηνευτικής πρότασης, η οποία είχε συνταχθεί με τη συμβολή ανώτερου Ρώσου αξιωματούχου και αναμορφωθεί ώστε να γίνει πιο αποδεκτή από το Κίεβο.

Ρούμπιο: «Υπήρξε κάποια πρόοδος»

Αργότερα, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι υπήρξε «κάποια πρόοδος» στα ζητήματα των εγγυήσεων ασφαλείας.

«Αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε, και νομίζω πως έχουμε σημειώσει κάποια πρόοδο, είναι να βρούμε τι θα μπορούσαν να αποδεχθούν οι Ουκρανοί που να τους προσφέρει εγγυήσεις ασφαλείας για το μέλλον», είπε στο Fox News.

Πρόσθεσε επίσης ότι οι ΗΠΑ ελπίζουν πως ένας συμβιβασμός θα τους επιτρέψει «όχι μόνο να ανοικοδομήσουν την οικονομία τους, αλλά να ευημερήσουν ως χώρα».

Ο Πούτιν έτοιμος για πόλεμο με την Ευρώπη

Οι μάλλον αποθαρρυντικές εκτιμήσεις από τη συνάντηση της Τρίτης ακολούθησαν τις επιθετικές δηλώσεις του Πούτιν, καθώς οι Γουίτκοφ και Κούσνερ έφταναν στο Κρεμλίνο.

Ο Ρώσος Πρόεδρος κατηγόρησε τις ευρωπαϊκές δυνάμεις ότι σαμποτάρουν την ειρήνη στην Ουκρανία και ότι «οι ευρωπαϊκές απαιτήσεις» για τον τερματισμό του πολέμου «δεν είναι αποδεκτές για τη Ρωσία».

«Η Ευρώπη εμποδίζει την αμερικανική διοίκηση από το να επιτύχει ειρήνη στην Ουκρανία», είπε, προσθέτοντας: «Η Ρωσία δεν έχει πρόθεση να πολεμήσει την Ευρώπη, αλλά αν η Ευρώπη ξεκινήσει, είμαστε έτοιμοι αυτή τη στιγμή».

Δεν διευκρίνισε ποιες ευρωπαϊκές απαιτήσεις θεωρεί μη αποδεκτές.

Οι δηλώσεις του Πούτιν φάνηκαν να στοχεύουν στο να προκαλέσουν ρήγμα μεταξύ Ουάσινγκτον και ευρωπαϊκών πρωτευουσών. Ευρωπαίοι αξιωματούχοι έχουν σημειώσει κάποια επιτυχία στο να αποτρέψουν την υιοθέτηση του αρχικού αμερικανικού σχεδίου, αν και παραμένει ασαφές σε ποιο βαθμό η Ουάσινγκτον λαμβάνει υπ’ όψιν τις ανησυχίες τους.

Την παραμονή των συνομιλιών με την αμερικανική αντιπροσωπεία στη Μόσχα, ο Πούτιν ισχυρίστηκε ότι οι ρωσικές δυνάμεις είχαν θέσει υπό τον έλεγχό τους τη στρατηγική πόλη Ποκρόφσκ στην Ουκρανία.

Η Ρωσία προσπαθεί εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο να καταλάβει τη συγκεκριμένη πόλη, η οποία θεωρείται πύλη προς το Ντονέτσκ.

Σε αναμονή ο Ζελένσκι

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι δήλωσε ότι «αναμένει σήματα» από την αμερικανική αντιπροσωπεία μετά τη συνάντησή της με τον Πούτιν, σε έναν γύρο διαμεσολαβητικής διπλωματίας που η διοίκηση Τραμπ έχει παρουσιάσει ως την καλύτερη ευκαιρία μέχρι σήμερα για τον τερματισμό του πολέμου.

Ωστόσο, παραμένει έντονος ο σκεπτικισμός για το κατά πόσο η Ρωσία είναι έτοιμη να δεχθεί οποιεσδήποτε παραχωρήσεις, αντί να συνεχίσει τον πόλεμο αναμένοντας περαιτέρω διάρρηξη των σχέσεων μεταξύ του Λευκού Οίκου υπό τον Τραμπ και των ευρωπαϊκών συμμάχων του.

«Είμαι έτοιμος να λάβω όλα τα σήματα και έτοιμος για συνάντηση με τον πρόεδρο Τραμπ», έγραψε ο Ζελένσκι στο X. «Όλα εξαρτώνται από τις σημερινές [χθεσινές] συζητήσεις».

Αρκετά αμερικανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι αναμενόταν συνάντηση του Ζελένσκι με τους Γουίτκοφ και Κούσνερ στην Ευρώπη μετά τη σύσκεψη στο Κρεμλίνο.

Ο Ζελένσκι, σε μια προσπάθεια να συσπειρώσει την υποστήριξη των ευρωπαϊκών πρωτευουσών που έχουν στηρίξει αλλαγές στο αρχικό σχέδιο, δήλωσε στο Παρίσι ότι η επικαιροποιημένη εκδοχή της πρότασης «φαίνεται καλύτερη», αλλά τόνισε πως «δεν έχει τελειώσει ακόμα».

Ο Ουκρανός Πρόεδρος έχει αντιταχθεί ιδιαίτερα στις διατάξεις του σχεδίου των 28 σημείων που θα απαιτούσαν την παράδοση εδαφών στα ανατολικά τα οποία ελέγχει σήμερα η Ουκρανία, και την επιβολή περιορισμών στο μέγεθος των ενόπλων της δυνάμεων.

Έχει επίσης απαιτήσει σαφείς και εφαρμόσιμες εγγυήσεις ασφαλείας από τη Δύση για την αποτροπή μιας μελλοντικής ρωσικής εισβολής.

Ο Πούτιν από την πλευρά του έχει δηλώσει ότι μόνο η αρχική αμερικανική πρόταση μπορεί να αποτελέσει βάση για περαιτέρω συνομιλίες, ενώ έχει πει ταυτόχρονα ότι απαιτεί σημαντικές αναθεωρήσεις.

Παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία

Την ίδια στιγμή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχεδιάζει να παρουσιάσει εντός της εβδομάδας νομική πρόταση για τη χρήση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων προς όφελος της Ουκρανίας, διατηρώντας παράλληλα το ενδεχόμενο προσφυγής σε δανεισμό από τις αγορές ή ενός συνδυασμού των δύο επιλογών, όπως ανέφεραν στο Reuters τέσσερις πηγές την Τρίτη.

Οι ηγέτες της ΕΕ είχαν συμφωνήσει τον Οκτώβριο να καλύψουν τις «επείγουσες χρηματοδοτικές ανάγκες» της Ουκρανίας για τα επόμενα δύο χρόνια, αλλά δεν ενέκριναν ένα σχέδιο χρήσης 140 δισ. ευρώ παγωμένων ρωσικών κρατικών περιουσιακών στοιχείων στην Ευρώπη ως δάνειο προς το Κίεβο, λόγω ανησυχιών του Βελγίου.

Τα περισσότερα από τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία στην Ευρώπη βρίσκονται στους λογαριασμούς της βελγικής εταιρείας Euroclear, και η βελγική κυβέρνηση έχει επανειλημμένως εκφράσει ανησυχίες για νομικούς κινδύνους.

Βάσει του σχεδίου της Επιτροπής, η Ουκρανία θα πρέπει να αποπληρώσει το δάνειο μόνο αν η Ρωσία καταβάλει αποζημιώσεις για τις ζημιές που έχει προκαλέσει με τον πόλεμο.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να υιοθετήσει την πρόταση την Τετάρτη, η οποία θα περιλαμβάνει το προτιμώμενο σχέδιό της για δάνειο αποζημιώσεων συνδεδεμένο με τα μετρητά των δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων της ρωσικής κεντρικής τράπεζας.

Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν σχολίασε το περιεχόμενο της προτεινόμενης νομικής πράξης, γράφοντας σε απάντηση προς το Reuters ότι οι επίτροποι «θα συζητήσουν τις επιλογές χρηματοδότησης για την Ουκρανία αύριο [σήμερα] στην εβδομαδιαία τους συνεδρίαση» και «αναμένεται να υιοθετήσουν τις αντίστοιχες νομικές προτάσεις».