Ρωσία-ΗΠΑ: Δεν κατέληξαν σε «κανέναν συμβιβασμό» – Γιούρι Ουσακόφ: «Μένει πολλή δουλειά»

  • Η Ρωσία και οι ΗΠΑ δεν κατέληξαν σε «κανέναν συμβιβασμό» για τη διευθέτηση του πολέμου στην Ουκρανία, με τις εδαφικές διαφορές να παραμένουν το πιο ακανθώδες ζήτημα.
  • Ο σύμβουλος του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσακόφ έκανε τις δηλώσεις μετά από μια σχεδόν 5ωρη συνάντηση του Βλαντίμιρ Πούτιν με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ.
  • Οι συνομιλίες χαρακτηρίστηκαν «χρήσιμες, εποικοδομητικές, και ουσιαστικές», αλλά «μένει πολλή δουλειά» για να επιτευχθεί συμφωνία, με τις διαβουλεύσεις να αναμένεται να συνεχιστούν.
Η Ρωσία και οι ΗΠΑ δεν κατέληξαν σε «κανέναν συμβιβασμό» για τη διευθέτηση του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε σήμερα ο σύμβουλος του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσακόφ, υπογραμμίζοντας πως κατά τις συνομιλίες στη Μόσχα δεν επήλθε συμφωνία σε ένα από τα πιο ακανθώδη ζητήματα: τις εδαφικές διαφορές.

Ζελένσκι: Το προσχέδιο ειρήνης της Γενεύης «βελτιώθηκε» μετά τις συνομιλίες στη Φλόριντα – Αμφιβάλλει για τις προθέσεις της Ρωσίας

Ο Ουσακόφ μίλησε σε εκπροσώπους του Τύπου μετά τη σχεδόν 5ωρη συνάντηση του ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ στη Μόσχα.

Ο Γουίτκοφ συνοδευόταν από τον γαμπρό του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, τον Τζάρεντ Κούσνερ.

Ρωσία: Η κατάληψη του Ποκρόφσκ θα επιτρέψει στον στρατό να προχωρήσει περαιτέρω – Τι δήλωσε ο Βλαντίμιρ Πούτιν

Παρόντες στη συνάντηση ήταν επίσης ο διπλωματικός σύμβουλος του Πούτιν, Γιούρι Ουσακόφ και ο ειδικός απεσταλμένος για θέματα επενδύσεων και οικονομικής συνεργασίας με άλλες χώρες, Κίριλ Ντμίτριεφ.

Ο Ουσακόφ χαρακτήρισε «χρήσιμες, εποικοδομητικές, και ουσιαστικές» τις συνομιλίες, τονίζοντας όμως πως «μένει πολλή δουλειά» προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία. Διευκρίνισε πως οι δύο πλευρές συμφώνησαν να μην υπεισέλθουν σε λεπτομέρειες, συμπληρώνοντας πως οι αμερικανοί απεσταλμένοι θα επιστρέψουν στην Ουάσινγκτον για να ενημερώσουν τον πρόεδρο Τραμπ και οι διαβουλεύσεις θα συνεχιστούν.

Ζελένσκι: «Ο πόλεμος πρέπει να τερματιστεί με δίκαιο τρόπο και η ειρήνη να είναι διαρκής – Να μην επιβραβευτεί η Ρωσία»

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

