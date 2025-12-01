Ζελένσκι: «Ο πόλεμος πρέπει να τερματιστεί με δίκαιο τρόπο και η ειρήνη να είναι διαρκής»

Πολύ παραγωγικές χαρακτήρισε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι τις συνομιλίες που είχε με τον πρόεδρο της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, με τον οποίον ενημερώθηκαν και για τις συνομιλίες που είναι σε εξέλιξη με τις ΗΠΑ, στην Καλιφόρνια, ενώ τόνισε ότι ο πόλεμος πρέπει να τερματιστεί με δίκαιο τρόπο.

«Είχαμε μια πολύ παραγωγική συζήτηση με τους Ευρωπαίους φίλους μας σχετικά με τις βασικές προτεραιότητες. Η μορφή αυτή είναι πραγματικά χρήσιμη — ένα σημαντικό μέρος της Ευρώπης μαζί — και βοηθά σημαντικά την Ευρώπη να υπερασπιστεί τα κοινά μας συμφέροντα. Ουκρανία, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Πολωνία, Ιταλία, Δανία, Νορβηγία, Κάτω Χώρες, Φινλανδία, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ.

Συζητήσαμε το περιεχόμενο των συνομιλιών της ουκρανικής αντιπροσωπείας με την αμερικανική πλευρά στη Φλόριντα. Προετοιμάζουμε συναντήσεις στην Ευρώπη. Συμμεριζόμαστε την άποψη ότι ο πόλεμος πρέπει να τερματιστεί με δίκαιο τρόπο. Είναι σημαντικό να σημειώσουμε πρόοδο στην ανάπτυξη εγγυήσεων ασφάλειας και μακροπρόθεσμων θεμελίων για την ανθεκτικότητά μας — τόσο για την Ουκρανία όσο και για την Ευρώπη. Θα συνεχίσουμε τον συντονισμό μας. Ευχαριστώ όλους για την υποστήριξή σας!», έγραψε ο Ζελένσκι στο X, μετά την πολύωρη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο Μακρόν.

We had a very productive discussion on key priorities with our European friends. The format is truly useful — a significant part of Europe together — and it greatly helps Europe defend our shared interests. Ukraine, France, the United Kingdom, Germany, Poland, Italy, Denmark,… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 1, 2025



Η ενημέρωση από την Καλιφόρνια

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, είχαν τηλεφωνικές συνομιλίες με τον απεσταλμένο των ΗΠΑ για το Ουκρανικό Στιβ Γουίτκοφ και τον Ουκρανό διαπραγματευτή Ρουστέμ Ουμέροφ, οι οποίοι διεξάγουν συνομιλίες στη Φλόριντα των ΗΠΑ, όπως ανακοίνωσε το Μέγαρο των Ηλυσίων Πεδίων.

Οι Ζελένσκι και Μακρόν συνομίλησαν επίσης με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ και αρκετούς Ευρωπαίους ηγέτες (Γερμανίας, Πολωνίας, Ιταλίας, Νορβηγίας, Φινλανδίας, Δανίας και Ολλανδίας), καθώς και με τους προέδρους των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, τον Αντόνιο Κόστα και την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, καθώς και με τον Γενικό Γραμματέα του NATO, Μαρκ Ρούτε.

Νωρίτερα ο Ζελένσκι είχε δηλώσει ότι οι συνομιλίες του στο Παρίσι εστίασαν στο πώς θα τερματισθεί ο πόλεμος, προσθέτοντας ότι η ειρήνη στην Ουκρανία θα πρέπει να είναι πράγματι διαρκής. «Ο πόλεμος πρέπει να τερματισθεί το συντομότερο δυνατόν. Πολλά εξαρτώνται τώρα από τη συμμετοχή κάθε ηγέτη. Θα μιλήσουμε επίσης και με άλλους ηγέτες σήμερα» , δήλωσε ο Ζελένσκι, μέσω ανάρτησης του στην πλατφόρμα Χ.