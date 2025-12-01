Χρυσή επιδότηση για το «Grand Hotel»

Με υψηλό προϋπολογισμό και μακρύ ορίζοντα συνεχίζει την πορεία του το «Grand Hotel» στον ΑΝΤ1, σύμφωνα με την Reallife.

Η καθημερινή σειρά εποχής, που διαδραματίζεται σε πολυτελές ξενοδοχείο της Κηφισιάς το 1926, εγκρίθηκε και επίσημα να λάβει επιδότηση από το ΕΚΚΟΜΕΔ. Όπως προκύπτει από τη σχετική απόφαση, ο δεύτερος κύκλος του «Grand Hotel» περιλαμβάνει συνολικά 155 επεισόδια (από τα οποία έχουν προβληθεί τα 40). Το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών της σειράς ανέρχεται σε 7.088.550 ευρώ, ενώ το ποσό της κρατικής επιδότησης που εξασφαλίζει ο ΑΝΤ1 διαμορφώνεται στα 2.835.400 ευρώ.

Με μετάδοση πλέον από Δευτέρα με διπλό επεισόδιο και έως την Τετάρτη, το «Grand Hotel» ανεβάζει ταχύτητα στα προσεχή επεισόδια, καθώς ο Πέτρος (Γιάννης Κουκουράκης) επιστρέφει στο ξενοδοχείο για να βρει την Αλίκη που τον θεωρεί νεκρό, ενώ τα πράγματα περιπλέκονται με την παράλληλη επιστροφή και του Άρη Δανέζη (Δημήτρη Κίτσου).