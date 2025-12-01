Χρυσή επιδότηση για το «Grand Hotel»

Σύνοψη από το

  • Η καθημερινή σειρά εποχής «Grand Hotel» του ΑΝΤ1 εγκρίθηκε και επίσημα να λάβει επιδότηση από το ΕΚΚΟΜΕΔ.
  • Ο δεύτερος κύκλος της σειράς περιλαμβάνει συνολικά 155 επεισόδια, με τις επιλέξιμες δαπάνες να ανέρχονται σε 7.088.550 ευρώ και την κρατική επιδότηση στα 2.835.400 ευρώ.
  • Το «Grand Hotel» ανεβάζει ταχύτητα στα προσεχή επεισόδια με διπλή μετάδοση από Δευτέρα έως Τετάρτη, φέρνοντας την επιστροφή του Πέτρου και του Άρη Δανέζη.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

Media

Grand Hotel

Με υψηλό προϋπολογισμό και μακρύ ορίζοντα συνεχίζει την πορεία του το «Grand Hotel» στον ΑΝΤ1, σύμφωνα με την Reallife.

Η καθημερινή σειρά εποχής, που διαδραματίζεται σε πολυτελές ξενοδοχείο της Κηφισιάς το 1926, εγκρίθηκε και επίσημα να λάβει επιδότηση από το ΕΚΚΟΜΕΔ. Όπως προκύπτει από τη σχετική απόφαση, ο δεύτερος κύκλος του «Grand Hotel» περιλαμβάνει συνολικά 155 επεισόδια (από τα οποία έχουν προβληθεί τα 40). Το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών της σειράς ανέρχεται σε 7.088.550 ευρώ, ενώ το ποσό της κρατικής επιδότησης που εξασφαλίζει ο ΑΝΤ1 διαμορφώνεται στα 2.835.400 ευρώ.

Με μετάδοση πλέον από Δευτέρα με διπλό επεισόδιο και έως την Τετάρτη, το «Grand Hotel» ανεβάζει ταχύτητα στα προσεχή επεισόδια, καθώς ο Πέτρος (Γιάννης Κουκουράκης) επιστρέφει στο ξενοδοχείο για να βρει την Αλίκη που τον θεωρεί νεκρό, ενώ τα πράγματα περιπλέκονται με την παράλληλη επιστροφή και του Άρη Δανέζη (Δημήτρη Κίτσου).

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS: Μήνυμα ΙΣΑ για σεβασμό, πρόληψη και πρόσβαση στην υγεία

Πονόλαιμος και βήχας που επιμένει; Τι τρώνε οι γιατροί και οι σεφ για να τα αντιμετωπίσουν

Επίδομα θέρμανσης: Έως την Παρασκευή οι αιτήσεις – Πότε θα γίνουν οι πληρωμές στους δικαιούχους

ΑΣΕΠ: Από αύριο οι αιτήσεις για μόνιμες προσλήψεις σε ΚΕΠ και ΑΑΔΕ – Οι ειδικότητες

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
16:37 , Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025

Open: Οι πέντε σειρές από τη «χρυσή» ταινιοθήκη του Mega, με τις οποίες θα ενισχύσει το πρόγραμμά του

Με πέντε σειρές από τη «χρυσή» ταινιοθήκη του Mega θα ενισχύσει το πρόγραμμά του το Open, σύμφ...
15:55 , Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025

Το σόι σου: Οι πρωταγωνιστές απολαμβάνουν τα γυρίσματα σαν να μην πέρασε μια μέρα

Στα παρασκήνια της λατρεμένης σειράς «Το σόι σου» βρέθηκε ο Σπύρος Νάσιος με την κάμερα της εκ...
15:38 , Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025

Έρχονται 16 νέες παραγωγές το 2026

Τα κανάλια βάζουν βαθιά το χέρι στην τσέπη με συνολικά έξι νέες σειρές και δέκα ψυχαγωγικά φορ...
15:10 , Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025

Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια – O Γρηγόρης θα συναντήσει τον εκβιαστή του

Συγκλονιστικές εξελίξεις έρχονται στο νέο επεισόδιο της σειράς “Porto Leone: Στη γειτονι...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»