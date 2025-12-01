Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια – O Γρηγόρης θα συναντήσει τον εκβιαστή του

Συγκλονιστικές εξελίξεις έρχονται στο νέο επεισόδιο της σειράς “Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια” απόψε στις 22:30 στον Alpha.

Ένας µυστηριώδης φάκελος από ανώνυµο αποστολέα φέρνει τρόµο στην Γαλήνη, ενώ ο Καπετανάκος ζητάει από τον Γιάμαρη να του φέρει πίσω το τετράδιο που έβαλε να του κλέψουν.

Παράλληλα, η Αλεξάνδρα επιμένει στην προσπάθειά της να µάθει ποια είναι η γυναίκα που έχει ερωτευτεί ο Αντρέας. Η Κοραλία με τη Βίκυ βρίσκονται στο τμήμα για να υποβάλλουν μήνυση για την κακοποιητική συμπεριφορά του Σήφη και ο Καστίλιας βάζει µπροστά το σχέδιό του προκειµένου να παγιδέψει τον Γρηγόρη, αποδεικνύοντας την ενοχή του.

Ο Χρόνης ανακοινώνει στην Λένα την απόφαση του σε σχέση µε το κοινό τους µέλλον, ενώ η Αλεξάνδρα έρχεται αντιµέτωπη µε τον Γιάμαρη που της ζητάει εξηγήσεις σε σχέση µε την Αγγελική. Ο Ορέστης (Κυριάκος Σαλής) και ο καπετάν- Μανώλης (Μιχάλης Αεράκης), στο σαλόνι της οικογένειας Βούλγαρη συζητούν για το θέμα της Λένας.

Ο Ορέστης έχει μάθει πια τον καημό της μικρής του αδελφής και ο παππούς Μανώλης μπορεί πλέον να μοιράζεται τις σκέψεις και την ανησυχία του με κάποιον που τον καταλαβαίνει. Όμορφη κουβέντα από καρδιάς ανάμεσα σε δύο ανθρώπους που έχουν αγάπη και τρυφερότητα στις καρδιές τους. Τι κι αν δεν είναι παππούς κι εγγονός εξ αίματος;

Αυτό που τους δένει είναι μεγαλύτερο και βαθύτερο. Ο Γρηγόρης (Βασίλης Μηλιώνης) και η Γαλήνη (Κλέλια Ρένεση) φτάνουν στον τόπο του ραντεβού, όπου ο Γρηγόρης θα συναντήσει τον εκβιαστή του.

Ποιος είναι, τι ξέρει και τι θέλει απ’ αυτόν; Κρυμμένοι ο Καστίλιας (Γιάννης Λεάκος) και ο Ζήσης (Τάσος Καρλής) τον βλέπουν κι ετοιμάζονται ο καθένας για το ρόλο του. Ο Ζήσης τον πλησιάζει για να ζητήσει χρήματα ενώ ο Καστίλιας φωτογραφίζει τη συνάντηση των δύο νέων…

Δείτε το sneak preview εδώ (1):

Δείτε το sneak preview εδώ (2):

Δείτε το trailer εδώ: 

