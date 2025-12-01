Καιρίδης στον Realfm 97,8 για αγρότες: Δεν πρέπει να κλείνουν δρόμοι, είναι βία – Έγιναν αίσχη στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Για τις αγροτικές κινητοποιήσεις, την Τουρκία, το ευρωπαϊκό πρόγραμμα SAFE και την εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ μίλησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Δημήτρης Καιρίδης στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Αντώνη Δελλατόλα από τη συχνότητα του Realfm 97,8.

Για το εάν έχει αποκλειστεί από το πρόγραμμα SAFE η Τουρκία ή μπορεί να μπει από την «πίσω πόρτα» ο Δημήτρης Καιρίδης ανέφερε: «έχουμε δεσμευτεί ότι όσο υπάρχει το casus belli η Τουρκία δεν θα μπει στο SAFE. Όμως επειδή θέλω να πούμε την αλήθεια στον ελληνικό λαό και σε αυτούς που μας ακούνε υπάρχουν πάρα πολλοί στην Ευρώπη που θεωρούν την Τουρκία όχι απλώς απαραίτητη αλλά μέρος της ευρωπαϊκής ασφάλειας και άμυνας. Η Τουρκία είναι μέλος του ΝΑΤΟ από το 1952. Άρα είναι και αυτή όπως και η Ελλάδα μέλος της βασικής αρχιτεκτονικής ασφαλείας της Ευρώπης που παραμένει το ΝΑΤΟ, στο βαθμό που αργεί ακόμη ο ευρωπαϊκός στρατός τον οποίο επιδιώκουμε. Και κατά συνέπεια θέλουν την Τουρκία μέσα ιδίως τώρα που υπάρχει αυτή η δυστοκία στην Ευρώπη ποιος θα στείλει ειρηνευτικά στρατεύματα, ποιος θα είναι εκεί στην Ουκρανία να εγγυηθεί την επόμενη μέρα»

Και συνέχισε: «Είναι ένας διαρκής αγώνας αυτός για την Ελλάδα, ξέρετε, δύσκολος αγώνας και δεν είναι εύκολο πάντα να πείσεις την ώρα που η προτεραιότητα και το βλέμμα όλων είναι στραμμένο στη Ρωσία. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα».

Για τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία ο Δημήτρης Καιρίδης σημείωσε ότι «ο Ρούμπιο προσπαθεί να μετριάσει το αρχικό – θα σας έλεγα με το χέρι στην καρδιά- εξωφρενικό σχέδιο των 28 σημείων, το οποίο οι Ευρωπαίοι δημοσίως στα πλαίσια ενός θεάτρου που παίζετε τώρα να μην δυσαρεστήσουμε τον πρόεδρο Τραμπ δεν εκφράστηκαν όπως εκφράζονται κατ’ ιδίαν. Αλλά κακά τα ψέματα τώρα για να τα πούμε όλα ήταν ένα σχέδιο το οποίο ήταν η συνθηκολόγηση της Ουκρανίας και η καθυπόταξη της στην Ρωσία με ό,τι αυτό σημαίνει για την υπόλοιπη Ευρώπη».

«Ο Ρούμπιο και πολλοί Ρεπουμπλικάνοι, ο Ρούμπιο ιδιαίτερα γιατί στο παρελθόν υπήρξε βασικό ‘γεράκι’ αντι-ρωσικό και τώρα καλείται να παίξει αυτόν τον περίεργο ρόλο προσπαθεί να το μετριάσει και να φέρει μία ισορροπία. Μακάρι να το καταφέρει. Κατά τη γνώμη μου δεν θα έχουμε γρήγορα θετικές ειδήσεις από το μέτωπο διότι και οι δύο αντίπαλοι είναι ακόμη πολύ μακριά ασχέτως το του τι λένε και το πώς προσπαθούν να ευχαριστήσουν τον πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος το έχει βάλει σκοπό της ζωής του να τελειώνει με όλες τις συγκρούσεις σε αυτόν τον κόσμο», υπογράμμισε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ.

Αναφορικά με τις αγροτικές κινητοποιήσεις ο Δημήτρης Καιρίδης είπε ότι «εγώ είμαι αυστηρός ξέρετε. Δεν μου αρέσει να κλείνουν οι δρόμοι. (…) Είναι ξύλο το κλείσιμο του δρόμου. Είναι βία».

«Ο μεροκαματιάρης ο οποίος θα πληρώσει δύο ώρες ταλαιπωρίας και δεν θα πάει στη δουλειά του ή ο άρρωστος είναι βία. Οι δρόμοι δεν πρέπει να κλείνουν και η παρακώλυση συγκοινωνιών δεν πρέπει να γίνεται. Από εκεί και πέρα να καθίσουμε να συζητήσουμε όσο θέλετε με τους αγρότες. Έγιναν αίσχη στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Εγώ είμαι πάρα πολύ αυστηρός. Υπήρξε και συμπαιγνία πολλών αγροτών, προφανώς όχι της συντριπτικής πλειοψηφίας που παραμένουν τίμιοι και καθαροί. Υπάρχουν ζιζάνια και δεν ξέρω ποιος πρωτοστατεί», είπε ο Δημήτρης Καιρίδης.

«Από εκεί και πέρα θα γίνουν όλες οι πληρωμές. 3,7 δισ. θα δοθούν ως επιδοτήσεις μέσα στο ’25. Αυτή είναι η δέσμευση του Κωστή Χατζηδάκη και της κυβέρνησης και είναι ένα θέμα που το παρακολουθώ πάρα πολύ στενά», ανέφερε.

Για την εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ο Δημήτρης Καιρίδης τόνισε ότι «δεν υπάρχει καμία διάθεση και αυτό σας το λέω με το χέρι στην καρδιά για την οποιαδήποτε συγκάλυψη. Όλα θα ακουστούν και τα δικά μας και των προηγούμενων για να βγει ένα συμπέρασμα και για να μπορέσουμε να λύσουμε να μας βοηθήσει να λύσουμε τον γόρδιο δεσμό. Κανείς δεν πείθεται ότι το ΠΑΣΟΚ (…) είναι αμέτοχος σε ό,τι έγινε με τις αγροτικές επιδοτήσεις τα τελευταία 40 χρόνια. Είναι αστείο και να το λέμε. Κανείς δεν πείθεται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν αυτός που έκανε την τεχνική λύση».