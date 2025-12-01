Παιδόφιλος έστελνε ανατριχιαστικά μηνύματα σε 10χρονη – «Αστυνομικός μου είπε να τον κάνω μπλοκ» λέει η μητέρα της ανήλικης 

Μια υπόθεση που προκαλεί τρόμο έρχεται στο φως της δημοσιότητας. Ένας παιδόφιλος προσέγγισε 10χρονη μέσα από το Tik Tok, της ζητούσε γυμνές φωτογραφίες, ενώ στη συνέχεια την απειλούσε σε ηχητικά μηνύματα.

Όπως μεταδίδει η εκπομπή του ΑΝΤ1 «Αποκαλύψεις» το 10χρονο κορίτσι, όταν κατάλαβε πως δεν συνομιλεί με κάποιο παιδί της ηλικίας της, απευθύνθηκε στη μητέρα της η οποία συνέχισε να στέλνει μηνύματα στον δράστη προσποιούμενη την κόρη της. Τα όσα έγιναν μετά προκαλούν αποτροπιασμό.

Ο αστυνομικός μου είπε ”κάνε ένα μπλοκ”

Η μητέρα της 10χρονης, όπως λέει στην εκπομπή, πήγε στο τοπικό τμήμα ασφαλείας, κατήγγειλε τον παιδόφιλο και παρέδωσε τα μηνύματα, ωστόσο η απάντηση του αστυνομικού την σόκαρε.

«Έβαλε τα ηχητικά, είδε τα πάντα και γυρνάει και μου λέει ”κάνε ένα μπλοκ. Αν αυτό το στείλουμε στην εισαγγελία θα πάρει από 6 μήνες ως έναν χρόνο…”. Του εξήγησα ότι το παιδί είναι μόνο 10 χρονών και ότι ο άνθρωπος αυτός θα μπορούσε να το κάνει και σε άλλα παιδιά μέσα σε αυτό το διάστημα. Μου λεει ”μην κάνεις καθόλου καταγγελία, μπορεί να βρεις και μπελά”», είπε η μητέρα της ανήλικης.

«Θα στείλω τα μηνύματα στους γονείς σου και τους φίλους σου»

Τα όσα έστελνε ο άνδρας προκαλούν σοκ: