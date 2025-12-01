Παιδόφιλος έστελνε ανατριχιαστικά μηνύματα σε 10χρονη – «Αστυνομικός μου είπε να τον κάνω μπλοκ» λέει η μητέρα της ανήλικης 

Σύνοψη από το

  • Μια υπόθεση τρόμου ήρθε στο φως, με παιδόφιλο να προσεγγίζει 10χρονη μέσω TikTok, ζητώντας γυμνές φωτογραφίες και απειλώντας την.
  • Η μητέρα της ανήλικης κατήγγειλε το περιστατικό στην αστυνομία, αλλά η απάντηση του αστυνομικού την σόκαρε, καθώς της είπε «κάνε ένα μπλοκ» και να μην κάνει καταγγελία.
  • Τα μηνύματα που έστελνε ο δράστης είναι ανατριχιαστικά, με απειλές ότι «θα σε κάνω ρεζίλι σε όλους, στη μάνα σου, στους φίλους σου…» αν δεν συμμορφωθεί.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

ανήλικη

Μια υπόθεση που προκαλεί τρόμο έρχεται στο φως της δημοσιότητας. Ένας παιδόφιλος προσέγγισε 10χρονη μέσα από το Tik Tok, της ζητούσε γυμνές φωτογραφίες, ενώ στη συνέχεια την απειλούσε σε ηχητικά μηνύματα.

Όπως μεταδίδει η εκπομπή του ΑΝΤ1 «Αποκαλύψεις» το 10χρονο κορίτσι, όταν κατάλαβε πως δεν συνομιλεί με κάποιο παιδί της ηλικίας της, απευθύνθηκε στη μητέρα της η οποία συνέχισε να στέλνει μηνύματα στον δράστη προσποιούμενη την κόρη της. Τα όσα έγιναν μετά προκαλούν αποτροπιασμό.

Ο αστυνομικός μου είπε ”κάνε ένα μπλοκ”

Η μητέρα της 10χρονης, όπως λέει στην εκπομπή, πήγε στο τοπικό τμήμα ασφαλείας, κατήγγειλε τον παιδόφιλο και παρέδωσε τα μηνύματα, ωστόσο η απάντηση του αστυνομικού την σόκαρε.

«Έβαλε τα ηχητικά, είδε τα πάντα και γυρνάει και μου λέει ”κάνε ένα μπλοκ. Αν αυτό το στείλουμε στην εισαγγελία θα πάρει από 6 μήνες ως έναν χρόνο…”. Του εξήγησα ότι το παιδί είναι μόνο 10 χρονών και ότι ο άνθρωπος αυτός θα μπορούσε να το κάνει και σε άλλα παιδιά μέσα σε αυτό το διάστημα. Μου λεει ”μην κάνεις καθόλου καταγγελία, μπορεί να βρεις και μπελά”», είπε η μητέρα της ανήλικης.

«Θα στείλω τα μηνύματα στους γονείς σου και τους φίλους σου»

Τα όσα έστελνε ο άνδρας προκαλούν σοκ:

  • Παιδόφιλος: «Πήγαινε στην τουαλέτα, σαν να κάνεις μπάνιο ή να κάνεις κακά στην τουαλέτα και άνοιξε την κάμερα τίποτα άλλο! Θα μου κάνεις την χάρη, σε παρακαλώ πολύ, σε ικετεύω! ΟΚ μωρό. Θέλω να χ… Ξέρεις τι εννοώ εεε; Μιλάω!
  • 10χρονη: «Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Εξήγησε μου».
  • Παιδόφιλος: «Ωραία θα μου στείλεις μετά τον κ@@@ σου σε βιντεοκλήση να βλέπω τον κ@@@ σου και το μ@@@ σου μετά που θα μου στείλεις
    φωτογραφία; Ναι ή όχι;»
  • 10χρονη: «Σου είπα είμαι 10 χρονών και δεν ξέρω τι εννοείς χ…»
  • Παιδόφιλος: Στείλε εσύ κάτι, μου χρωστάς κάτι, κάνε το. Μωρή π@@@@@@ τι λες; Τι λες; Τι λες; Τι λες; Στείλε μου αυτό που σου είπα θέλω να χ@@@ καταλαβαίνεις; Ωραία, οπότε στέλνω στους γονείς σου και στο προφίλ σου και σε όλους…..Αύριο θα είναι η χειρότερη μέρα της ζωής σου, θα σε κάνω ρεζίλι σε όλους, στη μάνα σου, στους φίλους σου…

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS: Μήνυμα ΙΣΑ για σεβασμό, πρόληψη και πρόσβαση στην υγεία

Πονόλαιμος και βήχας που επιμένει; Τι τρώνε οι γιατροί και οι σεφ για να τα αντιμετωπίσουν

Επίδομα θέρμανσης: Έως την Παρασκευή οι αιτήσεις – Πότε θα γίνουν οι πληρωμές στους δικαιούχους

ΑΣΕΠ: Από αύριο οι αιτήσεις για μόνιμες προσλήψεις σε ΚΕΠ και ΑΑΔΕ – Οι ειδικότητες

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
18:41 , Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025

Περιστέρι: Συνελήφθη υπεύθυνος καταστήματος όπου σέρβιραν αλκοόλ σε 15 ανήλικους

Από την Διεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε βραδινέ...
18:25 , Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025

Τραγωδία στη Χαλκιδική: Νεκρός 79χρονος που καταπλακώθηκε από κορμό δέντρου ενώ έκοβε ξύλα

Άνδρας 79 ετών έχασε τη ζωή του, όταν καταπλακώθηκε από κορμό δέντρου στη διάρκεια εργασιών υλ...
18:13 , Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025

ΕΛ.ΑΣ.: 10 νεκροί σε 530 τροχαία τον Νοέμβριο στην Αττική

Στο πλαίσιο των στοχευμένων δράσεων που εφαρμόζει η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής για την τροχονο...
17:56 , Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025

«Ελ. Βενιζέλος»: Χειροπέδες σε 48χρονο που εκκρεμούσε σε βάρος του Ερυθρά Αγγελία για διακίνηση ναρκωτικών

Συνελήφθη, μεσημβρινές ώρες του Σαββάτου 29 Νοεμβρίου από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνόμε...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»