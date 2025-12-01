Ρωσία: Η κατάληψη του Ποκρόφσκ θα επιτρέψει στον στρατό να προχωρήσει περαιτέρω – Τι δήλωσε ο Βλαντίμιρ Πούτιν

Σύνοψη από το

  • Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι η κατάληψη της ουκρανικής πόλης-κλειδιού Ποκρόφσκ θα επιτρέψει στον στρατό να συνεχίσει τις επιθετικές επιχειρήσεις του στην Ουκρανία.
  • Σύμφωνα με τον Πούτιν, οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας διατηρούν την πρωτοβουλία και προελαύνουν σχεδόν προς όλες τις κατευθύνσεις.
  • Ο Ρώσος πρόεδρος χαρακτήρισε τις βαριές απώλειες των ουκρανικών δυνάμεων στις μάχες ως «τραγωδία του ουκρανικού λαού».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Ερμίνα Παπαδήμα

διεθνή

Πούτιν
Εικόνα: REUTERS

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι η κατάληψη της ουκρανικής πόλης-κλειδιού Ποκρόφσκ, θα επιτρέψει στον στρατό να συνεχίσει τα καθήκοντά του στις επιθετικές επιχειρήσεις του στην Ουκρανία, όπως μεταδίδουν ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

Ουκρανία: Πώς η συνάντηση Πούτιν-Γουίτκοφ πιέζει το Κίεβο – Γιατί ο Ζελένσκι είναι σε δύσκολη θέση

Δηλώσεις Βλαντίμιρ Πούτιν

«Αυτή είναι μια σημαντική κατεύθυνση. Όλοι καταλαβαίνουμε πόσο σημαντική είναι. Θα διασφαλίσει λύσεις για τα καθήκοντα που θέσαμε αρχικά στην αρχή της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης», φέρεται να δήλωσε ο Πούτιν κατά τη διάρκεια επίσκεψης την Κυριακή σε ένα διοικητικό μέγαρο, όπως αναφέρει το reuters.

Η Ρωσία αναφέρεται στην εισβολή της στην Ουκρανία, η οποία διήρκεσε πάνω από 3,5 χρόνια, ως ειδική στρατιωτική επιχείρηση.

Πούτιν: Τι κρύβουν τα σχόλιά του για το ειρηνευτικό σχέδιο της Γενεύης – Οι κόκκινες γραμμές της Μόσχας και οι απειλές στην Ευρώπη

«Οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας διατηρούν με σιγουριά την πρωτοβουλία και συνεχίζουν να εκτελούν τα καθήκοντα της επιχείρησης. Οι ρωσικές δυνάμεις προελαύνουν σχεδόν προς όλες τις κατευθύνσεις».

Η Ουκρανία, φέρεται να είπε ο Πούτιν, δεν ήταν σε θέση να αντιδράσει στις προελάσεις του ρωσικού στρατού και ξεχώρισε τις επιτυχίες που καταγράφηκαν νοτιότερα στην περιοχή Ζαπορίζια.
Στις δηλώσεις του, ο Πούτιν χαρακτήρισε επίσης τις βαριές απώλειες που, όπως είπε, υπέστησαν οι ουκρανικές δυνάμεις στις μάχες ως «τραγωδία του ουκρανικού λαού».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Σοκαριστικά στοιχεία για τον αυτοτραυματισμό στους νέους: Ένα στα έξι παιδιά στην Ελλάδα κινδυνεύει

Πότε η ερωτική εμμονή μπορεί να είναι σημάδι διαταραχής προσωπικότητας – Ειδικός απαντά

Ανεξάρτητη Αρχή για την Προστασία του Καταναλωτή: Άρχισε η διαδικασία για την πλήρωση της θέσης του Διοικητή

Επιστροφή ενοικίου: Ενημέρωση και απορίες για την επιδότηση στο 1521 – Πότε μπαίνει σε λειτουργία

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
00:41 , Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025

Βενεζουέλα: Τεράστια διαδήλωση στο Καράκας εναντίον των απειλών από τις ΗΠΑ – «Είμαστε ελεύθερη χώρα, δεν θέλουμε πόλεμο» -ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Εκατοντάδες υποστηρικτές της κυβέρνησης Μαδούρο διαδήλωσαν τη Δευτέρα στους δρόμους του Καράκα...
23:31 , Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025

Καναδάς: Συμφωνία για ένταξη στο πρόγραμμα SAFE της ΕΕ – Δράση για την Ασφάλεια στην Ευρώπη

Ο Καναδάς κατέληξε σε συμφωνία για την ένταξή του στο πρόγραμμα «Δράση για την Ασφάλεια στην Ε...
23:20 , Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025

Ουκρανία: Πώς η συνάντηση Πούτιν-Γουίτκοφ πιέζει το Κίεβο – Γιατί ο Ζελένσκι είναι σε δύσκολη θέση

Η ύπατη εκπρόσωπος της ΕΕ για την εξωτερική πολιτική, Κάγια Κάλας, δήλωσε ότι φοβάται πως οι σ...
22:24 , Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025

Τηλεφωνική επικοινωνία Νετανιάχου με Τραμπ – Η πρόσκληση για επίσκεψη στον Λευκό Οίκο

Πρόσκληση από τον Ντόναλντ Τραμπ να τον επισκεφτεί σύντομα στον Λευκό Οίκο, έλαβε ο Ισραηλινός...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»