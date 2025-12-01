Ρωσία: Η κατάληψη του Ποκρόφσκ θα επιτρέψει στον στρατό να προχωρήσει περαιτέρω – Τι δήλωσε ο Βλαντίμιρ Πούτιν

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι η κατάληψη της ουκρανικής πόλης-κλειδιού Ποκρόφσκ, θα επιτρέψει στον στρατό να συνεχίσει τα καθήκοντά του στις επιθετικές επιχειρήσεις του στην Ουκρανία, όπως μεταδίδουν ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

Δηλώσεις Βλαντίμιρ Πούτιν

«Αυτή είναι μια σημαντική κατεύθυνση. Όλοι καταλαβαίνουμε πόσο σημαντική είναι. Θα διασφαλίσει λύσεις για τα καθήκοντα που θέσαμε αρχικά στην αρχή της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης», φέρεται να δήλωσε ο Πούτιν κατά τη διάρκεια επίσκεψης την Κυριακή σε ένα διοικητικό μέγαρο, όπως αναφέρει το reuters.

Η Ρωσία αναφέρεται στην εισβολή της στην Ουκρανία, η οποία διήρκεσε πάνω από 3,5 χρόνια, ως ειδική στρατιωτική επιχείρηση.

«Οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας διατηρούν με σιγουριά την πρωτοβουλία και συνεχίζουν να εκτελούν τα καθήκοντα της επιχείρησης. Οι ρωσικές δυνάμεις προελαύνουν σχεδόν προς όλες τις κατευθύνσεις».

Η Ουκρανία, φέρεται να είπε ο Πούτιν, δεν ήταν σε θέση να αντιδράσει στις προελάσεις του ρωσικού στρατού και ξεχώρισε τις επιτυχίες που καταγράφηκαν νοτιότερα στην περιοχή Ζαπορίζια.

Στις δηλώσεις του, ο Πούτιν χαρακτήρισε επίσης τις βαριές απώλειες που, όπως είπε, υπέστησαν οι ουκρανικές δυνάμεις στις μάχες ως «τραγωδία του ουκρανικού λαού».