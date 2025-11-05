Βλαντίμιρ Πούτιν: Έδωσε εντολή να κατατεθούν προτάσεις για επανέναρξη των πυρηνικών δοκιμών

Σήφης Γαρυφαλάκης

διεθνή

Βλαντίμιρ Πούτιν: Έδωσε εντολή να κατατεθούν προτάσεις για επανέναρξη των πυρηνικών δοκιμών
Φωτογραφία: Reuters

Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν διέταξε ανώτατους αξιωματούχους του να ετοιμάσουν προτάσεις για ενδεχόμενες δοκιμές πυρηνικών όπλων αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είπε την περασμένη εβδομάδα ότι οι ΗΠΑ θα επαναλάβουν τις δοκιμές αυτές.

Ο Πούτιν είπε πως η Ρωσία τηρούσε πάντα τις υποχρεώσεις της βάσει της Περιεκτικής Συνθήκης Απαγόρευσης των Πυρηνικών Δοκιμών, όμως αν οι Ηνωμένες Πολιτείες ή οποιαδήποτε πυρηνική δύναμη κάνει δοκιμές ενός τέτοιου όπλου, τότε η Ρωσία θα κάνει επίσης.

Ο υπουργός Άμυνας Αντρέι Μπελούσοφ είπε στον Πούτιν ότι οι πρόσφατες δηλώσεις και ενέργειες των Ηνωμένων Πολιτειών σημαίνουν πως «είναι σκόπιμο να ετοιμαστούμε για πλήρους κλίμακας πυρηνικές δοκιμές» αμέσως.

Ο Μπελούσοφ είπε πως το πεδίο δοκιμών στη Νόβαγια Ζεμλιά στον ρωσικό Αρκτικό Κύκλο μπορεί να φιλοξενήσει τέτοιες δοκιμές την τελευταία στιγμή.

«Δίνω οδηγίες στο υπουργείο Εξωτερικών, το υπουργείο Άμυνας… τις ειδικές υπηρεσίες και σχετικές πολιτικές υπηρεσίες να κάνουν ό,τι μπορούν για να συγκεντρώσουν επιπρόσθετες πληροφορίες για το θέμα, να τις αναλύσουν στο Συμβούλιο Ασφαλείας και να κάνουν συμφωνημένες προτάσεις για ενδεχόμενη έναρξη της εργασίας για προετοιμασία των πυρηνικών δοκιμών», είπε ο Πούτιν.

Η τελευταία πυρηνική δοκιμή που πραγματοποίησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν το 1992, η Κίνα και η Γαλλία το 1996 και η Σοβιετική Ένωση το 1990. Η μετασοβιετική Ρωσία, που κληρονόμησε το σοβιετικό πυρηνικό οπλοστάσιο, δεν έχει κάνει πυρηνική δοκιμή.

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Μάριος Θεμιστοκλέους: Βελτιώνουμε τις συνθήκες για τους ογκολογικούς ασθενείς και μειώνουμε τις αναμονές

3 τροφές που αποτοξινώνουν φυσικά τα νεφρά, σύμφωνα με ειδικό

Χριστούγεννα: Πόσο κοστίζουν τα γλυκά των εορτών – Οι τιμές για μελομακάρονα και κουραμπιέδες

ΟΠΕΚΕΠΕ: Τι προβλέπει το σχέδιο δράσης για τη λειτουργία του – Οι 4 προτάσεις για τον εκσυγχρονισμό των αγροτικών επιδοτήσε...

Τεστ IQ: Μπορείτε να βρείτε τους αριθμούς που αντιστοιχούν στα φρούτα σε 12 δευτερόλεπτα;

Η Google ξεκινά τη διάθεση του Gemini for Home – Δείτε πώς μπορείτε να το δοκιμάσετε πρώτοι
περισσότερα
17:52 , Τετάρτη 05 Νοεμβρίου 2025

Κομισιόν: Παρουσίασε σχέδια για ταχύτερα και πιο συνδεδεμένα τρένα στην Ευρώπη – Σε 6 ώρες το Σόφια – Αθήνα

Το σχέδιό της Κομισιόν για την επιτάχυνση του δικτύου με τρένα υψηλής ταχύτητας στην Ευρώπη, μ...
17:33 , Τετάρτη 05 Νοεμβρίου 2025

Γαλλία: Aρχίζει την διαδικασία για να διακοπεί η λειτουργία της πλατφόρμας Shein

Ο πρωθυπουργός  Σεμπαστιάν Λεκορνί ανακοίνωσε ότι ξεκινά διαδικασία διακοπής της λειτουργίας σ...
17:10 , Τετάρτη 05 Νοεμβρίου 2025

Βέλγιο: Ανησυχία για τις πτήσεις drones κοντά στα αεροδρόμια – «Δεν είναι απλοί ερασιτέχνες, η απειλή είναι σοβαρή»

Ανησυχία επικρατεί στο Βέλγιο, καθώς ο εναέριος χώρος του κράτους έκλεισε για αρκετές ώρες την...
12:50 , Τετάρτη 05 Νοεμβρίου 2025

Γαλλία: Οδηγός χτύπησε πεζούς και φώναξε «Αλλάχου Άκμπαρ» στο νησί Ολερόν

Ένας οδηγός έπεσε σκόπιμα πάνω σε πεζούς και έναν ποδηλάτη σε διάφορα σημεία στο νησί Ολερόν (...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς