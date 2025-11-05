Βέλγιο: Ανησυχία για τις πτήσεις drones κοντά στα αεροδρόμια – «Δεν είναι απλοί ερασιτέχνες, η απειλή είναι σοβαρή»

Ανησυχία επικρατεί στο Βέλγιο, καθώς ο εναέριος χώρος του κράτους έκλεισε για αρκετές ώρες την νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη έπειτα από ενημέρωση των αρχών για παρουσία μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (drones) κοντά σε μεγάλα αεροδρόμια, με τις αρχές να ανησυχούν για τις συγκεκριμένες ύποπτες υπερπτήσεις.

H Skeyes, η εταιρεία που είναι επιφορτισμένη με τον έλεγχο της εναέριας κυκλοφορίας στο Βέλγιο, χρειάστηκε να διακόψει την αεροπορική κυκλοφορία πάνω από τη χώρα δύο φορές το βράδυ της Τρίτης έπειτα από αντίστοιχες ενημερώσεις για μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα κοντά στο αεροδρόμιο των Βρυξελλών, Ζάβεντεμ ,και στο αεροδρόμιο της Λιέγης στα ανατολικά της χώρας.

Η κυκλοφορία επαναλήφθηκε σταδιακά στο τέλος της νύχτας, σύμφωνα με εκπρόσωπο της Skeyes. Όμως δεκάδες εμπορικές πτήσεις χρειάστηκε να ακυρωθούν, μεταξύ των οποίων και 40 πτήσεις σήμερα στο διεθνές αεροδρόμιο των Βρυξελλών-Ζάβεντεμ προκειμένου να απορροφηθούν οι καθυστερήσεις και να αποφευχθούν τυχόν νέες εκτροπές προς γειτονικές χώρες.

Τετρακόσιοι έως 500 επιβάτες χρειάστηκε να περάσουν τη νύχτα στο Ζάβεντεμ, το μεγαλύτερο αεροδρόμιο του Βελγίου, καθώς δεν πραγματοποιούνταν απογειώσεις αεροσκαφών, δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρίας εκμετάλλευσης Brussels Airport. «Η κατάσταση θα εξομαλυνθεί στη διάρκεια της ημέρας», πρόσθεσε η εκπρόσωπος.

Όπως και άλλες ευρωπαϊκές χώρες –η Δανία, η Γερμανία ή η Νορβηγία– το Βέλγιο αντιμετωπίζει πολλαπλασιασμό πτήσεων μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων πάνω από ευαίσθητους τόπους ή υποδομές.

Τα drones επάνω από στρατιωτικές εγκαταστάσεις

Το περασμένο σαββατοκύριακο, υπερπτήσεις πραγματοποιήθηκαν τρεις φορές πάνω από τη στρατιωτική βάση στο Κλάινε-Μπρόγκελ (βορειοανατολικά), όπου φιλοξενούνται αμερικανικά πυρηνικά όπλα για λογαριασμό του ΝΑΤΟ, οδηγώντας στην έναρξη δύο ερευνών από τη βελγική ομοσπονδιακή εισαγγελία και την υπηρεσία πληροφοριών αντίστοιχα.

Ο υπουργός Άμυνας Τεό Φρανκέν αρνήθηκε να δείξει με το δάκτυλο ως υπεύθυνη τη Ρωσία, όμως μίλησε για συντονισμένη επιχείρηση που διενήργησαν «επαγγελματίες» προκειμένου να διασπείρουν τον «πανικό» και να «αποσταθεροποιήσουν» το Βέλγιο. «Δεν είναι απλοί ερασιτέχνες. Η απειλή είναι σοβαρή», είπε ο υπουργός Άμυνας.

Σύγκληση Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας

Ο υπουργός Εσωτερικών Μπερνάρ Κεντέν ζήτησε έκτακτη σύγκληση του συμβουλίου εθνικής ασφάλειας το οποίο θα συνέλθει πιθανότητα αύριο, Πέμπτη, προκειμένου να εξετάσει ποια απάντηση πρέπει να δοθεί σε αυτή την απειλή, δήλωσε ο υπουργός.

Προκειμένου να ταυτοποιούνται τα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα και να μπορούν οι αρχές να φθάσουν στους ιδιοκτήτες τους, «θα πρέπει ενδεχομένως όλα να είναι καταγεγραμμένα, κάτι που δεν συμβαίνει σήμερα. Yπάρχουν κατά την άποψή μου πολλά drones που δεν είναι καταγεγραμμένα», συνέχισε ο Κεντέν στο δημόσιο γαλλόφωνο ραδιόφωνο RTBF.

«Για να καταρριφθεί ένα drone, πρέπει εξάλλου να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα δημιουργηθούν περισσότερες ζημιές», είπε. «Είναι ανησυχητικό για την εθνική ασφάλεια», δήλωσε εκπρόσωπος του αεροδρομίου της Λιέγης.

Το αεροδρόμιο αυτό που ειδικεύεται στα φορτία και όπου πραγματοποιούνται πολλές νυχτερινές πτήσεις μεταφοράς φορτίου αναγκάστηκε να διακόψει τη λειτουργία του για περίπου έξι ώρες. Η κυκλοφορία επαναλήφθηκε λίγο πριν από τις 02:00 τοπική ώρα σήμερα, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Κριστιάν Ντελκούρ.

Σύμφωνα με τα βελγικά ΜΜΕ, ύποπτα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα πέταξαν εκ νέου χθες βράδυ πάνω από τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις του Κλάινε-Μπρόγκελ, όπως και πάνω από την αεροπορική βάση Φλορέν (νότια) που στεγάζει μαχητικά αεροσκάφη F-35 τα οποία απέκτησε πρόσφατα το Βέλγιο.