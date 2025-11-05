Ο Νίκος Καραχάλιος «ξαναχτυπά» με νέα αναφορά στην Μαρία Καρυστιανού – Η ανάρτηση Πλακιά

Συζητήσεις έχουν πυροδοτήσει οι αναφορές του επικοινωνιολόγου και πρώην σύμβουλου στρατηγικής των πρώην πρωθυπουργών Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά, στην Μαρία Καρυστιανού για δημιουργία κινήματος.

Όλα ξεκίνησαν την περασμένη Κυριακή, όταν ο κ. Καραχάλιος ανάρτησε στα social media μία φωτογραφία με όνομα και λογότυπο νέου κινήματος, «ΤΟ ΚΥΜΑ», γράφοντας «η Μαρία ενεργοποίησε το κοινωνικό σύνολο», εννοώντας την Μαρία Καρυστιανού.

«K όπως ΚΥΜΑ Κ όπως ΚΟΙΝΩΝΙΑ Κ όπως ΚΙΝΗΜΑ Κ όπως ΚΑΛΟΣΥΝΗ Κ όπως ΚΑΛΗΜΕΡΑ Κ όπως ΚΡΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥ Κ όπως ΚΑΘΑΡΣΗ Κ όπως ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ. ΥΓ.Η Μαρία ενεργοποίησε το κοινωνικό σύνολο Κ μας ΚΑΛΕΣΕ να αυτενεργήσουμε. Εμείς-οι απλοί πολίτες- νοιαζόμαστε και αποκρινόμαστε» έγραψε χαρακτηριστικά.

 

Η διάψευση Καρυστιανού

Λίγες ώρες αργότερα, η Μαρία Καρυστιανού προχώρησε στην διάψευση ότι προχωράει στη δημιουργία κόμματος με την ονομασία «Το Κύμα».

«Όχι άλλη παραπλάνηση, όχι άλλη διαβολή. Η απόγνωση του πολιτικού συστήματος χτύπησε κόκκινο. Χωρίς καμία ερώτηση επιβεβαίωσης από δημοσιογράφους, ως έχουν υποχρέωση, μαθαίνω από τα μέσα ότι τρίτοι διαδίδουν ότι δήθεν έχω κάνει κόμμα. Διαβάζω το κείμενο απογοητευμένη και μένω άναυδη από το περίσσιο θράσος να παρουσιάζουν ακόμη και λογότυπο! Δόλια προσπάθεια διασποράς ψευδών ειδήσεων, για να με συνδέσει με το σάπιο παλιό πολιτικό σύστημα» έγραψε μεταξύ άλλων η κ. Καρυστιανού.

«ΕΧΕΙ ΔΙΚΙΟ Η ΜΑΡΙΑ! Δεν είπε κανείς ότι ΤΟ ΚΥΜΑ #tokyma είναι κόμμα, πόσο μάλλον “το κόμμα της Καρυστιανού”. Όποιος το αναφέρει προβάλλει είτε την καλόβουλη επιθυμία του είτε την κακόβουλη ταύτισή της με μια πολιτική κίνηση που διαψεύδει η ίδια συνεχώς!» έγραψε στην συνέχεια ο κ. Καραχάλιος.

 

Νίκος Πλακιάς: Εμένα η θάλασσα με ανακατεύει

«Εμένα η θάλασσα με ανακατεύει», έγραψε στο Twitter την Κυριακή o Νίκος Πλακιάς, αντιδρώντας στα σενάρια για δημιουργία κόμματος από την κ. Καρυστιανού.

 

Νίκος Καραχάλιος: Η Καρυστιανού με φώναξε και μου είπε να οργανώσουμε κίνημα

Το πρωί της Τετάρτης, μιλώντας στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1, ο Νίκος Καραχάλιος αποκάλυψε ότι η Μαρία Καρυστιανού θέλει να δημιουργήσει κίνημα που θα μετεξελιχθεί σε κόμμα.

«Η Μαρία με φώναξε και μου είπε “θέλω να προχωρήσουμε, να οργανώσουμε το κίνημα, όχι το ΚΥΜΑ, που μπορεί να μετασχηματιστεί σε κόμμα από την στιγμή που η Κυβέρνηση δεν βάζει μυαλό, και να πάμε στο Κοινοβούλιο. Αυτό κάναμε κάποια στιγμή το καλοκαίρι κατ’ εντολήν της Μαρίας, φωνάξαμε τα κανάλια και η πρόθεση τότε ήταν να ανακοινωθεί ένα κόμμα. Καταλαβαίνω τους δισταγμούς της, καθώς οι μισοί τής λένε “προχώρα” και οι άλλοι μισοί “μην μπλέξεις με την πολιτική”. Κάνουν ένα λάθος, θα έπρεπε να της λένε να μην μπλέξει με κόμματα» σημείωσε χαρακτηριστικά.

«Το ΚΥΜΑ δεν ανήκει σε κανέναν, αν θέλει τα domain τής τα δίνω αύριο. Έχουμε συναντηθεί 15-20 φορές μόνο τους τελευταίους τρεις μήνες», πρόσθεσε.

Ο κ. Καραχάλιος ρωτήθηκε και για τη διάψευση που έκανε η Μαρία Καρυστιανού. «Η Μαρία πρώτα απ’ όλα είναι άνθρωπος που έχει έντονα συναισθήματα μετά από αυτά που έχει βιώσει, ένιωσε τη δύναμη του κύματος και ένιωσα ότι κάπου αιφνιδιάστηκε», απάντησε.

Και ξεκαθάρισε: «δεν απαντώ ως εκπρόσωπος της Μαρίας, αλλά ως ένας από τους πολλούς. Γι’ αυτό είπα ότι το ΚΥΜΑ δεν εκφράζεται μόνο από τα Τέμπη, αλλά και το Μάτι. Το ΚΥΜΑ δεν πρέπει να το δούμε αποκλειστικά ως ζήτημα των Τεμπών. Η Καρυστιανού μπορεί να κερδίσει με double score τον Μητσοτάκη στις εκλογές της Κυριακής αν τις προκήρυσσε. Γιατί την ώρα που θα κινηθεί η Μαρία, θα κινηθεί ο Σαμαράς και δευτερευόντως ο Τσίπρας».

Νίκος Πλακιάς: «Συνεχίζει να ανακατεύεται το στομάχι μου»

«Συνεχίζει να ανακατεύεται το στομάχι μου. Καραχαλιος = Δώδεκα χρόνια σύμβουλος πολιτικής στρατηγικής της οικογένειας Καραμανλή. Περιμένω επίσημη διάψευση» έγραψε στο Twitter ο Νίκος Πλακιάς μετά τις νέες δηλώσεις του Νίκου Καραχάλιου.

