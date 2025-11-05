Νατσιός για ΕΛΤΑ: Η κυβέρνηση για ακόμη μία φορά για να εξυπηρετήσει τους λίγους φίλους της εξοντώνει τους πολλούς

Στο θέμα των ΕΛΤΑ αναφέρθηκε μιλώντας στη Βουλή και τη συζήτηση της Κύρωσης της Συμφωνίας μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας για συνεργασία στους τομείς της υγείας και των ιατρικών επιστημών, ο πρόεδρος της «Νίκης», Δημήτρης Νατσιός και τάχθηκε κατά του κλεισίματος καταστημάτων των ΕΛΤΑ ιδιαίτερα στις ακριτικές περιοχές.

Επικαλούμενος δημοσιεύματα, ο κ. Νατσιός, απηύθυνε προς την κυβέρνηση το ερώτημα εάν η αρχική απόφαση για τα ΕΛΤΑ ελήφθη «για να παραδοθεί το δίκτυο των ταχυδρομείων σε εταιρία ιδιωτικών συμφερόντων», και ανέφερε πως «οι μισθοί των διοικήσεων του Υπερταμείου και των ΕΛΤΑ σε ετήσια βάση ανέρχονταν για τους περίφημους μάνατζερ στα 300.000 ευρώ».

«Βάλατε λουκέτο σε υποκαταστήματα επειδή κόστιζαν μας λέτε 150.000 ευρώ; Και δίνατε σε ένα άτομο μισθό δυο φορές το κόστος της λειτουργίας ενός υποκαταστήματος που εξυπηρετούσε χιλιάδες συνταξιούχους και λέτε ότι σέβεστε και τους συνταξιούχους;» διερωτήθηκε ο πρόεδρος της «Νίκης» και συνέχισε υποστηρίζοντας, πως η κυβέρνηση «για ακόμη μία φορά για να εξυπηρετήσει τους λίγους φίλους της εξοντώνει τους πολλούς».

«Ειλικρινά διερωτώμεθα τι άνθρωποι είστε εσείς. Ειδικά όταν διαβάζουμε ότι μεταξύ των απαράδεκτων λουκέτων περιλαμβάνεται και το κατάστημα των ΕΛΤΑ στο Σουφλί, στα σύνορα. Μετράτε την εθνική κυριαρχία για μια χούφτα ευρώ που θα εξοικονομήσετε; Εμείς στη “Νίκη”, μετράμε την εθνική κυριαρχία με τους ανθρώπους και βεβαίως και με το κράτος καθώς η παρουσία του κράτους στα σύνορα είναι επίδειξη σημαίας».

Τέλος ο κ. Νατσιός αναφέρθηκε στο θέμα του προσωπικού αριθμού. «Σήμερα λήγει η προθεσμία παραλαβής του προσωπικού αριθμού αλλά το φιλελεύθερο κράτος σας δεν το βάζει κάτω. Θα απονείμει υποχρεωτικά προσωπικό αριθμό σε κάθε Έλληνα χωρίς να τον ρωτήσει, ενώ όπως προκύπτει από τα στατιστικά ένα πολύ μικρό μέρος των Ελλήνων ενδιαφέρθηκε να τον αποκτήσει. Εσείς αυτό το λέτε ψηφιακή ταυτότητα εμείς αυτό το λέμε ψηφιακή δικτατορία», κατέληξε ο πρόεδρος της «Νίκης».