Τρόμος για 19χρονο στο Ηράκλειο: Του έσπασαν τη μύτη για να τους δώσει χρήματα – «Άρχισαν να τρέχουν αίματα, έτρεξα να φύγω για να γλιτώσω»

Εφιαλτικές στιγμές καταγγέλλει ότι έζησε ένας 19χρονος που έπεσε θύμα επίθεσης και απόπειρας κλοπής από παρέα ανηλίκων σε κεντρικό σημείο του Ηρακλείου στην Κρήτη.

Όπως αναφέρει ο 19χρονος στην ιστοσελίδα στο patris.gr., όλα συνέβησαν λίγο μετά τις 6.30 το απόγευμα της Τρίτης 4/11/2025 έξω από το πάρκο Γεωργιάδη, την ώρα που περπατούσε με προορισμό το κέντρο της πόλης. Ξαφνικά, περιγράφει ο 19χρονος, πέρασαν από δίπλα του τρία άτομα, με ένα εξ αυτών να πέφτει πάνω του.

Η μαρτυρία του 19χρονου

«Έπεσε πάνω μου και μου ζήτησε και τον λόγο γιατί τον έσπρωξα. Του είπα πως εγώ δεν έπεσα πάνω του και μου απάντησε “καλά, καλά για να το λήξουμε εδώ, δώσε μου 20 ευρώ”», ανέφερε ο 19χρονος ενώ συνέχισε: «Του απάντησα πως δεν έχω καθόλου χρήματα πάνω μου και εκείνος επέμενε να με πιέζει να του δώσω ό,τι είχα. Όταν είδε πως δεν του έδινα, με πιάνει από τον λαιμό και μου δίνει μία κουτουλιά. Πόνεσα πάρα πολύ, άρχισαν να τρέχουν αίματα από την μύτη μου και ζαλίστηκα. Φοβήθηκα και έτρεξα να φύγω μακριά τους για να γλιτώσω ενώ ειδοποίησα και τους γονείς μου», ανέφερε χαρακτηριστικά ο 19χρονος τονίζοντας παράλληλα πως όταν έφτασε σε ασφαλές μέρος, λιποθύμησε για λίγα λεπτά από τον πόνο και την ζάλη.

Μόλις η οικογένεια του 19χρονου ενημερώθηκε για όσα συνέβησαν, άρχισε να αναζητά τους δράστες στους δρόμους του Ηρακλείου. Τελικά, σύμφωνα με την ίδια ιστοσελίδα, οι ανήλικοι εντοπίστηκαν σε κεντρικό δρόμο της Νέας Αλικαρνασσού. Ειδοποιήθηκε η αστυνομία που έσπευσε άμεσα στο σημείο και προχώρησε στη σύλληψη των τριών φερόμενων ως δραστών.