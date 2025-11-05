Γαλλία: Τουλάχιστον 10 τραυματίες – Ο δράστης αφού χτύπησε τους πεζούς προσπάθησε να βάλει φωτιά στο όχημά του

Ένας οδηγός έπεσε σκόπιμα πάνω σε πολλά άτομα το πρωί της Τετάρτης στο νησί Ολερόν (Charente-Maritime) στη Γαλλία, τραυματίζοντας δέκα άτομα, εκ των οποίων τέσσερις βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, δήλωσε ο εισαγγελέας της Λε Ροσέλ, Αρνό Λαραίζ, υποδεικνύοντας ότι έχει ξεκινήσει έρευνα για απόπειρες δολοφονίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Le Parisien, τις οποίες επιβεβαίωσε και το γραφείο του εισαγγελέα, ο οδηγός φώναξε «Αλλάχου Άκμπαρ» όταν τον σταμάτησαν. «Ωστόσο, το κίνητρο δεν έχει επιβεβαιωθεί και η έρευνα θα πρέπει να το προσδιορίσει», συνέχισε ο Arnaud Laraize, διευκρινίζοντας ότι η Εθνική Εισαγγελία Αντιτρομοκρατικής (PNAT) «δεν έχει αναλάβει την υπόθεση σε αυτό το στάδιο».

Ο άνδρας προσπάθησε να βάλει φωτιά στο όχημά του

Σήμερα Τετάρτη το πρωί, γύρω στις 8:45 π.μ., ο οδηγός χτύπησε αρκετούς ανθρώπους σε έναν δρόμο που βρίσκεται ανάμεσα σε δύο χωριά στο νησί Ολερόν, το Ντολούς-ντ’Ολερόν και το Σεν-Πιερ-ντ’Ολερόν. Χτύπησε «σκόπιμα» δέκα άτομα, πεζούς και ποδηλάτες.

Σύμφωνα με την εισαγγελία της Λα Ροσέλ, δέκα άτομα τραυματίστηκαν, τέσσερις εκ των οποίων σε κρίσιμη κατάσταση. Η χωροφυλακή αναφέρει πέντε τραυματίες, τρεις εκ των οποίων σε σοβαρή κατάσταση. Αυτά τα πέντε άτομα, ηλικίας μεταξύ 22 και 67 ετών, κατάγονται από το Σεντ-Πιερ-ντ’Ολερόν και το Ντολύ-ντ’Ολερόν.

Μερικά από τα θύματα μεταφέρθηκαν με ελικόπτερο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Πουατιέ, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας. Ωστόσο, αυτή είναι μια προκαταρκτική αναφορά σε αυτό το στάδιο και ενδέχεται να αλλάξει. Έχει συσταθεί μονάδα ψυχολογικής υποστήριξης στο Château d’Oléron.

Ο οδηγός συνελήφθη από την αστυνομία λίγα λεπτά μετά το περιστατικό, ενώ επιχειρούσε να βάλει φωτιά στο όχημά του. Στο αυτοκίνητό του βρέθηκαν φιάλες αερίου, οι οποίες, σύμφωνα με τις πληροφορίες, έπιασαν φωτιά μόνο εν μέρει. Συνελήφθη αμέσως και μεταφέρθηκε στο αστυνομικό τμήμα του Saint-Pierre-d’Oléron.

Το προφίλ του δράστη

Σύμφωνα με πληροφορίες της Le Parisien, ο άνδρας είναι ένας 35χρονος Γάλλος υπήκοος που ζει στο La Cotinière, ένα χωριό στη δυτική ακτή του Île d’Oléron. «Είναι γνωστός για τις πολυάριθμες παραβάσεις του, κυρίως λόγω της τακτικής κατανάλωσης ναρκωτικών και αλκοόλ», δήλωσε ο δήμαρχος του Saint-Pierre-d’Oléron, Christophe Sueur, στην Le Parisien.

Οι ερευνητές μελετούν επίσης την πιθανότητα ψυχιατρικών διαταραχών.