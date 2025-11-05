Γαλλία: Οδηγός χτύπησε πεζούς και φώναξε «Αλλάχου Άκμπαρ» στο νησί Ολερόν

Ένας οδηγός έπεσε σκόπιμα πάνω σε πεζούς και έναν ποδηλάτη σε διάφορα σημεία στο νησί Ολερόν (Charente-Maritime) στη Γαλλία, τραυματίζοντας τουλάχιστον δέκα άτομα, τέσσερα εκ των οποίων βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, δήλωσαν πηγές προσκείμενες στην έρευνα.

«Κατά τη στιγμή της σύλληψής του, [ο άνδρας] φώναξε Αλλάχου Ακμπάρ. Ωστόσο, το κίνητρο δεν έχει επιβεβαιωθεί και η έρευνα θα πρέπει να το προσδιορίσει », δήλωσε ο εισαγγελέας της Λα Ροσέλ στην εφημερίδα Le Figaro.

Ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νούνιες ανακοίνωσε στο X ότι θα μεταβεί στον τόπο του συμβάντος «κατόπιν αιτήματος του Πρωθυπουργού» .

«Έχει ξεκινήσει έρευνα», πρόσθεσε. Η εθνική εισαγγελία κατά της τρομοκρατίας «δεν εμπλέκεται σε αυτό το στάδιο », ανακοίνωσε ο εισαγγελέας της Λα Ροσέλ.

Ο Κριστόφ Σουέρ, δήμαρχος του Σεντ-Πιερ-ντ’Ολερόν, δήλωσε στο BFMTV ότι κανένας από τους τραυματισμούς δεν ήταν απειλητικός για τη ζωή και ότι ορισμένοι από τους τραυματίες θα μεταφερθούν αεροπορικώς στο Πουατιέ. Πρόσθεσε ότι δεν υπάρχουν παιδιά μεταξύ των τραυματιών.

Ο συλληφθείς γεννήθηκε το 1990 και είναι Γάλλος υπήκοος. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, είναι γνωστός για αδικήματα του κοινού δικαίου, όπως κλοπή και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.