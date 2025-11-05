ΑΑΔΕ: 43.000 ανήλικοι έλαβαν αυτόματα ΑΦΜ

Enikos Newsroom

οικονομία

ΑΑΔΕ

Ολοκληρώθηκε η τρίτη κατά σειρά δράση αυτόματης έκδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) από την ΑΑΔΕ σε 42.975 ανήλικα τέκνα, σε συνέχεια των αντίστοιχων ενεργειών του 2023 και του 2024. Ο συνολικός αριθμός των ανηλίκων που έχουν λάβει αυτοματοποιημένα ΑΦΜ ανέρχεται πλέον σε περισσότερους από 1.169.000.

Οι γονείς των ανηλίκων που έλαβαν ΑΦΜ:

  • ενημερώθηκαν μέσω e-mail και μέσω της θυρίδας «Τα Μηνύματά μου» στην ψηφιακή πύλη myAADE, στη διαδρομή Μητρώο & Επικοινωνία > Τα Μηνύματά μου, ή μέσω του myAADEapp > Τα Μηνύματά μου.
  • έχουν πρόσβαση στα στοιχεία των τέκνων τους μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE, στη διαδρομή Μητρώο & Επικοινωνία > Βεβαιώσεις Μητρώου > Τρέχουσα Εικόνα Φυσικού Προσώπου, επιλέγοντας το πεδίο «Σχέσεις Φυσικού Προσώπου», καθώς και μέσω της εφαρμογής για κινητές συσκευές myAADEapp, επιλέγοντας από την κύρια οθόνη, myWallet > Στοιχεία Μητρώου > Φυσικού Προσώπου > Προεπισκόπηση

Η διαδικασία διευκολύνει σημαντικά τους γονείς και κηδεμόνες, καθώς δεν απαιτείται πλέον υποβολή αίτησης ή επίσκεψη στις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ για την έκδοση ΑΦΜ των ανήλικων τέκνων τους, ενώ παράλληλα απλοποιεί και την απόδοση Προσωπικού Αριθμού σε αυτά.

Η επιτυχία της δράσης οφείλεται στην αξιοποίηση των υπηρεσιών διαλειτουργικότητας με το Μητρώο Πολιτών και την ΕΛΑΣ, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΓΓΠΣΨΔ).

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται:

  • στον ιστότοπο της ΑΑΔΕ στο σχετικό Εγχειρίδιο Συχνών Ερωτήσεων- Απαντήσεων, στη διαδρομή: Εξυπηρέτηση-Ενημέρωση > Συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις > Αυτόματη απόδοση ΑΦΜ σε ανήλικα άγαμα τέκνα
  • στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ my1521:

– Τηλεφωνικά στο 1521, χωρίς χρέωση, εργάσιμες ημέρες από 7:00 έως 20:00.
– Ψηφιακά στο my1521, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, επιλέγοντας: Θέματα Μητρώου > Μητρώο Φυσικών Προσώπων > Εγγραφή.

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Μάριος Θεμιστοκλέους: Βελτιώνουμε τις συνθήκες για τους ογκολογικούς ασθενείς και μειώνουμε τις αναμονές

3 τροφές που αποτοξινώνουν φυσικά τα νεφρά, σύμφωνα με ειδικό

Παπαθανάσης: Στο ΕΣΠΑ τα ανοιχτά κέντρα εμπορίου Δήμων Διδυμοτείχου και Λάρισας

Σπίτι μου ΙΙ: Ποιες αλλαγές εξετάζονται

Apple: Διαθέσιμη η web έκδοση του App Store – Τι περιλαμβάνει αυτό;

Τεστ προσωπικότητας: Ο εγκέφαλος που θα επιλέξετε αποκαλύπτει αν είστε οραματιστής, ρεαλιστής ή πραγματιστής
περισσότερα
14:40 , Τετάρτη 05 Νοεμβρίου 2025

Στα ύψη οι τιμές των γλυκών – «Μια πάστα που πέρυσι κόστιζε 2 ευρώ, φτάνει πλέον τα 4 ευρώ»

Για τις τιμές των γλυκισμάτων ενόψει των Xριστουγέννων μίλησε ο πρόεδρος Ζαχαροπλαστών Ελλάδος...
08:25 , Τετάρτη 05 Νοεμβρίου 2025

ΡΑΑΕΥ: Έρχεται νέα απόφαση για όλα τα χρωματιστά τιμολόγια ρεύματος – Τι θα ισχύσει για τα ευέλικτα και τα πράσινα

Εντός Νοεμβρίου αναμένεται να βγει η νέα οριστική Ρυθμιστική Απόφαση για τη λιανική αγορά ρεύμ...
07:28 , Τετάρτη 05 Νοεμβρίου 2025

ΟΠΕΚΕΠΕ και ευλογιά: Διπλό «χτύπημα» σε αγρότες και κτηνοτρόφους

22:28 , Τρίτη 04 Νοεμβρίου 2025

Κεραμέως στον ΑΝΤ1: «2 εκατ. εργαζόμενοι προστατεύονται από την Ψηφιακή Κάρτα» – Όσα είπε για το νέο πρόγραμμα 50.000 θέσεων εργασίας

Για την ανεργία, το νέο πρόγραμμα για 50.000 θέσεις εργασίας αλλά και την Ψηφιακή Κάρτα Εργασί...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς