Πηγές ΣΥΡΙΖΑ- Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Όχι άλλη «θεσμικότητα» κύριε Αυγενάκη

«Συνεχίζεται σε απευθείας μετάδοση το προκλητικό, κακοσκηνοθετημένο σόου στην Εξεταστική Επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Κορυφαία κυβερνητικά στελέχη που πρωταγωνιστούν στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και αναφέρονται στους σοκαριστικούς διαλόγους του “γαλάζιου” κυκλώματος, εμφανίζονται τώρα με τη γραβάτα του “θεσμικού” και του υπέρμαχου της διαφάνειας», αναφέρουν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ.

Οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι «ο Λευτέρης Αυγενάκης παριστάνει ότι δεν είναι ύποπτος ποινικών ευθυνών και επικαλείται διαρκώς τη “θεσμικότητα”. Ενώ, όπως κατέδειξαν οι ερωτήσεις του εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξανδρου Μεϊκόπουλου, “μετέφερε” τους κομματικούς του φίλους από το υπουργείο Αθλητισμού στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, χωρίς να διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα. Πρόκειται για τα “γαλάζια” στελέχη, τα οποία, ως μέλη της διοίκησης του ΟΠΕΚΕΠΕ, συνδιαλέγονταν με “γαλάζιους” κομματάρχες, ανθρώπους του κοινωνικού περιθωρίου και εσχάτως και του ποινικού δικαίου, όπως ο περιβόητος “Φραπές” (Γ. Ξυλούρης), προκειμένου να “βαφτεί” η Κρήτη στα χρώματα της ΝΔ. Ο ίδιος ο κ. Αυγενάκης ομολόγησε ενώπιων των μελών της Επιτροπής ότι γνώριζε από πριν και πολύ καλά τον (επίσης… “θεσμικό”) κ. Ξυλούρη».

Κατά τις πηγές του ΣΥΡΙΖΑ, «είναι τόσο θεσμικός ο κ. Αυγενάκης που έχει καταγραφεί στη συνείδηση του αγροτικού κόσμου διότι, θεωρώντας την Κρήτη ως “τσιφλίκι” του, ήταν ο υπουργός που πίεζε για την πληρωμή των περιβόητων δεσμευμένων ΑΦΜ στο νησί. Κι όμως, σήμερα επιχειρεί να “φορτώσει” κάθε υπαιτιότητα για τα αμαρτωλά πεπραγμένα στον Οργανισμό στον πρώην πρόεδρό του, Βαγγέλη Σημανδράκο.

Ο κ. Αυγενάκης εμφανίζεται έτοιμος να απαντήσει “έντιμα” για όλα, αλλά έχασε τα λόγια του όταν ο Αλ. Μεϊκόπουλος του υπενθύμισε την επιστολή Σημανδράκου, στις 30/10/2023 (μία ημέρα μετά την υποβολή της παραίτησής του).

Σε αυτήν, ο κ. Σημανδράκος περιέγραφε στον κ. Αυγενάκη το ακατανόητο της αποπομπής του. Ειδικότερα, ανέφερε ότι ο γγ του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Στρατάκος, από κοινού με τον υφυπουργό, κ. Κελέτση, του έδωσαν συγχαρητήρια στις 27/10/2023 για το “μπλόκο” που έβαλε για την καταβολή ενισχύσεων σε 9.309 ΑΦΜ, που δεν πληρούσαν τα κριτήρια επιλεξιμότητας, από τα οποία το 63% προέρχονταν από τις τέσσερις Περιφερειακές Ενότητες της Κρήτης. Ωστόσο, δύο μέρες μετά, ο ίδιος ο γγ ζήτησε την παραίτησή του κ. Σημανδράκου “εκ μέρους του Λευτέρη Αυγενάκη” για το εν λόγω πάγωμα των επιδοτήσεων. Πρόκειται για ένα από τα πιο “θεσμικά” συμβάντα κατά τη θητεία του κ. Αυγενάκη».

Σύμφωνα πάντα με τις πηγές του ΣΥΡΙΖΑ, «εξίσου “θεσμική” ήταν και αποστολή email από τον κ. Αυγενάκη σχετικά με επιδοτήσεις πολιτών, για τα οποία ισχυρίστηκε, εμπαίζοντας τα μέλη της Εξεταστικής, ότι δεν έδωσε εντολή πληρωμής, αλλά “προώθησε απλώς ερωτήματα πολιτών”.

Παράλληλα, δεν είπε κουβέντα για την καταγγελία του κ. Σαλάτα: Ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει κάνει λόγο για “προδήλως αντικανονικές προκαταβολές πληρωμών που δόθηκαν το 2022”, επί υπουργίας Γεωργαντά -τον οποίο εγκωμίασε ο κ. Αυγενάκης- επισημαίνοντας ότι είχαν εκφραστεί διαφωνίες στο εσωτερικό του Οργανισμού, ενώ σε δηλώσεις του (Kontra) υποστήριξε ότι τα σοβαρότερα προβλήματα στον ΟΠΕΚΕΠΕ εμφανίστηκαν επί Αυγενάκη.

Επίσης, το υπ’ αριθμ. Πρωτοκόλλου 332654/57982/27-11-2023 πόρισμα του Συνηγόρου του Πολίτη αναφέρεται σε “έντονες και πρωτοφανείς δυσλειτουργίες στη φόρμα υποβολής αιτήσεων της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης και γενικότερα προβλήματα στις διαδικασίες χορήγησης των αγροτικών επιδοτήσεων κατά τα έτη 2022 και 2023”.

Ο Αλ. Μεϊκόπουλος προσκόμισε και την ανοιχτή επιστολή του Παραρτήματος Κεντρικής Μακεδονίας του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.), στις 15/10/2025, με θέμα “Η αλήθεια για τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και για τις αιτίες του σκανδάλου”, σύμφωνα με την οποία, με την έκδοση της υπ’ αριθμ. 1485/391112 (ΦΕΚ Β’ 6647/22-12-2022) ΚΥΑ, επί θητείας Γεωργαντά, αποφασίστηκε “η μη εφαρμογή της εξαίρεσης της έκτασης των ιδιωτικών βοσκοτόπων από την ανάγκη κατανομής δημόσιων βοσκοτόπων για την ενεργοποίηση των βοσκοτοπικών δικαιωμάτων, τη στιγμή μάλιστα που υπήρχε η υπόνοια και εκκρεμούσαν έλεγχοι για εκατοντάδες φυσικά πρόσωπα που δήλωναν παράνομα ιδιωτικούς βοσκότοπους και θεμελίωναν παράνομα δικαιώματα από το Εθνικό Απόθεμα”».

Τέλος, οι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ λένε ότι «για όλα αυτά, η “θεσμικότητα” του κ. Αυγενάκη, του επιβάλλει τη σιωπή. Ο αγροτικός κόσμος όμως έχει και συνείδηση και μνήμη. Και δεν ανέχεται τον εμπαιγμό από τους οργανωτές του “γαλάζιου” κυκλώματος που λεηλάτησαν τα χρήματα των τίμιων παραγωγών».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ