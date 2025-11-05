Τρομακτικό τροχαίο στα Τρίκαλα – Νταλίκα πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και ανετράπη

Enikos Newsroom

Τρομακτικό τροχαίο στα Τρίκαλα – Νταλίκα πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και ανετράπη

Τρομακτικό τροχαίο ατύχημα συνέβη το μεσημέρι της Τετάρτης (5/11) στην Εθνική Οδό Τρικάλων – Καρδίτσας στο ύψος της ΒΙΟΛΑΝΤΑ, όταν μία νταλίκα πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και ανατράπηκε δίπλα στο δρόμο.

Ο οδηγός της νταλίκας, που κινείτο με κατεύθυνση προς τα Τρίκαλα, έχασε τον έλεγχο του οχήματος, το οποίο ανατράπηκε από την άλλη πλευρά.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής που απεγκλώβισαν τον τραυματισμένο οδηγό αλλά και διασώστες του ΕΚΑΒ που τον μετέφεραν με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Τρικάλων για τις πρώτες βοήθειες. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του.

Η νταλίκα ήταν φορτωμένη με βαμβάκι και είχε προορισμό την Τουρκία. Από πίσω, και σε απόσταση, κινείτο μία άλλη νταλίκα, η οποία ήταν επίσης φορτωμένη με βαμβάκι και θα συμπορευόταν μαζί με την πρώτη νταλίκα, όπως ανέφερε ο οδηγός στους αστυνομικούς.

Οι διερχόμενοι οδηγοί έζησαν στιγμές τρόμου καθώς είδαν την νταλίκα να περνά στο αντίθετο ρεύμα, χωρίς φρενάρισμα, και να ανατρέπεται.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από την ιστοσελίδα trikalaola.gr:

