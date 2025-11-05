ΣΥΡΙΖΑ: «Τα καρτέλ του ρεύματος (ξανα)κάνουν πάρτι»

«Τα καρτέλ του ρεύματος (ξανα)κάνουν πάρτι, οι πολίτες στενάζουν, η κυβέρνηση παρατηρεί αδιάφορη: τα “πράσινα” τιμολόγια ρεύματος για τον Νοέμβριο εκτοξεύτηκαν, οι “πάροχοι” ανακοινώνουν αυξήσεις που ξεκινούν από τουλάχιστον 6,7% ως και… 25% (!) και οι καταναλωτές θα αναγκαστούν να βάλουν ξανά το χέρι βαθιά στην τσέπη», τονίζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

«Όσο για την κυβέρνηση, είναι μάλλον πολύ απασχολημένη με τα γαλάζια σκάνδαλα και το κλείσιμο των ταχυδρομείων για να ασχοληθεί», σχολιάζει και διαμηνύει πως «πρέπει να μπει ένα τέλος στην προκλητική κερδοσκοπία του καρτέλ του ρεύματος». «Κανείς δεν έχει ξεχάσει τα 1,8 δισ. κέρδη της ΔΕΗ το 2024», προσθέτει, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για έλεγχο των τιμών και να περάσει η ΔΕΗ υπό δημόσιο έλεγχο.

