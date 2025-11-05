Μακελειό στα Βορίζια: Σε σπηλιές και μνήματα ψάχνουν τα όπλα της φονικής συμπλοκής – Αμφίβολη η επιστροφή της μητέρας της 56χρονης

Έκδηλη είναι η ανησυχία για την επόμενη μέρα στα Βορίζια Κρήτης, μετά το μακελειό του Σαββάτου (1/11). Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή για την αποφυγή νέων επεισοδίων και αναμένεται περαιτέρω ενίσχυσή τους με τον αριθμό τους να πλησιάζει πλέον τους 400.

Αμφίβολη παραμένει στο μεταξύ η επιστροφή στο χωριό της μητέρας της 56χρονης, που κηδεύτηκε χθες.

Ψάχνουν τα όπλα – Σε απολογία τα 3 κρατούμενα αδέλφια

Σε πλήρη εξέλιξη για τον εντοπισμό του οπλισμού που χρησιμοποιήθηκε στο μακελειό του Σαββάτου βρίσκονται οι Αρχές ενώ την ίδια ώρα τα τρία αδέλφια που αναζητούνταν για το φονικό αναμένεται να απαντήσουν στις ερωτήσεις του εισαγγελέα που θα μεταβεί ο ίδιος στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου.

«Μέχρι στιγμής δεν μιλούν στους αστυνομικούς καθώς έχει τελειώσει, έτσι κι αλλιώς, το έργο της προανάκρισης, αφού έχουν εκδοθεί τα εντάλματα σύλληψης. Σήμερα θα μετέβαινε στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση ο εισαγγελέας και θα ζητήσουν μια 48ωρη προθεσμία μέχρι να απολογηθούν, αύριο Πέμπτη. Ενώπιον του ανακριτή, στο Παγνή, θα βρεθούν και τα δυο ξαδέλφια που φρουρούνται τραυματισμένα στο νοσοκομείο» μετέδωσε το ΕΡΤnews.

Την ίδια ώρα, το γεγονός ότι ο Βενιαμίν της οικογένειας που παραδόθηκε χθες, είναι στρατιώτης και είχε άδεια την ημέρα του φονικού περιπλέκει τα πράγματα καθώς εμπλέκεται και η στρατιωτική δικαιοσύνη.

Αναπάντητο είναι και το ερώτημα σε ποια φυλακή θα πάνε οι κατηγορούμενοι σε περίπτωση που προφυλακιστούν καθώς στις φυλακές Αλικαρνασσού υπάρχουν συγγενείς του 39χρονου.

Σε ανοιχτούς τάφους και πηγάδια ψάχνουν με ανιχνευτές μετάλλων για τον παράνομο οπλισμό

Στο μεταξύ, σε κάθε πιθανό και απίθανο σημείο, όπως μνήματα και πηγάδια, επεκτείνονται οι έρευνες -με ανιχνευτές μετάλλων- των Αρχών προκειμένου να εντοπίσουν τον οπλισμό που χρησιμοποιήθηκε στους πυροβολισμούς, με τους αστυνομικούς να πραγματοποιούν μια πολύ μεγάλη επιχείρηση στον Ψηλορείτη. Ωστόσο μέχρι και τώρα δεν έχει βρεθεί τίποτα και όσοι γνωρίζουν κάτι δεν μιλούν.

Οι έρευνες αυτές βεβαίως θα συνεχιστούν, όπως θα συνεχιστούν και η έρευνες για την αποκάλυψη του βομβιστή που ανατίναξε με δυναμίτη την οικία ενός εκ των κατηγορουμένων, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει το νέο σπιράλ της βίας μεταξύ των αντιπάλων οικογενειών.

Το χρονικό της παράδοσης

Το γεγονός ότι ο 19χρονος είναι στρατιώτης και ότι ο ίδιος φέρεται να έχει επικοινωνήσει με τη διοίκηση της μονάδας προβάλλοντας διάφορες δικαιολογίες τις πρώτες ημέρες για να μην επιστρέψει από την άδεια που είχε, είναι ένας παράγοντας που έπαιξε καταλυτικό ρόλο στο να εντοπιστούν τελικά τα ίχνη του από τις Αρχές, όταν πλέον έγινε γνωστό ότι ο 19χρονος ήταν στον Κόκκινο Πύργο αλλά και τα άλλα άτομα στην περιοχή του Τυμπακίου.

Η Αστυνομία είχε εντοπίσει από τα χαράματα ένα ξενοδοχείο στην παραλία του Κόκκινου Πύργου που ανήκε σε φιλικό πρόσωπο των φυγάδων, όπου είχε βρει καταφύγιο ο ένας από τους τρεις. Πραγματοποιήθηκε επιχείρηση όπου εντοπίστηκαν και προσήχθησαν οι ιδιοκτήτες του ξενοδοχείου, ο πατέρας και ο 16χρονος γιος του και το ξενοδοχείο τέθηκε υπό επιτήρηση για τη σύλληψη τους ενός φυγά μόλις θα επέστρεφε. Ο εντοπισμός του 19χρονου φυγά έγινε μέσω του στίγματος της κεραίας της κινητής τηλεφωνίας, ενώ οι προσαχθέντες είναι αντιμέτωποι με πιθανή άσκηση διώξεων για υπόθαλψη.

Οι άλλοι δύο φυγάδες, όπως προέκυψε στη συνέχεια, είχαν βρει καταφύγιο σε φιλικό τους σπίτι στο Τυμπάκι. Το μεσημέρι πλέον της Τρίτης, ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος ήρθε σε επικοινωνία με οικείο τους πρόσωπο που έπαιζε τον ρόλο του διαμεσολαβητή και του διεμήνυσε ότι πλέον είχαν τελειώσει όλα για εκείνους και το μόνο που τους έμενε ήταν να παραδοθούν.

Υπό την πίεση της προσαγωγής των φίλων τους και τη συνεχή πίεση και τις κατ’ οίκον έρευνες σε συγγενείς τους σε όλη την Κρήτη, εν τέλει ζήτησαν από τους αστυνομικούς να σταματήσουν να κάνουν εφόδους και έκλεισαν ραντεβού στις 18:15 σε ένα πρατήριο καυσίμων στις Μοίρες Ηρακλείου, όπου εμφανίστηκαν με ταξί και οι τρεις. Εκεί παραδόθηκαν και συνελήφθησαν, ενώ στην συνέχεια, συνοδεία ισχυρής αστυνομικής δύναμης οδηγήθηκαν στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου, προς εκτέλεση των ενταλμάτων που έχουν εκδοθεί σε βάρος τους.