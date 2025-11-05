Grand Hotel: Ο Αλέξανδρος απειλεί ανοιχτά τον Άρη

Επεισοδιακές εξελίξεις στο νέο επεισόδιο της σειράς “Grand Hotel” απόψε στις 21:00 στον Αντ1.

Η Αλίκη, ο Άρης και η Φρίντα παλεύουν να αποκωδικοποιήσουν τον νέο γρίφο, ενώ συνειδητοποιούν ότι είναι τα πιόνια στα χέρια κάποιου που κινείται άνετα μέσα στο ξενοδοχείο και έχει πρόσβαση παντού.

Ο Ρήγας είναι έτοιμος να καταρρεύσει από τον πόνο για τον χαμό της Γιαχαλή και προσπαθεί να βρει παρηγοριά στην Κυβέλη, χωρίς να της αποκαλύψει την αλήθεια…

Η Αλίκη προσπαθεί να μάθει για τη σχέση του  Άρη με τον Χατζημήτρο πλησιάζοντας τον Αλέξανδρο και την Σοφία, αλλά το μόνο που καταλαβαίνει είναι ότι ο Αλέξανδρος κρύβει κάτι πολύ σημαντικό…

Ο Αλέξανδρος τρομοκρατημένος βρίσκει τον Άρη και τον απειλεί ανοιχτά… Ο Χαραλάμπης βλέπει απογοητευμένος τους συντοπίτες του να υπογράφουν και να παραχωρούν τα σπίτια τους στον Χατζημήτρο, παρόλο που τους έχει προειδοποιήσει πως αυτό μπορεί να μην είναι ασφαλές…

Ο Άρης, η Αλίκη και η Φρίντα, ακολουθώντας ένα ακόμη στοιχείο, βρίσκονται στο δάσος κοντά στο ξενοδοχείο και αυτό που θα αντικρύσουν θα τους αφήσει με κομμένη την ανάσα… μέσα σε έναν λάκκο είναι θαμμένο το πτώμα της Ιουλίας Γιαχαλή…

