Βορίζια: Συνελήφθη ο γαμπρός του Φανούρη Καργάκη – Εντοπίστηκαν καραμπίνα και φυσίγγια σε σπηλιά

Στη σύλληψη του γαμπρού του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, θύμα του μακελειού στα Βορίζια Ηρακλείου, προχώρησαν το μεσημέρι της Τετάρτης 5/11 οι αστυνομικές Αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, οι αστυνομικοί εντόπισαν σε σπηλιά σε χωράφι ιδιοκτησίας του, κοντά στα Βορίζια μία κυνηγετική καραμπίνα, πιστόλια και φυσίγγια. Ο γαμπρός του 39χρονου συνελήφθη για παράβαση του νόμου περί όπλων.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η είσοδος της σπηλιάς είχε «σφραγιστεί» με πέτρες και ξύλα, με τις αρχές να εκτιμούν πως αυτό έγινε σχετικά πρόσφατα.

Ψάχνουν τα όπλα

Στο μεταξύ, οι έρευνες των Αρχών έχουν επεκταθεί σε κάθε πιθανό και απίθανο σημείο, όπως μνήματα και πηγάδια, προκειμένου να εντοπίσουν τον οπλισμό που χρησιμοποιήθηκε στους πυροβολισμούς, με τους αστυνομικούς να πραγματοποιούν μια πολύ μεγάλη επιχείρηση στον Ψηλορείτη. Είναι χαρακτηριστικό ότι χρησιμοποιούνται ακόμη και ανιχνευτές μετάλλων, ωστόσο μέχρι και τώρα δεν έχει βρεθεί τίποτα και όσοι γνωρίζουν κάτι δεν μιλούν.

Μέχρι στιγμής οπλισμός που έχει χρησιμοποιηθεί κατά την συμπλοκή στα Βορίζια Ηρακλείου, δεν έχει βρεθεί, αλλά η ιατροδικαστική εξέταση μας βοήθησε να διαπιστώσουμε από τι είδους όπλο χάθηκε κάθε άνθρωπος και τραυματίστηκαν οι υπόλοιποι, ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ. ΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο ΕΡΤnews. Είπε ότι αναμένονται τα αποτελέσματα της βαλλιστικής εξέτασης, ενώ διευκρίνισε ότι έχουν βρεθεί ως και 100 κάλυκες, διαψεύδοντας αναφορές για 2.000 σφαίρες.

Σημειώνεται ότι δύο ομάδες ΕΚΑΜ, δύο ομάδες ΤΑΕ (Τμημάτων Αστυνομικών Επιχειρήσεων), αστυνομικοί της Ασφάλειας και του Οργανωμένου Εγκλήματος που συνολικά ίσως να φτάνουν τους 300 παραμένουν στα Βορίζια και στην ευρύτερη περιοχή. Οι «ενισχυτικές δυνάμεις που έχουν φτάσει από την Αθήνα στο οικογενειακό και στο ευρύτερο περιβάλλον των τριών καταζητούμενων δημιούργησε πίεση που τελικά οδήγησε στην παράδοσή τους», είπε η Κωνσταντία Δημογλίδου.

Πώς παραδόθηκαν τα τρία αδέλφια

Για το χρονικό της παράδοσης των τριών καταζητούμενων αδερφών ανέφερε: «Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι τουλάχιστον ένας από τους συλληφθέντες διέμενε σε συγκεκριμένο ξενοδοχείο σε περιοχή του Ηρακλείου. Έφτασαν εκεί, είχε αποχωρήσει, είχαν αποχωρήσει τα άτομα, προσήχθη ο ιδιοκτήτης για να εξεταστεί για το αν θα πρέπει να σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος του για το αδίκημα της υπόθαλψης. Υπήρξε κάποια επικοινωνία από συγγενικό πρόσωπο με την Αστυνομία ώστε να σταματήσουν αυτές οι έρευνες, καθώς προτίθενται να παραδοθούν. Οι αστυνομικοί δεν σταμάτησαν, εξακολούθησαν να κάνουν κατ’ οίκον έρευνες και στη συνέχεια δόθηκε το σημείο συνάντησης ώστε να παραδοθούν στις αρχές».

«Δεν φαίνεται με κανένα τρόπο ότι εμπλέκεται κάποιος μέσα από τη φυλακή στο συγκεκριμένο περιστατικό. Άλλωστε, κατά την προανάκριση της Αστυνομίας δεν προκύπτει κάτι οργανωμένο, αλλά τυχαία συνάντηση των δύο πλευρών. Στο σημείο αυτό που συνέβη η συμπλοκή, ξεκίνησε ο διαπληκτισμός και στη συνέχεια είχαμε το αιματηρό περιστατικό. Έπρεπε να γίνει όμως κάποια στιγμή και έρευνα μέσα στις φυλακές, καθώς ίσως υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία μπορούν να δώσουν πληροφορίες στην αστυνομία τόσο για την τοποθέτηση του μηχανισμού όσο και για το περιστατικό», είπε η Κωνσταντία Δημογλίδου, ενώ ερωτηθείσα για τις δηλώσεις Χρυσοχοΐδη περί αλλαγών, τόνισε:

«Οι ενισχυτικές δυνάμεις θα παραμείνουν για όσο χρονικό διάστημα χρειαστεί, καθώς θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι και οι κάτοικοι της περιοχής είναι ασφαλείς, αλλά και ότι έχουν καταλάβει και οι δυο πλευρές ότι δεν πρέπει να δοθεί συνέχεια σε αυτό το περιστατικό. Ουσιαστικά προσπαθούμε να ξεκαθαρίσουμε τον ρόλο του κάθε συλληφθέντα, όπως και του ανθρώπου που έχασε τη ζωή του από τις μαρτυρίες που έχουμε καθώς δεν υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό και δεν υπάρχει και οπλισμός».

«Θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι οι πολίτες, γιατί υπάρχουν και κάτοικοι στην περιοχή που δεν ανήκουν σε καμία από τις δύο οικογένειες, θα κινούνται ασφαλείς μέσα στην περιοχή τους. Πρέπει να κατανοήσουν και οι δύο πλευρές ότι αυτό που έχουν μάθει ίσως από μικρά παιδιά πρέπει να σταματήσει. Δεν μπορεί να χάνονται ανθρώπινες ζωές τόσο άδικα.

Σκεφτείτε ότι καθημερινά και σε κάθε βάρδια υπάρχουν τουλάχιστον δύο ομάδες ΕΚΑΜ μεταξύ άλλων. Τον μήνα Σεπτέμβριο και τον Αύγουστο είχαμε δύο πολύ μεγάλες επιχειρήσεις. Συνελήφθησαν άτομα για διάφορα αδικήματα από την ευρύτερη περιοχή. Μόνο η τοπική αστυνομία έχει κατασχέσει περισσότερα από 100 πυροβόλα όπλα και έχουν σχηματιστεί δικογραφίες για τους κατόχους αυτών των όπλων. Άρα δεν μπορούμε να μιλάμε για μια περιοχή όπου δεν ενεργεί κανονικά η αστυνομία», πρόσθεσε η κυρία Δημογλίδου.