Χαλκίδα: Ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των συλληφθέντων – «Δολοφόνοι» φώναζε φίλος του 20χρονου

Στεφανία Κασίμη

κοινωνία

Χαλκίδα, Δολοφονία, συλληφθέντες

Ολοκληρώθηκαν πριν από λίγο οι απολογίες όλων των συλληφθέντων για την συμπλοκή και την δολοφονία του 20χρονου Μάριου λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Δευτέρας 3 Νοεμβρίου στην οδό Ληλαντίων στην Χαλκίδα.

Σύμφωνα με το evima.gr ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου.

Σε βάρος των συλληφθέντων έχει σχηματιστεί δικογραφία για συμπλοκή, ανθρωποκτονία με δόλο, απόπειρα, επικίνδυνη σωματική βλάβη, υπόθαλψη εγκληματία και για το άρθρο που αφορά στον ερασιτεχνικό και επαγγελματικό αθλητισμό και άλλες διατάξεις.

Χαλκίδα, Δολοφονία, συλληφθέντες Χαλκίδα, Δολοφονία, συλληφθέντες

Χαλκίδα, Δολοφονία, συλληφθέντες

Χαλκίδα, Δολοφονία, συλληφθέντες

«Δολοφόνοι» φώναζε φίλος του 20χρονου Μάριου

Κατά την είσοδο των συλληφθέντων στο δικαστικό Μέγαρο Χαλκίδας υπήρξε ένταση με φίλο του νεκρού 20χρονου να φωνάζει και να επιτίθεται λεκτικά στους συλληφθέντες.

«Αλήτες, άνανδροι δολοφόνοι… Τον φίλο μου» φώναζε ο φίλος του θύματος.

Οι συλληφθέντες της μιας ομάδας

Πρόκειται για 3 οπαδούς, ηλικίας 19, 22 και 23 ετών, της ομάδας που ανήκε ο 20χρονος που τραυματίστηκε θανάσιμα, οι οποίοι δεν έχουν απασχολήσει ξανά τις αρχές. Στον 23χρονο ανήκε το γκρι όχημα στο οποίο επέβαιναν οι φίλοι. Με αυτό μετέφεραν νεκρό στο Γενικό Νοσοκομείο της Χαλκίδας τον 20χρονο.

Τραύματα έφερε και ο 22χρονος, ο οποίος μεταφέρθηκε από τους Αστυνομικούς της Δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Χαλκίδας επίσης στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας, από όπου έλαβε εξιτήριο αφού του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Οι συλληφθέντες της αντίπαλης ομάδας

Οι υπόλοιποι 5 συλληφθέντες, ηλικίας 19, 20,21, 26 και 30 ετών, ανήκουν στην αντίπαλη ομάδα. Οι τέσσερις από αυτούς επέβαιναν στο μαύρο αυτοκίνητο ιδιοκτησίας του 20χρονου. Το όχημα βρέθηκε παρκαρισμένο σε πλατεία κοντά στην οδό Λιλαντίων και μέσα σε αυτό βρισκόταν τραυματισμένος ο 20χρονος συλληφθείς ιδιοκτήτης, ο οποίος εξακολουθεί να νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του.

Ο 30χρονος που συνελήφθη δεν εμπλέκεται στην συμπλοκή όμως κατηγορείται ότι αφού είχε τελειώσει αυτή, πήγε στο σημείο και προσπάθησε να εξαφανίσει πειστήρια-πολεμοφόδια και να αλλοιώσει τον χώρο της δολοφονίας.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες οπαδούς την εν λόγω ομάδας είναι ακόμα ένα άτομο που επίσης προσπάθησε να αλλοιώσει τον τόπο του εγκλήματος, για τον οποίο αρχικά υπήρχε η πληροφορία ότι διέφυγε όμως στα πλαίσια της προανάκρισης ταυτοποιήθηκε ότι πρόκειται για άτομο του οποίο είχε ήδη συλληφθεί.

Από τους συλληφθέντες ο 19χρονος είχε απασχολήσει και κατά το παρελθόν τις Αρχές.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Μάριος Θεμιστοκλέους: Βελτιώνουμε τις συνθήκες για τους ογκολογικούς ασθενείς και μειώνουμε τις αναμονές

3 τροφές που αποτοξινώνουν φυσικά τα νεφρά, σύμφωνα με ειδικό

Νέο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ για την πρόσληψη 50.000 ανέργων με μισθό 704 ευρώ: Πότε κάνει πρεμιέρα – Τι είπε ο Κώστας Καραγκούνη...

Προσλήψεις στο υπουργείο Τουρισμού: Έως σήμερα η υποβολή αιτήσεων – Ποιες ειδικότητες αφορά

Οι επιστήμονες ανίχνευσαν τη μεγαλύτερη έκρηξη μαύρης τρύπας που έχει καταγραφεί ποτέ – Είχε την ισχύ 10 τρισεκατομμυρίων ή...

Apple: Διαθέσιμη η web έκδοση του App Store – Τι περιλαμβάνει αυτό;
περισσότερα
16:26 , Τετάρτη 05 Νοεμβρίου 2025

Σκιάθος: Προβλήματα από την κακοκαιρία, δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια – Σύσταση στους οδηγούς να αποφεύγουν τις μετακινήσεις – ΦΩΤΟ

Ισχυρή βροχόπτωση έπληξε σήμερα την Σκιάθο, προκαλώντας προβλήματα κυρίως στο οδικό δίκτυο του...
16:21 , Τετάρτη 05 Νοεμβρίου 2025

Λαύριο: Στη φυλακή ο 72χρονος προπονητής που κατηγορείται για ασέλγεια σε 16χρονη μαθήτρια

Στη φυλακή οδηγείται μετά την απολογία του ο 72χρονος προπονητής βόλεϊ γυναικών στο Λαύριο, ο ...
16:06 , Τετάρτη 05 Νοεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Ισόβια στον 47χρονο που μαχαίρωσε και σκότωσε την εν διαστάσει σύζυγό του επειδή πίστευε ότι είχε ερωτική σχέση με τον γιο της  

Ισόβια κάθειρξη και επιπλέον κάθειρξη 12 ετών επέβαλε το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Θεσσαλονίκης ...
15:56 , Τετάρτη 05 Νοεμβρίου 2025

Εφιάλτης για ανήλικο στη Λάρισα: Τον ξυλοκόπησαν, βιντεοσκόπησαν την επίθεση, τον μετέφεραν με όχημα σε άλλη περιοχή και του ζήτησαν χρήματα

Συνελήφθησαν, χθες Τρίτη 4 Νοεμβρίου στη Λάρισα, στα όρια του αυτοφώρου, από αστυνομικούς της ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς