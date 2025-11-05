Χαλκίδα: Ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των συλληφθέντων – «Δολοφόνοι» φώναζε φίλος του 20χρονου

Ολοκληρώθηκαν πριν από λίγο οι απολογίες όλων των συλληφθέντων για την συμπλοκή και την δολοφονία του 20χρονου Μάριου λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Δευτέρας 3 Νοεμβρίου στην οδό Ληλαντίων στην Χαλκίδα.

Σύμφωνα με το evima.gr ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου.

Σε βάρος των συλληφθέντων έχει σχηματιστεί δικογραφία για συμπλοκή, ανθρωποκτονία με δόλο, απόπειρα, επικίνδυνη σωματική βλάβη, υπόθαλψη εγκληματία και για το άρθρο που αφορά στον ερασιτεχνικό και επαγγελματικό αθλητισμό και άλλες διατάξεις.

«Δολοφόνοι» φώναζε φίλος του 20χρονου Μάριου

Κατά την είσοδο των συλληφθέντων στο δικαστικό Μέγαρο Χαλκίδας υπήρξε ένταση με φίλο του νεκρού 20χρονου να φωνάζει και να επιτίθεται λεκτικά στους συλληφθέντες.

«Αλήτες, άνανδροι δολοφόνοι… Τον φίλο μου» φώναζε ο φίλος του θύματος.

Οι συλληφθέντες της μιας ομάδας

Πρόκειται για 3 οπαδούς, ηλικίας 19, 22 και 23 ετών, της ομάδας που ανήκε ο 20χρονος που τραυματίστηκε θανάσιμα, οι οποίοι δεν έχουν απασχολήσει ξανά τις αρχές. Στον 23χρονο ανήκε το γκρι όχημα στο οποίο επέβαιναν οι φίλοι. Με αυτό μετέφεραν νεκρό στο Γενικό Νοσοκομείο της Χαλκίδας τον 20χρονο.

Τραύματα έφερε και ο 22χρονος, ο οποίος μεταφέρθηκε από τους Αστυνομικούς της Δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Χαλκίδας επίσης στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας, από όπου έλαβε εξιτήριο αφού του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Οι συλληφθέντες της αντίπαλης ομάδας

Οι υπόλοιποι 5 συλληφθέντες, ηλικίας 19, 20,21, 26 και 30 ετών, ανήκουν στην αντίπαλη ομάδα. Οι τέσσερις από αυτούς επέβαιναν στο μαύρο αυτοκίνητο ιδιοκτησίας του 20χρονου. Το όχημα βρέθηκε παρκαρισμένο σε πλατεία κοντά στην οδό Λιλαντίων και μέσα σε αυτό βρισκόταν τραυματισμένος ο 20χρονος συλληφθείς ιδιοκτήτης, ο οποίος εξακολουθεί να νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του.

Ο 30χρονος που συνελήφθη δεν εμπλέκεται στην συμπλοκή όμως κατηγορείται ότι αφού είχε τελειώσει αυτή, πήγε στο σημείο και προσπάθησε να εξαφανίσει πειστήρια-πολεμοφόδια και να αλλοιώσει τον χώρο της δολοφονίας.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες οπαδούς την εν λόγω ομάδας είναι ακόμα ένα άτομο που επίσης προσπάθησε να αλλοιώσει τον τόπο του εγκλήματος, για τον οποίο αρχικά υπήρχε η πληροφορία ότι διέφυγε όμως στα πλαίσια της προανάκρισης ταυτοποιήθηκε ότι πρόκειται για άτομο του οποίο είχε ήδη συλληφθεί.

Από τους συλληφθέντες ο 19χρονος είχε απασχολήσει και κατά το παρελθόν τις Αρχές.