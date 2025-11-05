Σκιάθος: Προβλήματα από την κακοκαιρία, δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια – Σύσταση στους οδηγούς να αποφεύγουν τις μετακινήσεις – ΦΩΤΟ

Ισχυρή βροχόπτωση έπληξε σήμερα την Σκιάθο, προκαλώντας προβλήματα κυρίως στο οδικό δίκτυο του νησιού με δρόμους να μετατρέπονται σε ποτάμια και την κυκλοφορία να διεξάγεται με δυσκολία. Στην περιφερειακή οδό, η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται με δυσκολία, ενώ σε αρκετά σημεία οι δρόμοι έχουν πλημμυρίσει.

Οι περιοχές που επλήγησαν περισσότερο είναι ο Βασιλιάς κοντά στο ξενοδοχείο Κασσάνδρα, οι Αχλαδιές, ο Κολιός και η Αγία Παρασκευή. Στον Πλατανιά και στον Τρούλο, η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς το ρέμα έχει υπερχειλίσει και έχει ενωθεί με το οδόστρωμα, καθιστώντας τη διέλευση οχημάτων σχεδόν αδύνατη, σύμφωνα με πληροφορίες της ertnews.

Έκκληση στους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί

Το Αστυνομικό Τμήμα Σκιάθου απευθύνει έκκληση στους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, ειδικά κατά τη διέλευση από την Εθνική Οδό Σκιάθου – Κουκουναριών. Συνιστάται η αποφυγή μετακινήσεων με συμβατικά Ι.Χ., καθώς αρκετοί δρόμοι είναι δυσπρόσιτοι. Αντίθετα, ο δρόμος προς την Ιερά Μονή Ευαγγελισμού παραμένει, προς το παρόν, βατός χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα φαίνεται να εξασθενούν σταδιακά.