Σκιάθος: Νύφη έφτασε στην εκκλησία με περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ. – ΒΙΝΤΕΟ

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο που δείχνει μία νύφη στην Σκιάθο να καταφθάνει στην εκκλησία με περιπολικό.

Σύμφωνα με το Mega, πρώην δόκιμη αστυνομικός πήγε νύφη στην εκκλησία συνοδευόμενη από υπηρεσιακό περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ και μοτοσικλέτα αστυνομίας.

Τα πλάνα αυτά έρχονται εν μέσω αντιδράσεων που έχουν προκληθεί ύστερα από τη δημοσιοποίηση διάφορων βίντεο, όπως εκείνο με τη μεταφορά της γνωστής τραγουδίστριας Δέσποινας Βανδή με περιπολικό ή και τη χρήση υπηρεσιακού οχήματος για μεταφορά ψυγείου, ενώ μόλις πριν από ένα χρόνο η Κυριακή Γρίβα ξεψύχησε από το χέρι του πρώην συντρόφου της έξω από το ΑΤ Αγίων Αναργύρων, διότι της είπαν ότι το «περιπολικό δεν είναι ταξί».