Σκιάθος: Νύφη έφτασε στην εκκλησία με περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ. – ΒΙΝΤΕΟ

Enikos Newsroom

κοινωνία

Σκιάθος: Νύφη έφτασε στην εκκλησία με περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ. – ΒΙΝΤΕΟ

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο που δείχνει μία νύφη στην Σκιάθο να καταφθάνει στην εκκλησία με περιπολικό.

Σύμφωνα με το Mega, πρώην δόκιμη αστυνομικός πήγε νύφη στην εκκλησία συνοδευόμενη από υπηρεσιακό περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ και μοτοσικλέτα αστυνομίας.

Τα πλάνα αυτά έρχονται εν μέσω αντιδράσεων που έχουν προκληθεί ύστερα από τη δημοσιοποίηση διάφορων βίντεο, όπως εκείνο με τη μεταφορά της γνωστής τραγουδίστριας Δέσποινας Βανδή με περιπολικό ή και τη χρήση υπηρεσιακού οχήματος για μεταφορά ψυγείου, ενώ μόλις πριν από ένα χρόνο η Κυριακή Γρίβα ξεψύχησε από το χέρι του πρώην συντρόφου της έξω από το ΑΤ Αγίων Αναργύρων, διότι της είπαν ότι το «περιπολικό δεν είναι ταξί».

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Είναι κακός στο σεξ ο σύντροφος σας; Δείτε πώς να βελτιώσετε την ερωτική ζωή σας

Το makeup hack που μπορεί να εξαφανίσει τα σπυράκια σε δευτερόλεπτα

Επικουρικές συντάξεις: Όλες οι νεότερες πληροφορίες για το «ξεπάγωμα»

Νέα vouchers για φθηνές διακοπές: Ποιοι θα τα λάβουν και πώς – Βήμα βήμα η διαδικασία

Τεστ IQ μόνο για ιδιοφυΐες: Mπορείτε να βρείτε το αποτέλεσμα σε 30 δευτερόλεπτα;

Πώς να χρησιμοποιήσετε τον νέο φακό τεχνητής νοημοσύνης του Snapchat
περισσότερα
18:56 , Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025

Ηράκλειο: Άγιος καβγάς γυναικών για την μεταφορά τουριστών με λεωφορείο – Ο σύζυγος της μίας ξυλοκόπησε την άλλη

Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (26/10) στο Λιμάνι του Ηρακλείου, όταν δύ...
18:08 , Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025

Αιγάλεω: 16χρονες μαθήτριες πιάστηκαν στα χέρια στην αυλή του σχολείου – Η μία κατέληξε στο νοσοκομείο με κολάρο στον αυχένα

Δύο 16χρονες συμμαθήτριες πιάστηκαν στα χέρια για ασήμαντη αφορμή, σε ΕΠΑΛ στο Αιγάλεω, με απο...
16:31 , Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025

Γκάζι: Σεβασμό στη μνήμη της 16χρονης ζητεί η οικογένειά της μέσω ανακοίνωσης – «Επιθυμούμε να θρηνήσουμε με ηρεμία και αξιοπρέπεια»

Ανακοίνωση προς τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης απέστειλε η οικογένεια της 16χρονης, η οποία κατέρρ...
16:00 , Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025

Κιλκίς: «Μαϊμού» γιατρός εξαπάτησε τηλεφωνικά δύο γυναίκες – Συνεργός του παρίστανε το τραυματισμένο παιδί τους

Στη σύλληψη ενός άνδρα ο οποίος εξαπάτησε τηλεφωνικά δύο γυναίκες στο Κιλκίς, αποσπώντας το πο...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς