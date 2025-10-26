Αύξηση στην τιμή της αμόλυβδης: Πού οφείλεται και γιατί χαρακτηρίζεται «παροδική»

Ακριβότερη θα είναι η επιστροφή των εκδρομέων που μπόρεσαν να φύγουν αυτές τις μέρες, λόγω της αργίας της 28ης Οκτωβρίου, καθώς η τιμή της βενζίνης κυμαίνεται αυξητικά. Μετά το 1 λεπτό που προστέθηκε στο λίτρο της αμόλυβδης την περασμένη Παρασκευή, νέα, μεγαλύτερη αύξηση αναμένεται την Τετάρτη.

Η τιμή της αμόλυβδης Κυριακή 26/10 διαμορφώνεται:

Μέση πανελλαδική : 1,74 ευρώ

Αττική: 1,70 ευρώ

Αύξηση στα 2 – 3 λεπτά το λίτρο, αναμένεται από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας και μετά την εθνική εορτή της 28ης Οκτωβρίου, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συνδέσμου Πρατηριούχων Αττικής, Νίκο Παπαγεωργίου, ο οποίος πάντως δηλώνει ότι θα είναι κάτι παροδικό.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η αύξηση αποδίδεται στην εκτίναξη της χρηματιστηριακής τιμής του πετρελαίου που ξεπέρασε τα 66 δολάρια το βαρέλι, μετά τις αμερικανικές κυρώσεις σε δύο ρωσικούς πετρελαϊκούς κολοσσούς.

Στις 24 Οκτωβρίου η διεθνής τιμή του πετρελαίου διαμορφώθηκε στα 66,4 δολάρια / βαρέλι. Δηλαδή, εβδομαδιαία μεταβολή: 9%

Οι ενεργειακοί αναλυτές εκτιμούν ότι η παραγωγή πετρελαίου διεθνώς είναι τόσο μεγάλη που σε σύντομο χρονικό διάστημα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου θα κατέβουν και πάλι κοντά στα 60 δολάρια το βαρέλι.