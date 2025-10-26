Ωρωπός: «Μπήκαν μέσα στο κομμωτήριο και άρχισαν να βαράνε με δύο σφυριά» – Με τραύματα στο κεφάλι και στο σώμα ο ιδιοκτήτης

Ένας κομμωτής δέχθηκε άγρια επίθεση μέσα στην επιχείρησή του χθες (25/10) στον Ωρωπό, όπου οι δράστες μπούκαραν στο κομμωτήριο φορώντας κουκούλες και τον χτύπησαν με σφυριά.

Ένας από τους λίγους αυτόπτες μάρτυρες, περιέγραψε στο Star τι συνέβη χθες, μέρα μεσημέρι, σε έναν από τους πιο κεντρικούς δρόμους του Ωρωπού. «Αντίκρισα άτομα με χειρουργικές μάσκες να έρχονται από τον δρόμο, ρώτησα “παιδιά τι γίνεται”, δεν μου απάντησαν καθόλου, μπήκαν μέσα και ξεκίνησαν να βαράνε».

Εκείνη την ώρα, ο 30χρονος ιδιοκτήτης εξυπηρετούσε πελάτες και δεν πρόλαβε να αντιδράσει όταν του επιτέθηκαν οι πέντε δράστες που χρειάστηκαν λίγα δευτερόλεπτα.

«Μπήκαν μέσα με δυο σφυριά, οι πιο πολλοί είχαν κοκκάλινα γάντια… Σηκώθηκε, αίματα, δεν καταλάβαμε τι έγινε, είμαστε όλοι σε σοκ. Μας έριξαν την μηχανή και πήραν τα κλειδιά για να μην τους κυνηγήσουμε», λέει ο αυτόπτης μάρτυρας.

Οι δράστες όταν μπήκαν μέσα στο κατάστημα ψέλλισαν λίγα λόγια στα αλβανικά και αμέσως μετά επιτέθηκαν στον ιδιοκτήτη. Ίσως αυτή να είναι η άκρη του νήματος για τους αστυνομικούς που ασχολούνται με την υπόθεση προκειμένου να φτάσουν στην ταυτότητα τους.

Ο 30χρονος που έχει ανοίξει εδώ και περίπου δύο χρόνια την επιχείρησή του, μεταφέρθηκε στο Γενικό Κρατικό Αθηνών με τραύματα στο κεφάλι και στο υπόλοιπο σώμα.

Όταν η κατάσταση της υγείας του το επιτρέψει, θα δώσει κατάθεση στους αστυνομικούς του Τμήματος Ωρωπού που έχουν αναλάβει την υπόθεση.