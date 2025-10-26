Ωρωπός: «Μπήκαν μέσα στο κομμωτήριο και άρχισαν να βαράνε με δύο σφυριά» – Με τραύματα στο κεφάλι και στο σώμα ο ιδιοκτήτης

Enikos Newsroom

κοινωνία

αστυνομικοί

Ένας κομμωτής δέχθηκε άγρια επίθεση μέσα στην επιχείρησή του χθες (25/10) στον Ωρωπό, όπου οι δράστες μπούκαραν στο κομμωτήριο φορώντας κουκούλες και τον χτύπησαν με σφυριά.

Ένας από τους λίγους αυτόπτες μάρτυρες, περιέγραψε στο Star τι συνέβη χθες, μέρα μεσημέρι, σε έναν από τους πιο κεντρικούς δρόμους του Ωρωπού. «Αντίκρισα άτομα με χειρουργικές μάσκες να έρχονται από τον δρόμο, ρώτησα “παιδιά τι γίνεται”, δεν μου απάντησαν καθόλου, μπήκαν μέσα και ξεκίνησαν να βαράνε».

Εκείνη την ώρα, ο 30χρονος ιδιοκτήτης εξυπηρετούσε πελάτες και δεν πρόλαβε να αντιδράσει όταν του επιτέθηκαν οι πέντε δράστες που χρειάστηκαν λίγα δευτερόλεπτα.

«Μπήκαν μέσα με δυο σφυριά, οι πιο πολλοί είχαν κοκκάλινα γάντια… Σηκώθηκε, αίματα, δεν καταλάβαμε τι έγινε, είμαστε όλοι σε σοκ. Μας έριξαν την μηχανή και πήραν τα κλειδιά για να μην τους κυνηγήσουμε», λέει ο αυτόπτης μάρτυρας.

Οι δράστες όταν μπήκαν μέσα στο κατάστημα ψέλλισαν λίγα λόγια στα αλβανικά και αμέσως μετά επιτέθηκαν στον ιδιοκτήτη. Ίσως αυτή να είναι η άκρη του νήματος για τους αστυνομικούς που ασχολούνται με την υπόθεση προκειμένου να φτάσουν στην ταυτότητα τους.

Ο 30χρονος που έχει ανοίξει εδώ και περίπου δύο χρόνια την επιχείρησή του, μεταφέρθηκε στο Γενικό Κρατικό Αθηνών με τραύματα στο κεφάλι και στο υπόλοιπο σώμα.

Όταν η κατάσταση της υγείας του το επιτρέψει, θα δώσει κατάθεση στους αστυνομικούς του Τμήματος Ωρωπού που έχουν αναλάβει την υπόθεση.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Είναι κακός στο σεξ ο σύντροφος σας; Δείτε πώς να βελτιώσετε την ερωτική ζωή σας

Το makeup hack που μπορεί να εξαφανίσει τα σπυράκια σε δευτερόλεπτα

Επικουρικές συντάξεις: Όλες οι νεότερες πληροφορίες για το «ξεπάγωμα»

Νέα vouchers για φθηνές διακοπές: Ποιοι θα τα λάβουν και πώς – Βήμα βήμα η διαδικασία

Τεστ IQ μόνο για ιδιοφυΐες: Mπορείτε να βρείτε το αποτέλεσμα σε 30 δευτερόλεπτα;

Πώς να χρησιμοποιήσετε τον νέο φακό τεχνητής νοημοσύνης του Snapchat
περισσότερα
18:56 , Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025

Ηράκλειο: Άγιος καβγάς γυναικών για την μεταφορά τουριστών με λεωφορείο – Ο σύζυγος της μίας ξυλοκόπησε την άλλη

Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (26/10) στο Λιμάνι του Ηρακλείου, όταν δύ...
18:08 , Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025

Αιγάλεω: 16χρονες μαθήτριες πιάστηκαν στα χέρια στην αυλή του σχολείου – Η μία κατέληξε στο νοσοκομείο με κολάρο στον αυχένα

Δύο 16χρονες συμμαθήτριες πιάστηκαν στα χέρια για ασήμαντη αφορμή, σε ΕΠΑΛ στο Αιγάλεω, με απο...
16:31 , Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025

Γκάζι: Σεβασμό στη μνήμη της 16χρονης ζητεί η οικογένειά της μέσω ανακοίνωσης – «Επιθυμούμε να θρηνήσουμε με ηρεμία και αξιοπρέπεια»

Ανακοίνωση προς τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης απέστειλε η οικογένεια της 16χρονης, η οποία κατέρρ...
16:00 , Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025

Κιλκίς: «Μαϊμού» γιατρός εξαπάτησε τηλεφωνικά δύο γυναίκες – Συνεργός του παρίστανε το τραυματισμένο παιδί τους

Στη σύλληψη ενός άνδρα ο οποίος εξαπάτησε τηλεφωνικά δύο γυναίκες στο Κιλκίς, αποσπώντας το πο...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς