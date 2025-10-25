Ωρωπός: Μπούκαραν σε κομμωτήριο και χτύπησαν με σφυριά τον 30χρονο ιδιοκτήτη – Αναζητούνται οι δράστες

κοινωνία

Εφιαλτικές στιγμές έζησε ένας 30χρονος, αλβανικής καταγωγής, καθώς δέχθηκε άγρια επίθεση από πέντε άτομα, νωρίτερα σήμερα (25/10) το μεσημέρι, μέσα στο κομμωτήριό του, στη Σκάλα Ωρωπού.

Οι δράστες που είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους, μπήκαν γύρω στις 15:00 το μεσημέρι του Σαββάτου στο κατάστημα, στην οδό Μαρμαρά και χτύπησαν τον ιδιοκτήτη με σφυριά και μεταλλικά αντικείμενα.

Τον τραυμάτισαν σοβαρά στο κεφάλι και το σώμα, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Ο ίδιος, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο της Αθήνας.

Χτυπήματα από τους δράστες δέχτηκε και ένας 29χρονος Έλληνας που βρισκόταν στο κομμωτήριο, με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό του.

Η Ασφάλεια προσπαθεί να εντοπίσει ίχνη των δραστών που διέφυγαν.

 

 

 

 

