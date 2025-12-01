Ουκρανία: Πώς η συνάντηση Πούτιν-Γουίτκοφ πιέζει το Κίεβο – Γιατί ο Ζελένσκι είναι σε δύσκολη θέση

Η ύπατη εκπρόσωπος της ΕΕ για την εξωτερική πολιτική, Κάγια Κάλας, δήλωσε ότι φοβάται πως οι συνομιλίες μεταξύ του Ρώσου προέδρου, Βλαντίμιρ Πούτιν, και του ειδικού απεσταλμένου του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, θα ασκήσουν πίεση στην Ουκρανία να κάνει παραχωρήσεις, καθώς οι δύο άνδρες αναμένεται να συναντηθούν την Τρίτη, όπως σημειώνει ο Guardian.

Ο Γουίτκοφ, ο επιχειρηματίας ακινήτων που έγινε απεσταλμένος και πρόσφατα αποκαλύφθηκε ότι εκπαίδευε Ρώσους αξιωματούχους για το πώς να κερδίσουν την εύνοια του Τραμπ, φτάνει στη Μόσχα αφού ηγήθηκε αμερικανικής αντιπροσωπείας σε συνομιλίες με την Ουκρανία το Σαββατοκύριακο, σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά την έναρξη της πλήρους κλίμακας ρωσικής εισβολής.

«Φοβάμαι ότι όλη η πίεση θα ασκηθεί στο θύμα, δηλαδή ότι η Ουκρανία θα πρέπει να κάνει παραχωρήσεις και δεσμεύσεις», είπε η Κάλας για την επερχόμενη συνάντηση Γουίτκοφ–Πούτιν. «Ενώ, για να υπάρξει ειρήνη, δεν πρέπει να χάνουμε το επίκεντρο: είναι πράγματι η Ρωσία που ξεκίνησε αυτόν τον πόλεμο, η Ρωσία που τον συνεχίζει και η Ρωσία που στοχεύει πολίτες και πολιτικές υποδομές κάθε μέρα για να προκαλέσει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ζημιά».

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν ανησυχήσει από το αμερικανικό σχέδιο που εμφανίστηκε τον περασμένο μήνα για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Αν και από τότε το κείμενο άλλαξε, οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι της Ουκρανίας παραμένουν ανήσυχοι για οποιοδήποτε σχέδιο θα μπορούσε να νομιμοποιήσει την αναγκαστική αλλαγή συνόρων και να μην τιμωρεί τα εγκλήματα πολέμου.

Ο Ζελένσκι, σε διπλωματική εκστρατεία για να ενισχύσει τη στήριξη των Ευρωπαίων συμμάχων, δήλωσε τη Δευτέρα πως η Ρωσία δεν πρέπει να ανταμειφθεί για την εισβολή της. «Πρέπει επίσης να διασφαλίσουμε ότι η ίδια η Ρωσία δεν θα αντιληφθεί τίποτα από αυτά ως ανταμοιβή για αυτόν τον πόλεμο», είπε σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Γάλλο πρόεδρο, Εμανουέλ Μακρόν.

Ο Ζελένσκι είπε ότι οι συνομιλίες με τον Γάλλο πρόεδρο διήρκεσαν αρκετές ώρες και ότι το βασικό θέμα ήταν οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου και οι εγγυήσεις ασφαλείας. «Η ειρήνη πρέπει να γίνει πραγματικά ανθεκτική. Ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει το συντομότερο δυνατό», έγραψε στο Χ. Από το Παρίσι, οι δύο ηγέτες μίλησαν επίσης με τον Γουίτκοφ και τον Ρουστέμ Ουμέροφ, επικεφαλής της ουκρανικής αντιπροσωπείας στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ.

Ο Μακρόν είπε ότι μόνο η Ουκρανία μπορεί να αποφασίσει για τα εδάφη της σε ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία και ότι οι Ευρωπαίοι πρέπει να βρίσκονται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για να διασφαλίσουν εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία.

Ο Μερτς, μιλώντας δίπλα στον Πολωνό πρωθυπουργό, Ντόναλντ Τουσκ, μετά την επικοινωνία του με τον Ζελένσκι, είπε ότι δεν πρέπει να υπάρξει «ειρήνη δια επιβολής» στην Ουκρανία και ότι το Κίεβο και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί του πρέπει να συμμετέχουν σε οποιαδήποτε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. «Έχουμε μια ξεκάθαρη γραμμή δράσης: καμία απόφαση για την Ουκρανία και την Ευρώπη χωρίς τους Ουκρανούς και χωρίς τους Ευρωπαίους», δήλωσε.

Η Κάλας, η οποία είπε ότι η πίεση για τον τερματισμό του πολέμου μπορεί να μπαίνει σε μια «καθοριστική εβδομάδα», προειδοποίησε ότι το να επιτραπεί στη Ρωσία να αλλάξει σύνορα δια της βίας θα δημιουργούσε επικίνδυνο προηγούμενο για όλο τον κόσμο.

Νωρίτερα την ημέρα είχε περιγράψει τις συνομιλίες του Σαββατοκύριακου στη Φλόριντα μεταξύ ΗΠΑ και Ουκρανίας ως «δύσκολες αλλά παραγωγικές». Όταν ρωτήθηκε αν εμπιστεύεται τις ΗΠΑ να βρουν μια καλή λύση για την Ουκρανία, είπε: «Οι Ουκρανοί είναι εκεί μόνοι τους. Αν ήταν μαζί με τους Ευρωπαίους, θα ήταν σίγουρα πολύ πιο ισχυροί, αλλά εμπιστεύομαι ότι οι Ουκρανοί θα υπερασπιστούν τους εαυτούς τους».

Ο γαμπρός του Τραμπ

Ο Γουίτκοφ αναμένεται να φτάσει στη Ρωσία με τον γαμπρό του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ. Ο εκπρόσωπος του Πούτιν δεν διευκρίνισε αν ο Κούσνερ, ο οποίος έπαιξε ενεργό ρόλο σε διαπραγματεύσεις για την ειρηνευτική συμφωνία στη Γάζα, θα συμμετάσχει επίσης στη συνάντηση με τον Ρώσο πρόεδρο. Οι δύο έμπιστοι απεσταλμένοι του Τραμπ είχαν λάβει μέρος στις συνομιλίες του Σαββατοκύριακου μεταξύ ανώτερων Ουκρανών και Αμερικανών αξιωματούχων που πραγματοποιήθηκαν στη Φλόριντα, σε ιδιωτικό γήπεδο γκολφ αναπτυγμένο από την εταιρεία του Γουίτκοφ, γράφει ο Guardian.

Μετά τη συνάντηση, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, εξέφρασε αισιοδοξία για τον τερματισμό του πολέμου. «Υπάρχει ακόμη δουλειά να γίνει. Είναι λεπτό ζήτημα», είπε ο Ρούμπιο. «Υπάρχουν πολλά κινούμενα μέρη και, προφανώς, υπάρχει και άλλη μία πλευρά … που θα πρέπει να συμμετέχει στην εξίσωση, και αυτό θα συνεχιστεί αργότερα αυτή την εβδομάδα, όταν ο Γουίτκοφ ταξιδέψει στη Μόσχα».

Ο Ουκρανός πρόεδρος βρίσκεται υπό πίεση μετά την ξαφνική παραίτηση του διευθυντή του γραφείου του και στενότερου συμβούλου του, Αντρίι Γέρμακ, ως αντίδραση στη διεύρυνση μιας έρευνας για διαφθορά, η οποία έχει εξελιχθεί στο πιο σοβαρό σκάνδαλο της προεδρίας Ζελένσκι, αποδυναμώνοντας πολιτικά τον Ζελένσκι και την χώρα.

Ο Ουκρανός ηγέτης αναμένεται επίσης να πραγματοποιήσει την πρώτη του επίσημη επίσκεψη στην Ιρλανδία την Τρίτη, ενώ ο υπουργός Άμυνας, Ντένις Σμιάλ, βρισκόταν τη Δευτέρα στις Βρυξέλλες για συνομιλίες με τους Ευρωπαίους ομολόγους του.

Ο Σμιάλ είπε ότι ενημέρωσε τους υπουργούς Άμυνας για «τις πιο επείγουσες ανάγκες των στρατιωτών μας», κυρίως στα συστήματα αεράμυνας. Χαιρέτισε την ανακοίνωση της Ολλανδίας ότι θα συνεισφέρει άλλα 250 εκατ. ευρώ στην πρωτοβουλία του ΝΑΤΟ για αγορά όπλων και πυρομαχικών για την Ουκρανία από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο καταιγισμός διπλωματικών ενεργειών ήρθε καθώς μία μελέτη έδειξε ότι η Ρωσία σημείωσε τον Νοέμβριο τις μεγαλύτερες προελάσεις της σε έναν χρόνο στην Ουκρανία. Ο ρωσικός στρατός κατέλαβε 701 τ.χ., τη δεύτερη μεγαλύτερη εδαφική προέλαση του πολέμου μετά τον Νοέμβριο του 2024, σύμφωνα με ανάλυση του AFP βασισμένη σε δεδομένα από το αμερικανικό Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου.