Μακρόν: Κανένα σχέδιο ειρήνης στην Ουκρανία δεν μπορεί να ολοκληρωθεί χωρίς το Κίεβο και τους Ευρωπαίους

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι μόνο η Ουκρανία θα αποφασίσει για τα εδάφη της, στις διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία, μετά τις συνομιλίες που είχε με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελέσνκι στο Παρίσι και πρόσθεσε ότι η Ρωσία δεν έχει δείξει κανένα σημάδι τερματισμού της επιθετικότητας.

Η Γαλλία θα εξακολουθήσει να βρίσκεται στο πλευρό της Ουκρανίας, δήλωσε ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε μαζί με τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος τον επισκέφτηκε την Δευτέρα στο Παρίσι.

Ο Γάλλος πρόεδρος χαιρέτισε τις διαμεσολαβητικές προσπάθειες των ΗΠΑ για την επίτευξη ειρήνης, ταυτόχρονα όμως υπογράμμισε πως «την ώρα που εμείς μιλάμε εδώ για την ειρήνη, η Ρωσία δεν δείχνει να βιάζεται και κλιμακώνει την επιθετικότητά της».

Ο Γάλλος πρόεδρος ανέφερε ακόμη πως σε ό,τι αφορά τις εγγυήσεις ασφαλείας θα υπάρξουν τις επόμενες ημέρες συζητήσεις των Ευρωπαίων με την αμερικανική πλευρά, ενώ ταυτόχρονα ετοιμάζεται, όπως είπε, ένα νέο πακέτο οικονομικών κυρώσεων κατά της Μόσχας που θα αφορά κυρίως την ενέργεια και τη ναυτιλία.

Ερωτηθείς για τα σκάνδαλα διαφθοράς που ταλανίζουν το Κίεβο, ο Γάλλος πρόεδρος ανέφερε πως οι αρχές της Ουκρανίας είναι οι μόνες αρμόδιες για να λάβουν τα απαιτούμενα μέτρα και ότι δεν είναι δική του δουλειά να παραδώσει μαθήματα στο Κίεβο. Συμπλήρωσε ότι στη Ρωσία δεν έχει σημειωθεί ποτέ κανένα σκάνδαλο στον βαθμό που δεν υπάρχει κάποια ανεξάρτητη αρχή για να το εντοπίσει.

The war must be ended with dignity. These are special days when a lot can change, Zelensky said during a press conference with the French president. pic.twitter.com/8fTmjl6d7y — kolibri.93 (@viktorikolibri) December 1, 2025

Η αληθινή δικτατορία είναι στη Ρωσία, είπε ο πρόεδρος Μακρόν, ο οποίος ανέφερε πως για να υπάρξει διαρκής και σταθερή ειρήνη, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να βρεθούν στο τραπέζι της συμφωνίας οι Ουκρανοί και οι Ευρωπαίοι.

Ο Γάλλος πρόεδρος ανέφερε επίσης πως η Ουκρανία είναι η μόνη αρμόδια να συζητήσει για εδαφικά ζητήματα με τη Μόσχα σε περίπτωση κατάπαυσης του πυρός, ενώ σε ό,τι αφορά το θέμα της παροχής εγγυήσεων ασφαλείας μετά την επίτευξη ειρήνης αρμόδιες είναι, όπως είπε, η Ουκρανία και η Ευρώπη. Τούτων δοθέντων δεν υπάρχουν ακόμα οι προϋποθέσεις για την υλοποίηση ενός σχεδίου συνολικής ειρήνης, είπε ο Μακρόν.

Ο Ουκρανός πρόεδρος ευχαρίστησε τον Γάλλο ομόλογό του και τους Ευρωπαίους ηγέτες για τη συμπαράστασή τους και για τις εγγυήσεις ασφαλείας που επιθυμούν να προσφέρουν στη χώρα του, λέγοντας ταυτόχρονα ότι η ρωσική επιθετικότητα δεν θα πρέπει να μείνει ατιμώρητη.

🔴 🇫🇷 🇺🇦 French President Emmanuel Macron and Ukrainian President Volodymyr Zelensky hold a press conference after their meeting in Paris Monday.

Zelensky is looking to Europe for support on a peace deal with Russia that protects Ukraine’s interests. https://t.co/MeoDE6nOPd — FRANCE 24 English (@France24_en) December 1, 2025

Πρόοδος στην Φλόριντα

Οι συζητήσεις σχετικά με το αμερικανικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, που διεξάγονται από την Κυριακή στη Φλόριντα με την ουκρανική πλευρά, έχουν οδηγήσει σε «σημαντική πρόοδο», αλλά ορισμένα ζητήματα απαιτούν «προσαρμογές», δήλωσε ο επικεφαλής των Ουκρανών διαπραγματευτών Ρουστέμ Ουμέροφ.

«Κατά τη διάρκεια δύο πολύ παραγωγικών ημερών στις ΗΠΑ, (…) πετύχαμε σημαντική πρόοδο, αν και ορισμένα σημεία εξακολουθούν να απαιτούν περαιτέρω προσαρμογές», ανέφερε στο Facebook, προσθέτοντας ότι εκείνος και η αμερικανική πλευρά συμφώνησαν να διατηρούν «συνεχή» επαφή.

Ο Γουίτκοφ στην Μόσχα και τα drones

Ο απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ Στιβ Γουίτκοφ θα συναντηθεί αύριο, Τρίτη, το απόγευμα με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στη Μόσχα για να συνεχίσουν τις συνομιλίες γύρω από το αμερικανικό σχέδιο με, ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα το Κρεμλίνο.

Εντωμεταξύ, η Ολλανδία και η Ουκρανία υπέγραψαν συμφωνία για κοινή παραγωγή drones, αναφέρει η ολλανδική κυβέρνηση σε ανακοίνωση της.

«Αυτή η συνεργασία όχι μόνο αυξάνει την παραγωγική μας ικανότητα, αλλά επίσης ενισχύει την κοινή μας ασφάλεια, ανθεκτικότητα και καινοτομία», δήλωσε ο Ολλανδός υπουργός Άμυνας Ρούμπεν Μπρέκελμανς.

(Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ)