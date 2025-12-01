Αγρότες: Απέκλεισαν με τα τρακτέρ τους το τελωνείο των Ευζώνων

Σύνοψη από το

  • Οι αγρότες του νομού Κιλκίς κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους, αποκλείοντας το τελωνείο των Ευζώνων τη Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου. Ο αποκλεισμός αφορά τόσο το ρεύμα εισόδου προς Ελλάδα όσο και της εξόδου προς Βόρεια Μακεδονία.
  • Στο μπλόκο των Ευζώνων έχουν συγκεντρωθεί περισσότερα από 150 τρακτέρ και αγροτικά οχήματα, χωρίς να έχει ληφθεί ακόμη απόφαση για τη διάρκεια της κινητοποίησης.
  • Αντίστοιχες κινητοποιήσεις πραγματοποιήθηκαν στο τελωνείο της Δοϊράνης και στην Παλαιά Εθνική Θεσσαλονίκης – Βέροιας, ενώ κλειστό παραμένει το ρεύμα προς Αθήνα στα διόδια των Μαλγάρων.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Αγρότες: Απέκλεισαν με τα τρακτέρ τους το τελωνείο των Ευζώνων

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους και οι αγρότες του νομού Κιλκίς, οι οποίοι απέκλεισαν το τελωνείο των Ευζώνων, το απόγευμα της Δευτέρας 1 Δεκεμβρίου.

Οι αγρότες απέκλεισαν το τελωνείο, τόσο στο ρεύμα εισόδου προς Ελλάδα όσο και της εξόδου προς Βόρεια Μακεδονία. Αρχικά στις 6 το απόγευμα απέκλεισαν την είσοδο στην Ελλάδα μόνο για τα φορτηγά και στη συνέχεια προχώρησαν σε καθολικό αποκλεισμό.

Πρόκειται για αγρότες και κτηνοτρόφους από τον Δήμο Παιονίας και την περιοχή των Ευζώνων Κιλκίς. «Έχουν συγκεντρωθεί περισσότερα από 150 τρακτέρ και αγροτικά οχήματα», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ το μέλος της συντονιστικής επιτροπής του μπλόκου Βασίλης Σύγκος, σημειώνοντας πως δεν έχει ληφθεί ακόμη απόφαση από τις γενικές συνελεύσεις ως προς τη διάρκεια της κινητοποίησης.

Αντίστοιχη κινητοποίηση είχε πραγματοποιηθεί στο τελωνείο της Δοϊράνης, όπου ο συμβολικός αποκλεισμός έγινε στις 12.15 μμ και έληξε στις 2.15 μμ.

Εξάλλου, στην Παλαιά Εθνική Θεσσαλονίκης – Βέροιας, στο ύψος της Χαλκηδόνας, όπου έχει στηθεί άλλο μπλόκο, αγρότες προχώρησαν στις 2.30 μμ σε συμβολικό αποκλεισμού της οδού και στα δύο ρεύματα, ενώ αύριο το πρωί θα πραγματοποιήσουν νέα συνέλευση στο σημείο για να αποφασίσουν την περαιτέρω δράση τους.

Στο μεταξύ στα διόδια των Μαλγάρων παραμένει κλειστό το ρεύμα της εθνικής οδού προς Αθήνα ενώ στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται κανονικά.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πότε η ερωτική εμμονή μπορεί να είναι σημάδι διαταραχής προσωπικότητας – Ειδικός απαντά

Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS: Μήνυμα ΙΣΑ για σεβασμό, πρόληψη και πρόσβαση στην υγεία

Καταστήματα: Με φειδώ οι αγορές των πολιτών το 3ήμερο των εκπτώσεων – Δυσαρέσκεια των εμπόρων της Θεσσαλονίκης για την αγορ...

Νέο σχήμα Γεωγραφικών Ενδείξεων της Ε.Ε.: Ευκαιρίες για Έλληνες παραγωγούς βιομηχανικών και εμπορικών προϊόντων

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
20:11 , Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025

Έκλεισαν οι κάλπες στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών – Πόσοι ψήφισαν

Έκλεισαν πριν από λίγο οι κάλπες στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών. Συνολικά ψήφισαν 13.835 μέλη. ...
19:38 , Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025

Λεωφόρος Ποσειδώνος: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από 2 έως 5 Δεκεμβρίου λόγω εργασιών

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εκτέλεσης εργασιών θα εφαρμοστούν από 2 έως 5 Δεκεμβρίου επί της ...
19:27 , Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις οι αγρότες: Ενισχύονται τα μπλόκα με νέα τρακτέρ – Τι αποφασίστηκε στη συνέλευση στη Νίκαια

Πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (1/12) συνέλευση των αγροτών στο μπλόκο της Νίκαιας,...
19:15 , Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025

ΔΟΕ: Στάση εργασίας και συγκέντρωση στο υπουργείο Παιδείας στις 5 Δεκεμβρίου

Σε συγκέντρωση έξω από το υπουργείο Παιδείας καλεί για την ερχόμενη Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 202...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»