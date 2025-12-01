ΔΟΕ: Στάση εργασίας και συγκέντρωση στο υπουργείο Παιδείας στις 5 Δεκεμβρίου

Σε συγκέντρωση έξω από το υπουργείο Παιδείας καλεί για την ερχόμενη Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025 η ΔΟΕ τα μέλη της και τις υπόλοιπες εκπαιδευτικές ομοσπονδίες.

Ζητώντας κάλυψη όλων των εκπαιδευτικών κενών, πλήρεις και ασφαλείς υποδομές στα σχολεία, καθώς επίσης και οικονομική αναβάθμιση των εκπαιδευτικών η ΔΟΕ καλεί τα μέλη της, καθώς επίσης και την ΟΛΜΕ, την ΠΟΣΕΕΠΕΑ και την ΟΙΕΛΕ να πραγματοποιήσουν από κοινού «πανεκπαιδευτική συγκέντρωση» έξω από το υπουργείο Παιδείας στις 13:00. Έχει κηρύξει, δε, δίωρη στάση εργασίας από τις 12:25 μέχρι τις 14:00 (για το πρωινό πρόγραμμα) και από τις 14:00 έως τις 17:30 (για το ολοήμερο πρόγραμμα).

«Βρισκόμαστε στον τρίτο μήνα λειτουργίας των σχολείων, πλησιάζουμε στα Χριστούγεννα και η κατάσταση σε εκατοντάδες σχολικές μονάδες σε όλη την Ελλάδα είναι πραγματικά οριακή. Η κυβέρνηση, το ΥΠΑΙΘΑ και η υπουργός Παιδείας, έχουν την αποκλειστική και ακέραιη ευθύνη για την χειρότερη χρονιά που βιώνουμε στα σχολεία, εκπαιδευτικοί, γονείς και μαθητές», αναφέρεται στο σχετικό δελτίο Τύπου.

Το ΔΣ της ΔΟΕ κάνει λόγο για «κόφτες» που διευκολύνουν την πολιτική «εξοικονόμησης» δαπανών και επικρίνει το υπουργείο για το κλείσιμο ολοήμερων τμημάτων, τις συγχωνεύσεις τμημάτων εν μέσω σχολικής χρονιάς και τις μετακινήσεις εκπαιδευτικών.

Στην ίδια ανακοίνωση επισημαίνεται: «Την ώρα που τα σχολεία και οι εκπαιδευτικοί ασφυκτιούμε πραγματικά, που ακούμε μόνιμα ότι για τις ανάγκες μας δεν υπάρχει ούτε ευρώ, δίνονται εκατομμύρια ευρώ για προγράμματα ραπτικής και κηπουρικής, για lockers στα σχολεία. Μας γυρίζουν με απαράδεκτο τρόπο σε εποχές “ευεργετών” και στη μετατροπή του σχολείου σε Α.Ε. και του εκπαιδευτικού σε “ζητιάνου” χορηγών».