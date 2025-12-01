ΔΟΕ: Στάση εργασίας και συγκέντρωση στο υπουργείο Παιδείας στις 5 Δεκεμβρίου

Σύνοψη από το

  • Η ΔΟΕ καλεί σε «πανεκπαιδευτική συγκέντρωση» έξω από το υπουργείο Παιδείας την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025, κηρύσσοντας δίωρη στάση εργασίας.
  • Ζητά κάλυψη όλων των εκπαιδευτικών κενών, πλήρεις και ασφαλείς υποδομές στα σχολεία, καθώς και οικονομική αναβάθμιση των εκπαιδευτικών.
  • Η ομοσπονδία επισημαίνει ότι η κατάσταση σε εκατοντάδες σχολικές μονάδες σε όλη την Ελλάδα είναι «πραγματικά οριακή» και επικρίνει την κυβέρνηση για «κόφτες» δαπανών.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Υπουργείο Παιδείας

Σε συγκέντρωση έξω από το υπουργείο Παιδείας καλεί για την ερχόμενη Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025 η ΔΟΕ τα μέλη της και τις υπόλοιπες εκπαιδευτικές ομοσπονδίες.

Ζητώντας κάλυψη όλων των εκπαιδευτικών κενών, πλήρεις και ασφαλείς υποδομές στα σχολεία, καθώς επίσης και οικονομική αναβάθμιση των εκπαιδευτικών η ΔΟΕ καλεί τα μέλη της, καθώς επίσης και την ΟΛΜΕ, την ΠΟΣΕΕΠΕΑ και την ΟΙΕΛΕ να πραγματοποιήσουν από κοινού «πανεκπαιδευτική συγκέντρωση» έξω από το υπουργείο Παιδείας στις 13:00. Έχει κηρύξει, δε, δίωρη στάση εργασίας από τις 12:25 μέχρι τις 14:00 (για το πρωινό πρόγραμμα) και από τις 14:00 έως τις 17:30 (για το ολοήμερο πρόγραμμα).

«Βρισκόμαστε στον τρίτο μήνα λειτουργίας των σχολείων, πλησιάζουμε στα Χριστούγεννα και η κατάσταση σε εκατοντάδες σχολικές μονάδες σε όλη την Ελλάδα είναι πραγματικά οριακή. Η κυβέρνηση, το ΥΠΑΙΘΑ και η υπουργός Παιδείας, έχουν την αποκλειστική και ακέραιη ευθύνη για την χειρότερη χρονιά που βιώνουμε στα σχολεία, εκπαιδευτικοί, γονείς και μαθητές», αναφέρεται στο σχετικό δελτίο Τύπου.

Το ΔΣ της ΔΟΕ κάνει λόγο για «κόφτες» που διευκολύνουν την πολιτική «εξοικονόμησης» δαπανών και επικρίνει το υπουργείο για το κλείσιμο ολοήμερων τμημάτων, τις συγχωνεύσεις τμημάτων εν μέσω σχολικής χρονιάς και τις μετακινήσεις εκπαιδευτικών.

Στην ίδια ανακοίνωση επισημαίνεται: «Την ώρα που τα σχολεία και οι εκπαιδευτικοί ασφυκτιούμε πραγματικά, που ακούμε μόνιμα ότι για τις ανάγκες μας δεν υπάρχει ούτε ευρώ, δίνονται εκατομμύρια ευρώ για προγράμματα ραπτικής και κηπουρικής, για lockers στα σχολεία. Μας γυρίζουν με απαράδεκτο τρόπο σε εποχές “ευεργετών” και στη μετατροπή του σχολείου σε Α.Ε. και του εκπαιδευτικού σε “ζητιάνου” χορηγών».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πότε η ερωτική εμμονή μπορεί να είναι σημάδι διαταραχής προσωπικότητας – Ειδικός απαντά

Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS: Μήνυμα ΙΣΑ για σεβασμό, πρόληψη και πρόσβαση στην υγεία

Καταστήματα: Με φειδώ οι αγορές των πολιτών το 3ήμερο των εκπτώσεων – Δυσαρέσκεια των εμπόρων της Θεσσαλονίκης για την αγορ...

Νέο σχήμα Γεωγραφικών Ενδείξεων της Ε.Ε.: Ευκαιρίες για Έλληνες παραγωγούς βιομηχανικών και εμπορικών προϊόντων

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
20:17 , Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025

Νοσοκομείο Λαμίας: Έδωσαν εξιτήριο σε 56χρονο και λίγες ώρες μετά πέθανε – Διατάχθηκε ΕΔΕ 

Σοβαρά ερωτήματα για τη διαχείριση επείγοντος καρδιολογικού περιστατικού στο Νοσοκομείο Λαμίας...
20:11 , Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025

Έκλεισαν οι κάλπες στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών – Πόσοι ψήφισαν

Έκλεισαν πριν από λίγο οι κάλπες στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών. Συνολικά ψήφισαν 13.835 μέλη. ...
19:38 , Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025

Λεωφόρος Ποσειδώνος: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από 2 έως 5 Δεκεμβρίου λόγω εργασιών

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εκτέλεσης εργασιών θα εφαρμοστούν από 2 έως 5 Δεκεμβρίου επί της ...
19:33 , Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025

Αγρότες: Απέκλεισαν με τα τρακτέρ τους το τελωνείο των Ευζώνων

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους και οι αγρότες του νομού Κιλκίς, οι οποίοι απέκλεισαν το τ...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»