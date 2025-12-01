Ιταλία: Κινηματογραφική ληστεία σε χρηματαποστολή με λεία 2 εκατομμύρια – Τι πιστεύουν οι αρχές για τον ρόλο της Μαφίας

Μια αστραπιαία ληστεία, σχεδιασμένη μέχρι την παραμικρή λεπτομέρεια, εκτελέστηκε την Δευτέρα, στην Ιταλία, από μια ομάδα τουλάχιστον 10 ατόμων, λίγο μετά τις 6:00 το πρωί. Η ληστεία έγινε στον αυτοκινητόδρομο της Μεσογείου, κοντά στη Σκύλλα.

Η συμμορία μπλόκαρε ένα θωρακισμένο βαν που μετέφερε χρήματα και ανήκε στην εταιρεία Sicurtransport. Οι ληστές χρησιμοποίησαν βόμβες, και πυροβόλησαν το αυτοκίνητο με καλάσνικοφ και με κυνηγετικά όπλα, ενώ σκόρπισαν καρφιά στην άσφαλτο για να εμποδίσουν άλλα οχήματα να πλησιάσουν το ακινητοποιημένο βαν.

Η επιχείρηση διήρκεσε μόνο λίγα λεπτά και δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Οι οδηγοί του βαν υπέστησαν σοκ και νοσηλεύτηκαν στο Ρέτζιο Καλάμπρια. Οι αρχικές έρευνες εκτιμούν ότι το αυτοκίνητο μετέφερε περίπου δύο εκατομμύρια ευρώ. Το τμήμα του δρόμου που κατευθύνεται βόρεια, μεταξύ των κόμβων Scilla και Bagnara, έχει κλείσει για έρευνα.

Τον Δεκέμβριο του 1997, μια ομάδα ληστών διέπραξε ληστεία αξίας ενός εκατομμυρίου δολαρίων στην ίδια τοποθεσία. Ένα θωρακισμένο βαν που ανήκε στην εταιρεία San Nicola είχε αναχωρήσει μόλις από το Κεντρικό Ταχυδρομείο του Reggio Calabria, με προορισμό τα περιφερειακά γραφεία της στην επαρχία.

Τα χρήματα θα χρησιμοποιούνταν για την πληρωμή συντάξεων και επιδόματος Χριστουγέννων. Τα χρήματα που κλάπηκαν τη Δευτέρα είχαν τον ίδιο σκοπό. Οι ερευνητές δεν έχουν καμία αμφιβολία. Πρόκειται για μια εξειδικευμένη συμμορία που φέρεται να έχει διαπράξει και άλλες ληστείες σε άλλα μέρη της Ιταλίας, ειδικά στην περιοχή της Φότζια.

Η τεχνική είναι πάντα η ίδια. Οι ληστές βάζουν φωτιά σε αυτοκίνητα για να σταματήσουν το θωρακισμένο όχημα, χρησιμοποιούν εξελιγμένα όπλα για να ακινητοποιήσουν τους επιβάτες μέσα στο θωρακισμένο όχημα και με εκρηκτικά ανατινάζουν τις θωρακισμένες πόρτες, καθιστώντας οποιαδήποτε αντίδραση από τους άνδρες μέσα στο θωρακισμένο όχημα αναποτελεσματική.

Μεταξύ των υποθέσεων που κάνουν οι αρχές, είναι η ιδέα ότι μπορεί να υπάρχει αρχηγός και ότι οι ενέργειες των ληστών είχαν εγκριθεί από μέλη της Reggio Calabria ‘Ndrangheta. Και αυτό γιατί καμία ενέργεια αυτής της κλίμακας δεν είναι δυνατή σε αυτήν την περιοχή χωρίς τις απαραίτητες άδειες από τους ηγέτες της μαφίας.