Ιταλία: Κινηματογραφική ληστεία σε χρηματαποστολή με λεία 2 εκατομμύρια – Τι πιστεύουν οι αρχές για τον ρόλο της Μαφίας

Enikos Newsroom

διεθνή

Ιταλία: Κινηματογραφική ληστεία σε χρηματαποστολή με λεία 2 εκατομμύρια – Τι πιστεύουν οι αρχές για τον ρόλο της Μαφίας

Μια αστραπιαία ληστεία, σχεδιασμένη μέχρι την παραμικρή λεπτομέρεια, εκτελέστηκε την Δευτέρα, στην Ιταλία, από μια ομάδα τουλάχιστον 10 ατόμων, λίγο μετά τις 6:00 το πρωί.  Η ληστεία  έγινε στον αυτοκινητόδρομο της Μεσογείου, κοντά στη Σκύλλα.

Η συμμορία μπλόκαρε ένα θωρακισμένο βαν που μετέφερε χρήματα και ανήκε στην εταιρεία Sicurtransport.  Οι ληστές χρησιμοποίησαν βόμβες, και πυροβόλησαν το αυτοκίνητο με καλάσνικοφ και με κυνηγετικά όπλα, ενώ σκόρπισαν καρφιά στην άσφαλτο για να εμποδίσουν άλλα οχήματα να πλησιάσουν το ακινητοποιημένο βαν.

 

Η επιχείρηση διήρκεσε μόνο λίγα λεπτά και δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Οι οδηγοί του βαν υπέστησαν σοκ και νοσηλεύτηκαν στο Ρέτζιο Καλάμπρια. Οι αρχικές έρευνες εκτιμούν ότι το αυτοκίνητο μετέφερε περίπου δύο εκατομμύρια ευρώ. Το τμήμα του δρόμου που κατευθύνεται βόρεια, μεταξύ των κόμβων Scilla και Bagnara, έχει κλείσει για έρευνα.

Τον Δεκέμβριο του 1997, μια ομάδα ληστών διέπραξε ληστεία αξίας ενός εκατομμυρίου δολαρίων στην ίδια τοποθεσία. Ένα θωρακισμένο βαν που ανήκε στην εταιρεία San Nicola είχε αναχωρήσει μόλις από το Κεντρικό Ταχυδρομείο του Reggio Calabria, με προορισμό τα περιφερειακά γραφεία της στην επαρχία.

Τα χρήματα θα χρησιμοποιούνταν για την πληρωμή συντάξεων και επιδόματος Χριστουγέννων. Τα χρήματα που κλάπηκαν τη Δευτέρα είχαν τον ίδιο σκοπό. Οι ερευνητές δεν έχουν καμία αμφιβολία. Πρόκειται για μια εξειδικευμένη συμμορία που φέρεται να έχει διαπράξει και άλλες ληστείες σε άλλα μέρη της Ιταλίας, ειδικά στην περιοχή της Φότζια.

Η τεχνική είναι πάντα η ίδια. Οι ληστές βάζουν φωτιά σε αυτοκίνητα για να σταματήσουν το θωρακισμένο όχημα, χρησιμοποιούν εξελιγμένα όπλα για να ακινητοποιήσουν τους επιβάτες μέσα στο θωρακισμένο όχημα και με εκρηκτικά ανατινάζουν τις θωρακισμένες πόρτες, καθιστώντας οποιαδήποτε αντίδραση από τους άνδρες μέσα στο θωρακισμένο όχημα αναποτελεσματική.

Μεταξύ των υποθέσεων που κάνουν οι αρχές, είναι η ιδέα ότι μπορεί να υπάρχει αρχηγός και ότι οι ενέργειες των ληστών είχαν εγκριθεί από μέλη της Reggio Calabria ‘Ndrangheta. Και αυτό γιατί καμία ενέργεια αυτής της κλίμακας δεν είναι δυνατή σε αυτήν την περιοχή χωρίς τις απαραίτητες άδειες από τους ηγέτες της μαφίας.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πότε η ερωτική εμμονή μπορεί να είναι σημάδι διαταραχής προσωπικότητας – Ειδικός απαντά

Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS: Μήνυμα ΙΣΑ για σεβασμό, πρόληψη και πρόσβαση στην υγεία

Καταστήματα: Με φειδώ οι αγορές των πολιτών το 3ήμερο των εκπτώσεων – Δυσαρέσκεια των εμπόρων της Θεσσαλονίκης για την αγορ...

Νέο σχήμα Γεωγραφικών Ενδείξεων της Ε.Ε.: Ευκαιρίες για Έλληνες παραγωγούς βιομηχανικών και εμπορικών προϊόντων

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
20:05 , Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025

Μακρόν: Κανένα σχέδιο ειρήνης στην Ουκρανία δεν μπορεί να ολοκληρωθεί χωρίς το Κίεβο και τους Ευρωπαίους

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι μόνο η Ουκρανία θα αποφασίσει για τα εδάφη της, σ...
19:43 , Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025

Ένα «ξεχασμένο» λαχείο σε βενζινάδικο, τον έκανε εκατομμυριούχο – «Κάποιος το είχε αφήσει στον πάγκο και το πήρα»

Ένας άνδρας στο Μίσιγκαν κέρδισε ένα τεράστιο ποσό, αφού ανακάλυψε ένα «ξυστό» που είχε μείνει...
18:19 , Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025

Ζελένσκι: «Ο πόλεμος πρέπει να τερματιστεί με δίκαιο τρόπο και η ειρήνη να είναι διαρκής»

Πολύ παραγωγικές χαρακτήρισε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι τις συνομιλίες που ε...
17:20 , Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025

Airbus: Επιβεβαιώνει ότι εντόπισε «πρόβλημα ποιότητας» στα A320, το οποίο «οριοθετήθηκε»

Η Airbus ανακοίνωσε σήμερα ότι αντιμετώπισε «προβλήματα ποιότητας» με μεταλλικά πάνελ που κατα...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»