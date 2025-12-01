ΚΚΕ: Είχαμε προτείνει την πλήρη κατάργηση του άρθρου 86 του Συντάγματος – Δεν το στήριξαν ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ

  • Το ΚΚΕ σχολίασε την τοποθέτηση του Νίκου Ανδρουλάκη για την αναθεώρηση του άρθρου 86, υπενθυμίζοντας τις δικές του προτάσεις.
  • Το κόμμα είχε προτείνει στην τελευταία συνταγματική αναθεώρηση την «πλήρη κατάργηση του άρθρου 86 του Συντάγματος», πρόταση που δεν στήριξαν ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, αναφέρει σε ανακοίνωσή του.
  • Επίσης, το ΚΚΕ είχε προτείνει «την αλλαγή του τρόπου επιλογής της ηγεσίας των Ανωτάτων Δικαστηρίων», την οποία απέρριψαν ΠΑΣΟΚ, ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ.
Σε σχολιασμό τοποθέτησης του Νίκου Ανδρουλάκη ότι προτίθεται να απευθυνθεί στα κόμματα της αντιπολίτευσης για την αναθεώρηση του άρθρου 86, προχώρησε το ΚΚΕ.

Συγκεκριμένα επισημαίνει πως: «Υπενθυμίζουμε στον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ κ. Ανδρουλάκη ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας στην τελευταία συνταγματική αναθεώρηση είχε προτείνει την πλήρη κατάργηση του άρθρου 86 του Συντάγματος, έτσι ώστε να αρθούν όλα τα εμπόδια, ώστε να διώκονται οι υπουργοί όπως όλοι οι πολίτες και να μην εξαρτάται η δίωξή τους από τη θέληση της εκάστοτε κοινοβουλευτικής κυβερνητικής πλειοψηφίας, όπως συμβαίνει σήμερα.

Πολλές από τις μεθοδεύσεις συγκάλυψης της κυβέρνησης της ΝΔ θα είχαν αποφευχθεί, αν τότε το ΠΑΣΟΚ, όπως και ο ΣΥΡΙΖΑ, είχαν στηρίξει την πρόταση του ΚΚΕ.

Το ΚΚΕ είχε προτείνει, επίσης, την αλλαγή του τρόπου επιλογής της ηγεσίας των Ανωτάτων Δικαστηρίων, ώστε αυτή να μην διορίζεται απ’ την εκάστοτε κυβέρνηση. Και στο ζήτημα αυτό το ΠΑΣΟΚ είχε απορρίψει την πρόταση του ΚΚΕ, όπως έκαναν η ΝΔ και ο ΣΥΡΙΖΑ».

Τέλος, το ΚΚΕ τονίζει πως: «Και στην επόμενη συνταγματική αναθεώρηση θα καταθέσει ξανά αυτές τις προτάσεις. Το ΠΑΣΟΚ, συνεπώς, θα πρέπει να τοποθετηθεί συγκεκριμένα και πριν απευθυνθεί στα άλλα κόμματα θα έπρεπε πρώτα να απευθυνθεί στον εαυτό του για τη στάση που είχε κρατήσει στην τελευταία συνταγματική αναθεώρηση, συμπράττοντας με τη ΝΔ.

Το ίδιο βέβαια κάνει και σε άλλα ζητήματα σήμερα, συμπράττει για παράδειγμα με τη ΝΔ και την κα Κεραμέως στα εργασιακά, δίνοντάς της τη δυνατότητα να παρουσιάζει ως δήθεν φιλεργατική πολιτική τη μονιμοποίηση των μνημονιακών αντεργατικών νόμων για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας».

