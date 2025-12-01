Γιώργος Βελισσάρης: Την γυναίκα μου την «έκλεψα» όταν ήταν 16 ετών

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Γιώργος Βελισσάρης Δήμητρα Κυριακοπούλου
Φωτογραφία: Instagram/dkuriakopoulou

Στην κάμερα της εκπομπής της Σταματίνας Τσιμτσιλή μίλησε ο Γιώργος Βελισσάρης, με αφορμή την πρεμιέρα που είχε στο νυχτερινό κέντρο που εμφανίζεται, με την Χαρά Βέρρα και τον Μάκη Δημάκη. Ο αγαπημένος τραγουδιστής αναφέρθηκε στην προσωπική του ζωή και στην σύζυγό του, την οποία, σύμφωνα με τα όσα είπε ο ίδιος, την «έκλεψε» όταν εκείνη ήταν 16 ετών. Μάλιστα, εξομολογήθηκε πως τα πεθερικά του δεν ήθελαν η κόρη τους να παντρευτεί τόσο μικρή, κάτι που το καταλαβαίνει.

Μιλώντας για τους γονείς της συζύγου του, ο Γιώργος Βελισσάρης είπε: «Πώς να με θέλουν τα πεθερικά μου; Αφού την γυναίκα μου την πήρα 16 ετών. Βέβαια την “έκλεψα”, τι την έκανα; Από χωριό είμαστε εμείς».

«Δεν ήθελαν η κόρη τους να παντρευτεί τόσο μικρή. Να σου πω κάτι; Είμαι και εγώ πατέρας, έχω τρία παιδιά, ούτε κι εγώ θα ήθελα η κόρη μου να παντρευτεί τόσο μικρή. Ήταν φυσιολογικό αυτό το πράγμα», πρόσθεσε ο τραγουδιστής.

18:30 , Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025

